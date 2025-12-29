Gyászos adatsort kapott maga elé Putyin, egyre láthatóbb a bomlás: a háború mellett végig ott volt a háttérben, de ezt nem látták jönni

Az orosz gazdaságot is egyre jobban kezdi megviselni az Ukrajna ellen vívott háború, amit már a háborús konjunktúra sem képes ellensúlyozni. Az orosz feldolgozóipar 2022 márciusa óta a legnagyobb ütemben csökkent decemberben, miután mind a termelés, mind az új megrendelések élesen visszaestek – derül ki az S&P Global által közzétett beszerzésimenedzser-index (BMI) adataiból.

Az orosz gazdaságot már a hadiipari megrendelések sem húzzák ki na bajból/Fotó: Reuters

Kifulladni látszik az orosz gazdaság

A mutató így már zsinórban hetedik hónapja tanúskodik visszaesésről, miután a novemberi 48,3 pontról decemberre 48,a pontra esett. Az index 50 pont felett tanúskodik bővülésről, míg az ez alatti érték visszaesést jelez.

A Reuters összefoglalója arra is rámutat, hogy a termelési szint szintén a háború kezdete, 2022 márciusa óta nem látott mértékben esett vissza, ráadásul ez már zsinórban a tizedik hónap, ami csökkenést mutat. Ezt a cégek főként a gyenge keresletnek és az új megrendelések visszaesésének tulajdonítják.

Gyenge kereslet, elbocsátások az orosz feldolgozóiparban

Az új értékesítések is immár a hetedik hónapja mutatnak csökkenő tendenciát az orosz gazdaságban, bár a zsugorodás üteme már némiképp lassult. Az eladások mérséklődésében a fogyasztói bizonytalanság és a csökkenő vásárlóerő is szerepet játszott. Az orosz gazdaság a feldolgozóipari foglalkoztatottság területéről sem kapott jó híreket, hiszen az alkalmazottak száma is harmadjára csökkent négy hónapon belül, ráadásul az elbocsátások számának növekedése szeptember óta a leggyorsabb volt.

A leépítések hátterében az alacsony termelési igények állnak.

Ugyanakkor az input költségek drágulása március óta a legmagasabb volt, miután a cégek magas beszállítói és nyersanyag árakra panaszkodtak. A gyenge kereslet ellenére a vállalatok kénytelenek voltak árat emelni és a megnövekedett költségeket a fogyasztókra hárítani.

A feldolgozóipari szereplők optimizmusa is elpárologni látszik, a jövőbeli termeléssel kapcsolatos kilátások ugyanis szintén a háború kezdeti hónapjai, 2022 májusa óta nem látott szintre estek. A vállalatok a gyenge kereslet miatt aggódnak, ugyanakkor reménykednek az eladások és az új létesítményekbe történő beruházások visszapattanásában.