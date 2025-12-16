Putyint most megalázták: Zelenszkij ügynökei tengeralattjárót robbantottak fel, az oroszok mit sem sejtettek – videón a Varsavjanka elpusztítása

Volodimir Zelenszkij elnök szerint Ukrajna képessége, hogy visszavágjon Oroszországnak, előnyt jelent a béketárgyalásokon — közölte a Politico.

Az oroszok tengeralattjárója harcképtelenné vált / Fotó: AFP

Az ukrán titkosszolgálat, az Ukrajnai Biztonsági Szolgálat (SZBU) hétfőn közölte, hogy Ukrajna újabb mélységi támadásban felrobbantotta az orosz haditengerészet biztonságos bázisán dokkoló orosz tengeralattjárót. Az SZBU közlése szerint a 636.3 osztályú Varsavjanka (Varsói) típusú tengeralattjárót súlyosan megrongálták a fekete-tengeri Novorosszijszk kikötőjében található bázisán.

Ukrajna víz alatti drónja, a Sub Sea Baby megtámadott egy orosz tengeralattjárót. A robbanás a tengeralattjárót súlyosan megrongálta és gyakorlatilag harcképtelenné tette. A tengeralattjáró négy Kalibr cirkálórakéta-indítót szállított

– közölte az SZBU sajtószolgálata, és bizonyítékként bemutatta a robbanásról készült videót.

Nem csak az orosz tengeralattjárót találta el a drón

Az orosz védelmi minisztérium eddig nem adott ki nyilatkozatot a novorosszijszki támadásról, de orosz katonai bloggerek szerint a kár elhanyagolható volt, mivel a drón egy közeli mólót talált el, mindazonáltal kijelentették, hogy egy ilyen szoros támadás figyelmeztető jelzés. Ha a támadás olyan pusztító volt, mint ahogy azt az SZBU állítja, akkor az anyagi szempontból nagy veszteséget jelent az orosz hadsereg számára.

A Varsavjanka tengeralattjáró ára körülbelül 400 millió dollár. A bevezetett nemzetközi szankciók miatt egy hasonló tengeralattjáró építése jelenleg akár 500 millió dollárba is kerülhet

– közölte az SZBU sajtószolgálata. Nem tudni, hogy személyi sérültek is vannak-e.

Pointosan mi ellen irányult a dróntámadás?

A novorosszijszki támadás csak a legutóbbi az Ukrajna által Oroszországban végrehajtott napi rendszerességű mélységi csapások sorában. Ma reggel az SZBU harmadszor támadta meg Oroszország kaszpi-tengeri olajfúrótornyait, néhány nappal azután, hogy ukrán drónok eltalálták Oroszország olajfinomítóit és az orosz árnyékflotta több teherhajóját.

Miközben folynak a diplomáciai folyamatok és tárgyalások, amelyek közelebb hozhatják a háború végét, nem szabad elfelejtenünk, hogy az orosz támadások mindennap folytatódnak. Vlagyimir Putyin a támadások brutalitását használja fel tárgyalási eszközként

– mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a német–ukrán gazdasági fórumon tett nyilatkozatában. „Az a képességünk, hogy felépüljünk a támadásokból, hogy fegyvereket gyártsunk és visszavágjunk, hogy lelőjük az orosz rakétákat és drónokat – ez a tárgyalási erőnk” – tette hozzá Zelenszkij, és sürgette partnereit, hogy továbbra is támogassák Ukrajna képességét az orosz invázió elleni ellenállásra.