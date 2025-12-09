Deviza
Nagyon rossz emberbe kötött bele Zelenszkij: kegyetlenebb mindenkinél, még az oroszok is tartanak tőle – most bosszút esküdött Ukrajna ellen

Egy teljes hét poklot ígért az ukránoknak. A dél-orosz Groznijt ért ukrán dróntámadást akarja most megtorolni. Zelenszkij szerinte egy bandita, az ukránok pedig, ha így folytatják, elveszítik a nemzetüket.
Csókási Annamária
2025.12.09, 05:59

Csecsenföld vezetője banditának nevezte Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt, és a nemzet elvesztésével fenyegette az ukránokat — közölte a Koreszpondent.

Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Orosz után csecsen: nagyon rossz emberbe kötött bele Zelenszkij / AFP

December 6-tól kezdődően a csecsen katonai alakulatok az orosz hadsereggel karöltve, bosszút terveznek a Groznijban található katonai objektumok elleni támadásért. Ahogy Ramzan Kadirov, Csecsenföld vezetője a Telegram-csatornáján kijelentette, ez a válaszuk „kegyetlen” lesz.

Megvitattuk az ukrán drónok által a Groznij City komplexum egyik magas épületére mért támadást. Az ilyen cselekmények nem mások, mint kísérletek a békés lakosság megfélemlítésére és a nyomás illúziójának megteremtésére. Azok, akik nem képesek sikert elérni a harctéren, saját gyengeségüket civil célpontok elleni támadásokkal próbálják kompenzálni. A magas épület elleni támadás egyértelműen a tehetetlenség jele.

– jelentette ki a csecsenföldi vezető.

Időhöz kötött orosz válaszlépés 

„Holnaptól a hét végéig bosszút állunk. Kegyetlenül. Célpontjaink csak katonai objektumok lesznek, és meglátjátok, mennyire nem szabad a Csecsen Köztársaságot és Oroszországot bántani” – jelentette ki Kadirov, majd hozzáfűzte: az ukrán támadás nem okozott jelentős károkat a katonai infrastruktúrában, a technikai berendezésekben vagy a dróngyárban Csecsenföldön, hiszen annak csak egyes objektumainak ablakait rongálta meg.

 

Ezt követően felhívást intézett az ukrnokhoz. 

Ukrajna népe, mit műveltek? Fokozatosan megsemmisítenek benneteket. Egyesüljetek és fejezzétek ki álláspontotokat

nyilatkozta Kadirov. A csecsenföldi vezető sértéseket intézett az ukrán elnök részére is. Volodimir Zelenszkijt banditának nevezte és azzal fenyegette az ukránokat, hogy elveszíthetik nemzetüket. "Legyetek óvatosak, különben teljesen elveszítitek a nemzeteteket" – hangsúlyozta a csecsen vezető.

Kadirov heves válaszát a december 5-i Groznijban található katonai objektumokat ért dróntámadások váltották ki. A Grozny City felhőkarcoló felső emeletei teljesen megrongálódtak Csecsenföld fővárosában, Kadirov szerint azonban senki sem sérült meg.

A magam nevében ígérem, hogy a válaszunk nem fog sokáig váratni magára. Az ellenség hamarosan megkapja a személyes ajándékomat. Nos, az épületet pedig gyorsan helyreállítjuk – jelentette ki végül.

