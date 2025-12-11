Hiába az ukrán offenzíva, nem okoztak komoly kárt az orosz olajfinomítóknak

Az orosz olajfinomítás, valamint a gáz- és széntermelés 2025-ben várhatóan nagyjából változatlan marad a 2024-es szinthez képest – közölte csütörtökön a Moszkvai energetikai minisztérium, jóllehet Ukrajna folyamatos dróntámadásokkal igyekszik megtörni az orosz olajfinomítók termelését – ezek szerint nem sok sikerrel.

Benzinkút Moszkvában – az ukrán csapások ellenére szinten tartották a termelést az orosz olajfinomítók / Fotó: AFP

Oroszország a világ harmadik legnagyobb olajtermelője az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia után, továbbá a világ legnagyobb bizonyított földgáztartalékával rendelkezik.

Ukrajna nagy erőkkel támadja az orosz energetikát

Ukrajna augusztus óta folyamatos dróntámadásokat hajt végre Oroszország mélyén, azzal a céllal, hogy kiiktassa az olajfinomítókat, tárolókat és vezetékeket, valamint megbénítsa Moszkva legnagyobb, az ukrajnai konfliktus finanszírozásához felhasznált bevételi forrását.

Az ukrán drónok összesen legalább 17 nagy finomítót értek el, ami arra kényszerítette Oroszországot – a világ második legnagyobb nyersolajexportőrét –, hogy visszafogja üzemanyagexportját, és további drónvédelmi rendszereket rendeljen.

2025-re azt várjuk, hogy az olajfinomítás, a gáztermelés és a széntermelés a 2024-es szinten marad

– idézi a Reuters Szergej Civilev orosz energiaügyi minisztert.

Sikeresen élték túl az ukrán csapásokat az orosz olajfinomítók

Iparági források a hírügynökségnek a múlt hónapban azt mondták, hogy

az orosz finomítók már a támadások előtt is jóval teljes kapacitásuk alatt működtek,

a hatásokat úgy tudták mérsékelni, hogy tartalék egységeket indítottak újra mind a sérült, mind az ép üzemekben, valamint

a támadás érintette egységeket a javítások után ismét üzembe helyezték.

A Reuters becslései szerint

január és október között az olajfeldolgozás mintegy 220 millió metrikus tonnára (5,2 millió hordó/nap) csökkent,

ami 3 százalékos visszaesés az előző évhez képest.

Oroszország teljes finomítói kapacitása mintegy 6,6 millió hordó/nap,

de iparági források szerint ezt ritkán használják ki teljes mértékben.

A Vedomosztyi című orosz napilap a múlt hónapban a Center of the Pricing Indexes nevű orosz árképzési ügynökség adataira hivatkozva arról írt, hogy Oroszország földgáztermelése 2025-ben várhatóan 2 százalékkal, 673 milliárd köbméterre csökken, miután 2024-ben 7 százalékkal nőtt.