Deviza
EUR/HUF385,06 -0,23% USD/HUF327,98 -0,2% GBP/HUF441,31 -0,26% CHF/HUF413,74 -0,29% PLN/HUF91,24 -0,16% RON/HUF75,57 -0,36% CZK/HUF15,91 -0,05% EUR/HUF385,06 -0,23% USD/HUF327,98 -0,2% GBP/HUF441,31 -0,26% CHF/HUF413,74 -0,29% PLN/HUF91,24 -0,16% RON/HUF75,57 -0,36% CZK/HUF15,91 -0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73% BUX111 031,79 +0,07% MTELEKOM1 792 -0,33% MOL2 940 -0,47% OTP35 100 +0,26% RICHTER9 865 -0,2% OPUS549 +1,67% ANY7 100 +1,14% AUTOWALLIS150 +0,67% WABERERS5 260 +1,15% BUMIX10 022,5 +0,4% CETOP3 953,77 +0,73% CETOP NTR2 476,91 +0,73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
szerbia
orosz
mol
nis

Hiába fogtak össze a magyarok és a szerbek, Oroszország most pontot tett a NIS ügyének végére – Moszkva nem viccel, szólt, hogy így nem kellene továbbmenni

A szerbiai NIS esetleges államosítása sértené a Belgrád és Moszkva között 2008-ban megkötött, olaj- és gázipari együttműködésről szóló kormányközi megállapodást. Az oroszok szerint a döntés nemcsak a kétoldalú energetikai kapcsolatok jövőjét érintené, hanem kérdéseket vetne fel a befektetések biztonságáról és a hosszú távú együttműködés hitelességéről is.
VG
2025.12.31., 13:40

A Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) esetleges államosítása ellentétes lenne az Oroszország és Szerbia közötti, energetikai együttműködésről szóló kormányközi megállapodással, ezt Alekszandr Bocan-Harcsenko, Oroszország szerbiai nagykövete jelentette ki a RIA Novosztyi hírügynökségnek adott interjújában – írta a Szabad Magyar Szó.

nis orosz szerb
 Oroszország most pontot tett a NIS ügyének végére / Fotó: AFP

„Az orosz elnök azt mondta, hogy létezik egy 2008-as megállapodás Oroszország és Szerbia között az olaj- és gázipari együttműködésről, és hogy ezt a megállapodást mindkét félnek be kell tartania” – mondta Bocan-Harcsenko.

Bocan-Harcsenko szerint a NIS-szel kapcsolatos döntésnek összhangban kell lennie a Moszkva és Belgrád közötti kapcsolatok szellemével, valamint általánosságban is a szóban forgó megállapodással. Az orosz–szerb katonai-technikai együttműködésről a nagykövet azt mondta, hogy az folytatódik.

Az oroszok is megszólaltak a NIS-ről

Vlagyimir Putyin csak nemrég beszélt először a NIS-ről. Mint mondta, Oroszország feltételezi, hogy a „baráti Szerbia” teljesíti a közös vállalattal szembeni kötelezettségeit. „Van egy kormányközi megállapodásunk Szerbiával ezzel a kereskedelmi struktúrával (a NIS-szel) kapcsolatos korlátozás elfogadásáról. Természetesen feltételezzük, hogy Szerbia jóindulatú vezetése ezt szem előtt tartja, és teljesíti saját kötelezettségeit” – mondta Putyin december 19-én.

Ellenkező esetben – hangsúlyozta – felmerül a kérdés, hogy „hogyan fektethet be Oroszország pénzt” a szerb gazdaságba.

Hol vannak a biztonsági garanciák, ha még a kormányközi megállapodások sem működnek? Ez nem könnyű feladat. Sajnos a kapcsolatok javítására irányuló szándék ellenére a szankciós nyomás kétségtelenül folytatódik

– tette hozzá Putyin. Hozzáfűzte, hogy az orosz Gazpromnyefty többségi tulajdonosa a NIS-nek, és hogy Oroszország több mint hárommilliárd dollárt fektetett be ebbe a vállalatba.

Egy modern, rendkívül hatékony vállalattá alakult át, amely a szerb költségvetés egyik legnagyobb adófizetője

– tette hozzá az orosz elnök. Az Egyesült Államok azt követeli, hogy az oroszok szálljanak ki a NIS tulajdonosi szerkezetéből. Jelenleg lehetséges vevőként a magyar Molt és az Egyesült Arab Emírségekből származó ADNOC vállalatot emlegetik.

Az egyik opció az államosítás is. Szerbia elnöke többször kijelentette, hogy Szerbia nem fogja „elvenni” a NIS-t az oroszoktól, mivel a szerb hatóságok „nem kommunisták és nem is fasiszták”, ugyanakkor megjegyezte, hogy Szerbia akár túl is fizetné a NIS-t. Mindazonáltal minden jel arra utal, hogy az orosz fél nem hajlandó eladni a részét Szerbiának még akkor sem, ha az tenné a legmagasabb ajánlatot.

Ennek ellenére a szerb parlament december elején elfogadott egy módosítást a 2026-os költségvetési törvényjavaslathoz, amely további forrásokat irányoz elő az ország energiaellátásának biztonságára és stabilitására. A módosítás lehetővé teszi további 164 milliárd dinár, azaz mintegy 1,4 milliárd euró elkülönítését – éppen az orosz tulajdonrész megvásárlására a NIS-ben.

Az egyik utolsó határidő, amelyet Vucic a NIS megoldásával kapcsolatban említett, január 15. Addig várhatóan kiderül, talál-e a vállalat vevőt, vagy Szerbia végül mégis úgy dönt, hogy átveszi a vállalatot.

Ahogy azt megírtuk, zajlanak a tárgyalások a Mol és az orosz tulajdonosok között a szerb NIS többségi részesedésének megvásárlásáról. Sajtóértesülések szerint a Mol és a NIS közös kérelmet nyújtott be az USA hatóságaihoz a szankciók ideiglenes felfüggesztésére.

Már ősz óta büntetik a NIS-t 

A NIS a Balkán egyik legnagyobb energetikai vállalata, amelynek többségi tulajdonosa a szankciók alá eső

  • orosz Gazpromnyefty (45 százalék)
  • és Gazprom (11 százalék),
  • míg a szerb állam részesedése közel 30 százalék.

Az amerikai szankciókat idén januárjában vezették be a Gazpromnyefttyel és a NIS-szel szemben az orosz energiavállalatok elleni szélesebb intézkedések részeként.

A büntetőintézkedések ősszel léptek véglegesen hatályba többszöri halasztás után. A korlátozások miatt leállt a nyersolajszállítás a horvát Janaf vezetéken keresztül, ami a pancsovai finomító termelésének felfüggesztéséhez vezetett. Aleksandar Vucic szerb elnök korábban jelezte, hogy folyamatban vannak a tárgyalások az orosz tulajdonosok és a Mol között a többségi részesedés eladásáról. 

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
bulgária

Rettegnek tőle, de órák múlva bevezetik az eurót – az infláció már most megköszönte, kilőtt az egekbe

A lakosság jelentős része eleve bizalmatlan a közös valuta hatásaival szemben.
7 perc
orosz

Hiába fogtak össze a magyarok és a szerbek, Oroszország most pontot tett a NIS ügyének végére – Moszkva nem viccel, szólt, hogy így nem kellene továbbmenni

A döntés nem csak a kétoldalú energetikai kapcsolatok jövőjét érintené.
3 perc
kapus

Milliárdos vagyonnal rendelkezik minden idők egyik legnagyobb kézilabdázója

Sokáig egy magyar sztárcsapatban játszott.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu