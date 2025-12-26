Oroszország teljesen váratlan beismerést tett a háborúról: Putyinék nagyon rossz hírt közöltek a szövetségeseikkel – mostantól minden töltényre szükség van az ukránok ellen

Oroszország elhalasztja a külföldi fegyverszállításokat, mivel a saját csapatainak az ellátása az elsődleges – közölte teljesen váratlanul az Oroszországi Föderáció első miniszterelnök-helyettese. Az orosz fegyverek exportjának leállítása viszonylag direkt betekintést enged az ukrán front valódi történéseire.

Orosz fegyverek: beismerés a háborúról, nagyon rossz hírt közöltek a szövetségeseikkel Putyinék / Fotó: STRINGER

A meglepően szókimondó fejleméynt Gyenyisz Manturov tette meg, aki egészen pontosan úgy fogalmazott az Interfax tudósítása szerint, hogy az Oroszország által exportszerződések keretében vállalt fegyver- és haditechnikai szállításokat kényszerűen elhalasztják, mivel

a prioritás a csapatok ellátása.

Az első miniszterelnök-helyettes ugyan nem mondta ki, de természetesen az ukrán fronton bevetett orosz erőkről van szó.

Orosz fegyverek: rossz hírt közöltek Putyinék a szövetségeseikkel

Manturov a döntést azzal magyarázta, hogy nagyon sok megkeresés érkezik orosz fegyverek iránt. Csakhogy az orosz állam immáron a védelmi minisztérium feladatait helyezi előtérbe, így természetesen kénytelenek némileg elhalasztani a baráti országoknak szánt szállítási terveiket.

Hogy kiket érint a rossz hír, az nincs nevesítve. De számos olyan állam van, amely nem alkalmaz szankciókat az orosz gazdasággal szemben és amelyek rendelhettek Moszkvától hadifelszerelést saját céljaikra. Így akár

India,

Kína,

Venezuela,

Törökország,

több afrikai

és a közel-keleti ország,

valamint a FÁK

is rajta lehetnek a listán. Manturov ugyanakkor azt is ígérte a Rosszija 24 (VGTRK) televíziós csatornának adott interjújában, hogy ez az időszak nem tart sokáig, a jövőben pedig biztosan fokozni fogják a haditechnikai együttműködést.

Érdekesség, hogy az orosz állami fegyverexportőr, a Rosoboronexport rendelésállománya – amennyiben lehet hinni a nyilvános adatoknak – meghaladta a 60 milliárd dollárt, ami a vállalat történetének legnagyobb értéke.

Orosz fegyverexport: brutális üzlet Putyinnak

A külföldi termelési projektekről ismert egy 7,62 mm-es lőszergyár első szakaszának befejezése Venezuelában. A létesítmény várhatóan évi 70 millió töltényt fog gyártani a mindkét országra nehezedő szankciók ellenére.