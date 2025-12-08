A lengyelek leakasztják a nagy gázüzletet, megnyerik Szlovákiát és lenyomják a horvátokat

Sír a német, nevet a lengyel, Varsóban ez általában öröm, és az események most kedvük szerint alakulnak. Az Északi Áramlat gázvezetékek a lengyelek fájdalmára annak idején kihagyták őket, e vezetékek azonban nem szállítanak orosz gázt Németországba: 2022. nyári felrobbantásukat Németországban – ha abszurd is – szinte megünnepelték, Radoslaw Sikorski jelenlegi lengyel külügyminiszter pedig (az Egyesült Államoknak tulajdonítva) még meg is köszönte. Brüsszel most az orosz gáz teljes kitiltására készül, a lengyelek pedig arra, hogy ennek ők lesznek a nyertesei: helyette ők szállítanak majd LNG-t, sokkal drágábban.

Orosz gáz: Swinoujsciében bizony nem azt rakodnak, hanem amerikai LNG-t Fotó: Bartek Sadowski

Az Energy News Beat szakportál számításai szerint az Északi Áramlaton szállítandó orosz gáz 30-50 százalékkal olcsóbb volt, mint az idén az európai kikötőkbe érkező amerikai LNG cseppfolyósított gáz).

Mivel Lengyelországnak Magyarországtól eltérően van tengere, ide tankereken is érkezhet az LNG, és érkezik is: már van egy 8,3 milliárd köbméteres mennyiséget kezelni képes termináljuk Swinoujsciében, és építenek egy 6,1 milliárd köbméteres úszó terminált is. A lengyel Orlen SA viszi a teljes mennyiséget, de fontolgatják egy harmadik terminál építését is, amely más vásárlókra is számítana, külföldiekre is – írja a Bloomberg.

A hírügynökség a szállítóhajók adatait összesítve számításokat is végzett, és látszik, hogy a lengyelek – akiknek az oroszok már 2022 óta nem szállítanak – már most is messze a legtöbb LNG-t fogadják az Európai Unió keleti fertályán.

Lengyelországnak helyzeti előnye van a régiós vetélytársakkal szemben

Az üzletből a horvátokon és a litvánokon kívül Görögország is kivenné a részét, csakhogy Lengyelország központi helyzete Európa gázrendszerében több kulcsfontosságú ellátási útvonal összekapcsolását tenné lehetővé – mutat rá a cikk. Például lehetővé tenné, hogy az amerikai LNG-t Ukrajna hatalmas föld alatti tárolóiban helyezzék el, vagy hogy eljusson olyan tengerparttal nem rendelkező régiós országokhoz, mint Csehország, Szlovákia vagy Magyarország.

Lengyelországnak van néhány strukturális előnye — mindenekelőtt a tengerhez való hozzáférés

– idézik Mihajlo Sviscsót, a kijevi ExPro Consulting elemzőjét. „Évtizedeken keresztül gyakorlatilag az egész térség orosz vezetékes gáztól függött, és nagyon korlátozott erőfeszítéseket tett a diverzifikációra. Lengyelország ezzel szemben folyamatosan fejlesztette saját infrastruktúráját, és ez a korai kezdés most sokkal erősebb helyzetbe hozza.”