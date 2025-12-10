Ügyes húzás: az oroszok találtak egy EU-tagjelölt országot, ami úgy veszi a szankcionált olajat, mint még soha – de most lebuktak
Georgiának sikerült újra magára haragítania az Európai Uniót: a Transparency International szerint a Kulevi finomítóban orosz olajszállítmányokat címkézhettek át helyi termékként, közvetve kikerülve a nyugati szankciókat.
A szervezet friss jelentése szerint a Kulevi olajfinomító kulcsszerepet játszott Georgiában az Oroszország elleni szankciók kijátszásában. A közzétett háttéranyag szerint a Kayseri nevű tanker októberben több mint 105 ezer tonna szibériai nyersolajat szállított a georgiai Kulevi terminálra.
Bár a georgiai hatóságok a szállítmányt eredetileg legálisnak minősítették, a hajót három héttel később EU-s szankció alá helyezték.
A TI-Georgia jelentése rámutat: a Kayseri része annak a több mint 560 hajóból álló „árnyékflottának”, amelyet Oroszország használ az olaj eredetének és tulajdonjogának elrejtésére a nyugati szankciók szigorodása közepette.
A szállítmányt a RussNeft szervezte, amelynek alapítója, Mikhail Gutseriev EU-s szankció alatt áll, és akinek üzleti kapcsolatai a georgiai milliárdos Bidzina Ivanishvilivel is dokumentáltak.
A Kulevi finomítót a Black Sea Petroleum üzemelteti, tulajdonosa, Maka Asatiani szoros kapcsolatban áll a kormányzó Georgiai Álom párttal. Családja egyébként oroszországi olajterminálokban és vállalatokban is érdekelt, köztük egy magas rangú GRU-tiszt fiával közös cégekben.
Georgia tisztára mosta az orosz olajat?
A TI-Georgia szerint Georgia gyorsan növekvő olajexportja azt veti fel, hogy az ország közvetve segíthet Oroszországnak az illegális vagy féllegális olajértékesítésekben.
A szervezet hangsúlyozza: a Kulevi finomító lehetővé teszi, hogy az orosz olajat valós vagy látszólagos feldolgozás után georgiai termékként exportálják, ami nyugati országok számára a szankciók kijátszásának eszközeként jelenhet meg. A szállítmány és az érintett szereplők átláthatatlan kapcsolatai komoly aggályokat vetnek fel Georgia szerepéről az orosz olaj kereskedelmében, miközben Ukrajna elleni háború zajlik.
Brüsszel őrjöngeni fog: mostantól új ország vásárol orosz olajat, pedig EU-tagjelölt – befutott az első óriástanker
A beruházás célja a külföldi import csökkentése és a regionális exportlehetőségek bővítése. Az első orosz olajszállítmány még október elején érkezett a Kulevi finomítóba, amely a kaukázusi üzemanyag-termelés egyik új központja lehet.