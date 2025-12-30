Kitört a botrány: kiderült, a mai napig zavartalanul hozzák be Európába az orosz olajat – ez a piszkos trükk, Brüsszel kínjában fogadkozik

Az Európai Unió megpróbálta elzárni az orosz olajcsapot, de egy kulcsszereplőt végül sikerült alábecsülnie. Törökországon keresztül ugyanis az orosz energia ma is óriási mennyiségben jut be az EU-ba kikötőkön és vezetékeken keresztül, gyakran követhetetlen módon – legalábbis Brüsszel ezzel mentegetőzik.

Miközben Brüsszel egyre szigorúbb szankciókat vezet be Moszkva ellen, az orosz olaj és dízel továbbra is eljut az európai piacokra, mgégpedig Törökország segítségével / Fotó: NurPhoto /AFP

Havonta többször futnak be orosz hajók a dél-törökországi Mersin kikötőjébe, ahol tízezres hordószámban rakodják ki az olajtermékeket. Ugyanezekről a terminálokról rendszeresen indulnak tankerhajók az Európai Unió felé.

A nyugati szankciók célja az volt, hogy elzárják Moszkvát az olajbevételektől, a gyakorlat azonban mást mutat: az orosz üzemanyag továbbra is utat talál a kontinensre.

Az EU most fokozott ellenőrzés alá vonja a török olajtároló létesítményeket, és azt is mérlegeli, hogy magukat a kikötőket sújtja szankciókkal. Brüsszel szerint ezek a létesítmények „hátsó ajtót” nyitnak az orosz energiahordozóknak.

A figyelem középpontjában áll a mersini Turkis Enerji tárolóterminál. A cég a szankciók előtt alig bonyolított tengeri forgalmat, 2023 februárja után azonban – közvetlenül az uniós importtilalom bevezetését követően – sorra érkeztek az orosz szállítmányok.

Idén közel 6,5 millió hordó olajtermék futott be ide, ebből 5,5 millió hordó Oroszországból, mintegy 500 millió dollár értékben.

Ugyanebben az időszakban a terminál 4,4 millió hordót exportált az EU-ba, jóval többet, mint amennyi nem orosz forrásból érkezett. Elemzők szerint ez erősen valószínűsíti, hogy európai piacokra orosz eredetű üzemanyag jutott el.

A cég vezetése tagadja, hogy orosz üzemanyagot tárolnának, ám az érkező szállítmányok eredetéről nem kívántak részleteket közölni.

Óriási az uniós éhség az orosz olajra

A szankciók életbe lépése óta az orosz finomítók mintegy 50 milliárd dollár értékben exportáltak dízelt és más üzemanyagokat Törökországba. Ez Moszkva teljes olajbevételének körülbelül 10 százalékát adja, ami kulcsfontosságú a háborús gazdaság fenntartásához.

Közben a török terminálokból az EU felé irányuló szállítások értéke meghaladta a 24 milliárd dollárt. A Márvány-tengeren működő, az Opet tulajdonában lévő tároló pedig a világ legforgalmasabb orosz finomítotttermék-elosztó pontjává vált.

Az uniós hatóságok vizsgálják az adatokat, de eddig nem tudták egyértelműen bizonyítani, hogy a Törökországba érkező orosz üzemanyag közvetlenül az EU-ba kerül tovább. Ennek oka a tárolók, közvetítők és átrakodások bonyolult rendszere, valamint az, hogy Ankara nem enged mélyreható vizsgálatokat.