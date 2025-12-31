Deviza
EUR/HUF385,51 -0,12% USD/HUF328,52 -0,03% GBP/HUF442,09 -0,09% CHF/HUF414,25 -0,17% PLN/HUF91,21 -0,19% RON/HUF75,65 -0,26% CZK/HUF15,92 +0,02% EUR/HUF385,51 -0,12% USD/HUF328,52 -0,03% GBP/HUF442,09 -0,09% CHF/HUF414,25 -0,17% PLN/HUF91,21 -0,19% RON/HUF75,65 -0,26% CZK/HUF15,92 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
parti őrség
tankhajó
orosz
olajszállító tankhajó
lefoglalás
tanker
amerikai

Dráma a nyílt tengeren: orosz olajszállító óriáshajót próbált lefoglalni az amerikai hadsereg – hihetetlen, hogyan menekült meg a Bella 1

Pattanásig feszült a helyzet egyetlen pillanat alatt. Az amerikai parti őrség már napok óta üldözte az orosz olajszállító óriáshajót, de egészen a végéig nem volt tudomása róla, hogy Moszkva fennhatósága alatt állhat. Amikor ez kiderült, azonnal felhagytak az akcióval, azt kockáztatták ugyanis, hogy súlyos konfliktust robbantanak ki a két hatalom között.
Hecker Flórián
2025.12.31, 07:46
Frissítve: 2025.12.31, 08:17

Egészen meglepő információkat közölt a The New York Times egy orosz olajszállító órásihajóról, a Bella 1-ről.

Orosz olajszállító óriáshajó, tanker, tankhajó
Orosz olajszállító óriáshajót próbált lefoglalni az amerikai hadsereg / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP, illusztráció

A lap azt állítja, hogy az amerikai parti őrség felfüggesztette a szankcionált Bella 1 olajszállító tartályhajó lefoglalására irányuló műveletet,

miután egy orosz zászló jelent meg a fedélzeten.

Erről állítólag magasrangú amerikai tisztségviselőktől kapott információkat és ez alapján számolt be az esetről.

Orosz olajszállító óriáshajó: így menekült meg a Bella 1

A cikk szerint az amerikai parti őrség hajói már több mint 10 napja üldözték a nagy olajszállító tartályhajót körülbelül fél mérföld (körülbelül 800 méter) távolságból az Atlanti-óceánon.

A hadsereg a források szerint jelentést tett arról, hogy a különleges erők teljes mértékben felkészültek a hajó erőszakos elfoglalására, egyedül a Fehér Ház „zöld jelzésére” várnak. Csakhogy a helyzet ekkor rendkívül kényessé vált, ugyanis a hajón tartózkodó személyzet váratlanul

felfestette az orosz zászlót a Bella 1 hajótestére.

Az ENSZ tengerjogi egyezménye értelmében a parti őrség akkor foglalhat le hajókat, ha azok nem rendelkeznek állami hovatartozással, vagy ha fennáll a csalás gyanúja. Az üldözés megkezdésekor az Egyesült Államok úgy vélte, hogy a Bella 1 hamis lobogó alatt hajózik, és bírósági lefoglalási végzés van érvényben ellene.

Ezt az értékelést rúgta fel az a pillanat, amikor megjelent az orosz trikolór a tankeren. Szakértők ugyanis figyelmeztettek: ha a hajót időközben valóban sikerült legálisan átregisztrálni Oroszországban, az erőszakos átvétel komoly diplomáciai konfliktushoz vezetne.

Washingtonban attól tartottak, hogy

  • Oroszország trükkhöz folyamodva,
  • érdemi vizsgálatok nélkül,
  • visszamenőleges hatállyal

jegyezhette be a hajót. Az Egyesült Államok jelenleg diplomáciai csatornákon keresztül próbálja tisztázni a tartályhajó pontos jogállását.

A Bella 1 az eddigi információk szerint egy török vállalat tulajdonában van, és azért került amerikai szankciós listára, mert terrorszervezetek – többek között a Hezbollah, a jemeni húszik, valamint az iráni Iszlám Forradalmi Gárda – érdekében szállított iráni kőolajat.

A tartályhajó a jelenlegi feltételezések szerint az úgynevezett árnyékflotta része, amely Oroszországból, Iránból és Venezuelából származó, szankciókkal sújtott olaj szállításával foglalkozik.

Kitört a botrány: kiderült, a mai napig zavartalanul hozzák be Európába az orosz olajat – ez a piszkos trükk, Brüsszel kínjában fogadkozik
Az EU szankciói elvileg elvágták volna Oroszországot az európai energiapiacoktól, a gyakorlatban azonban új útvonalak nyíltak. Ezek közül a legfontosabb Törökország lett, ahol az orosz olaj „tisztára mosva” érkezik Európába.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu