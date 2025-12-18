Itt az újabb csapás, beérett a „kemény" brüsszeli munka: nem elég a 230 milliárd az oroszoknak, kizsigerelnék az európai bankokat

Az Orosz Nemzeti Bank kártérítést követel az európai bankoktól egy orosz választottbíróságon a vagyonuk jogellenes zárolása és felhasználása miatt, amelynek összege a jogellenesen birtokolt vagyon és az elmaradt haszon - idézi a jegybank közleményét az orosz Interfax hírügynökség.

Ursula von der Leyenék lavinát indítottak el, az orosz jegybank kamatostul visszaköveteli a pénzét a bíróságon / Fotó: AFP

Az orosz szabályozó hatóság szerint

az Európai Unió hatóságainak az Orosz Nemzeti Bank beleegyezése nélküli, illegálisan lefoglalt/felhasznált, az EU pénzügyi intézményeiben elhelyezett eszközeinek folyamatos lefoglalására/felhasználására irányuló kísérleteket folytat, többek között az eszközeinek végleges lefoglalásával.

A jegybank emlékeztetett arra, hogy korábban pert indított az Euroclear ellen a moszkvai választottbíróságon.

Oroszország beperelte Európát 230 milliárd dollárra, nagyon gyors lesz az ítélet – elvehetik az EU pénzét Kínától Dubajig

Mint a Világgazdaság is beszmolt róla, Oroszország beperelte Európát. Az orosz jegybank Moszkvában pert indított az Euroclear ellen, és mintegy 230 milliárd dollár (hozzávetőleg 83 ezermilliárd forint) kártérítést követel. A kereset az első konkrét lépés abban a jogi rémálomban, melyet a Kreml jósolt az EU-nak arra az esetre, ha Brüsszel felhasználná a befagyasztott orosz állami vagyont Ukrajna támogatására.

Az Európai Unió jelenleg nagyjából 210 milliárd eurónyi (megközelítőleg 82 ezermilliárd forint) orosz jegybanki eszközt tart befagyasztva, döntően az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta.

Az uniós tervek szerint ezeknek az eszközöknek a hozamát, illetve egy részét 2026–2027-ben Ukrajna katonai és polgári kiadásait finanszírozó hitel fedezeteként használnák fel.

A Reuters beszámolója szerint az orosz jegybank december 12-én nyújtotta be a keresetet a moszkvai kereskedelmi bíróságon.

A beadvány 18,2 ezermilliárd rubelről szól, ami a befagyasztott orosz szuverén eszközök teljes értékének felel meg.

Jogi szakértők szerint a bíróság gyors döntést hozhat az ügyben, és nagy eséllyel az Euroclear számára kedvezőtlen ítélet születik. Az Euroclear a belga székhelyű elszámolóház, melynél a befagyasztott orosz vagyon döntő része található. A cég a sajtómegkeresésekre egyelőre nem reagált.