Deviza
EUR/HUF382.85 -0.27% USD/HUF327.44 -0.82% GBP/HUF438.21 -0.22% CHF/HUF409.33 -0.04% PLN/HUF90.6 -0.23% RON/HUF75.18 -0.32% CZK/HUF15.79 -0.22% EUR/HUF382.85 -0.27% USD/HUF327.44 -0.82% GBP/HUF438.21 -0.22% CHF/HUF409.33 -0.04% PLN/HUF90.6 -0.23% RON/HUF75.18 -0.32% CZK/HUF15.79 -0.22%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,571.16 +0% MTELEKOM1,764 +2.2% MOL2,926 -0.14% OTP33,700 -0.38% RICHTER9,745 +0.67% OPUS544 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.13% BUMIX10,168.67 -0.36% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,390.89 +0.38% BUX108,571.16 +0% MTELEKOM1,764 +2.2% MOL2,926 -0.14% OTP33,700 -0.38% RICHTER9,745 +0.67% OPUS544 0% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS150 0% WABERERS5,360 +1.13% BUMIX10,168.67 -0.36% CETOP3,818.53 +0.38% CETOP NTR2,390.89 +0.38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
árnyékflotta
georgia
szankciók Oroszország ellen
Transparency International
Európai Unió
orosz olaj

Ügyes húzás: az oroszok találtak egy EU-tagjelölt országot, ami úgy veszi a szankcionált olajat, mint még soha – de most lebuktak

Októberben több mint 105 ezer tonna szibériai olajat szállítottak a Kulevi terminálra, majd három héttel később a szállító hajót EU-s szankció alá helyezték. Ez lerántotta a leplet a georgiai finomítók és az orosz olajkereskedelem közötti titkos együttműködésről.
VG
2025.12.10, 21:00
Frissítve: 2025.12.10, 21:26

Georgiának sikerült újra magára haragítania az Európai Uniót: a Transparency International szerint a Kulevi finomítóban orosz olajszállítmányokat címkézhettek át helyi termékként, közvetve kikerülve a nyugati szankciókat.

Oil Products Tanker Willows orosz olaj
Októberben több mint 105 ezer tonna orosz olajat szállítottak a Kulevi terminálra, három héttel később a szállító hajót EU-s szankció alá helyezték / Fotó: NurPhoto via AFP

A szervezet friss jelentése szerint a Kulevi olajfinomító kulcsszerepet játszott Georgiában az Oroszország elleni szankciók kijátszásában. A közzétett háttéranyag szerint a Kayseri nevű tanker októberben több mint 105 ezer tonna szibériai nyersolajat szállított a georgiai Kulevi terminálra. 

Bár a georgiai hatóságok a szállítmányt eredetileg legálisnak minősítették, a hajót három héttel később EU-s szankció alá helyezték.

A TI-Georgia jelentése rámutat: a Kayseri része annak a több mint 560 hajóból álló „árnyékflottának”, amelyet Oroszország használ az olaj eredetének és tulajdonjogának elrejtésére a nyugati szankciók szigorodása közepette.

A szállítmányt a RussNeft szervezte, amelynek alapítója, Mikhail Gutseriev EU-s szankció alatt áll, és akinek üzleti kapcsolatai a georgiai milliárdos Bidzina Ivanishvilivel is dokumentáltak.

A Kulevi finomítót a Black Sea Petroleum üzemelteti, tulajdonosa, Maka Asatiani szoros kapcsolatban áll a kormányzó Georgiai Álom párttal. Családja egyébként oroszországi olajterminálokban és vállalatokban is érdekelt, köztük egy magas rangú GRU-tiszt fiával közös cégekben. 

Georgia tisztára mosta az orosz olajat?

A TI-Georgia szerint Georgia gyorsan növekvő olajexportja azt veti fel, hogy az ország közvetve segíthet Oroszországnak az illegális vagy féllegális olajértékesítésekben.

A szervezet hangsúlyozza: a Kulevi finomító lehetővé teszi, hogy az orosz olajat valós vagy látszólagos feldolgozás után georgiai termékként exportálják, ami nyugati országok számára a szankciók kijátszásának eszközeként jelenhet meg. A szállítmány és az érintett szereplők átláthatatlan kapcsolatai komoly aggályokat vetnek fel Georgia szerepéről az orosz olaj kereskedelmében, miközben Ukrajna elleni háború zajlik.

Brüsszel őrjöngeni fog: mostantól új ország vásárol orosz olajat, pedig EU-tagjelölt – befutott az első óriástanker

A beruházás célja a külföldi import csökkentése és a regionális exportlehetőségek bővítése. Az első orosz olajszállítmány még október elején érkezett a Kulevi finomítóba, amely a kaukázusi üzemanyag-termelés egyik új központja lehet.

 

Energiaválság

Energiaválság
1088 cikk

 

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu