A lengyelek leakasztják a nagy gázüzletet, megnyerik Szlovákiát és lenyomják a horvátokat
Sír a német, nevet a lengyel, Varsóban ez általában öröm, és az események most kedvük szerint alakulnak. Az Északi Áramlat gázvezetékek a lengyelek fájdalmára annak idején kihagyták őket, e vezetékek azonban nem szállítanak orosz gázt Németországba: 2022. nyári felrobbantásukat Németországban – ha abszurd is – szinte megünnepelték, Radoslaw Sikorski jelenlegi lengyel külügyminiszter pedig (az Egyesült Államoknak tulajdonítva) még meg is köszönte. Brüsszel most az orosz gáz teljes kitiltására készül, a lengyelek pedig arra, hogy ennek ők lesznek a nyertesei: helyette ők szállítanak majd LNG-t, sokkal drágábban.
Az Energy News Beat szakportál számításai szerint az Északi Áramlaton szállítandó orosz gáz 30-50 százalékkal olcsóbb volt, mint az idén az európai kikötőkbe érkező amerikai LNG cseppfolyósított gáz).
Mivel Lengyelországnak Magyarországtól eltérően van tengere, ide tankereken is érkezhet az LNG, és érkezik is: már van egy 8,3 milliárd köbméteres mennyiséget kezelni képes termináljuk Swinoujsciében, és építenek egy 6,1 milliárd köbméteres úszó terminált is. A lengyel Orlen SA viszi a teljes mennyiséget, de fontolgatják egy harmadik terminál építését is, amely más vásárlókra is számítana, külföldiekre is – írja a Bloomberg.
A hírügynökség a szállítóhajók adatait összesítve számításokat is végzett, és látszik, hogy a lengyelek – akiknek az oroszok már 2022 óta nem szállítanak – már most is messze a legtöbb LNG-t fogadják az Európai Unió keleti fertályán.
Lengyelországnak helyzeti előnye van a régiós vetélytársakkal szemben
Az üzletből a horvátokon és a litvánokon kívül Görögország is kivenné a részét, csakhogy Lengyelország központi helyzete Európa gázrendszerében több kulcsfontosságú ellátási útvonal összekapcsolását tenné lehetővé – mutat rá a cikk. Például lehetővé tenné, hogy az amerikai LNG-t Ukrajna hatalmas föld alatti tárolóiban helyezzék el, vagy hogy eljusson olyan tengerparttal nem rendelkező régiós országokhoz, mint Csehország, Szlovákia vagy Magyarország.
Lengyelországnak van néhány strukturális előnye — mindenekelőtt a tengerhez való hozzáférés
– idézik Mihajlo Sviscsót, a kijevi ExPro Consulting elemzőjét. „Évtizedeken keresztül gyakorlatilag az egész térség orosz vezetékes gáztól függött, és nagyon korlátozott erőfeszítéseket tett a diverzifikációra. Lengyelország ezzel szemben folyamatosan fejlesztette saját infrastruktúráját, és ez a korai kezdés most sokkal erősebb helyzetbe hozza.”
A lengyelek már most is szállítanak amerikai LNG-t Ukrajnába. A lengyel Orlen közölte: kész a mennyiséget jövőre több mint 1 milliárd köbméterre növelni a 2025-ös 600 millió köbméterről.
Ukrajna Litvánián keresztül is hoz be LNG-t, de ez az üzemanyag is lengyel területen halad át. Közvetlenül Lengyelországon keresztül azonban rövidebb úton és kisebb költséggel lehetne vinni.
A Bloomberg szerint a lengyelek tárgyalások folynak Szlovákiával is, amely Magyarországhoz hasonlóan orosz földgázra szorul.
Orosz gáz helyett LNG a lengyelektől: elképesztő keresletről számoltak be
A Gaz-System üzemeltető a múlt hónapban megvalósíthatósági tanulmányt tett közzé a harmadik terminálról, és úgy találta, 14 piaci szereplő is szívesen vinne innen gázt.
A csúcskereslet majdnem négyszerese volt a tervezett kapacitásnak.
Az anyag szerint
- a gáz csaknem felét tudnák exportálni,
- és a terminálnak 2029-ben vagy 2030-ban kellene üzembe állnia ahhoz, hogy kielégítse a számba vett igényeket.
A Gaz-System most a potenciális felhasználókkal tárgyal, hogy kidolgozzák a terminál vonzóbbá tételéhez szükséges modellt.
Ez döntő lépés lehet Lengyelország LNG-ambícióinak sikeréhez. Bár Európa gáztranzit-útvonalának kulcselemévé válni jót tesz Lengyelország energiabiztonságának, Matt Drinkwater, az Energy Aspects Ltd. európai gázpiaci vezetője szerint a kereskedők nem igazán lelkesek.
A lengyel piacra belépni terhes... A szabályozási oldalon még rengeteg munka szükséges ahhoz, hogy Lengyelország vonzó kereskedelmi csomóponttá váljon
– mondta.
