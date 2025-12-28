Egy hőerőművet támadtak meg Herszonban az oroszok, jelentős károkról írnak az ukránok

Az ukrán város, Herszon fontos hőerőművét támadták az orosz erők, a támadás „jelentős károkat” okozott a létesítményben – közölte vasárnap az állami olaj- és gázipari vállalat, a Naftogaz, írta a Reuters.

Oroszország fokozta az ukrajnai kritikus infrastruktúra és energiarendszer elleni támadásait, hogy megpróbálja megtörni a morált, közel négy évvel a teljes körű invázió megkezdése után.

A Naftogaz közleményében azt állította, hogy egy alkalmazott megsebesült a legutóbbi orosz támadásban, ami egy olyan hőerőművet ért, ami

több tízezer háztartás fűtését biztosítja.

A város az elmúlt hónapokban egyre intenzívebb orosz drón-, rakéta- és bombatámadásoknak volt kitéve, ami egyre veszélyesebbé tette a mindennapi életet. Korábban az ukrán hadsereg közölte, hogy éjszaka támadást indított az oroszországi Szamara régióban található Szizsran olajfinomító ellen.

December elején már a türzési támadások következtében leállt a hőerőmű ideiglenesen, ami miatt 40 ezer ember maradt áram nélkül.

