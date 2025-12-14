Különös szövetség formálódik, olybá tűnik, az Európai Unió háborúpárti döntéshozóit már nem veszik komolyan Moszkvában. „Az európaiak a saját játékukat játsszák. Úgy tűnik, továbbra is azt akarják, hogy a háború folytatódjon. De itt természetesen inkább a washingtoni kollégáinkra tekintünk” – mondta Pavel Zarubinnak, a Rosszija 1 újságírójának a „Moszkva. Kreml. Putyin” című műsorban, a Ria Novosti szerint, az elnöki szóvivő.

Fotó: Anton Vaganov / AFP

A Kreml szóvivője pragmatikusnak és realisztikusnak nevezte – a portál írása alapján – az Egyesült Államok ukrán válság megoldásával kapcsolatos álláspontját. Azt is megjegyezte, hogy Moszkva nem lenne elégedett, ha Kijev békemegállapodásokat írna alá, majd szabotálni kezdené azokat. „Léteznie kell egy bizonyos garanciarendszernek nemcsak a biztonság, hanem ezen megállapodások teljesítése érdekében is” – hangsúlyozta Peszkov.

Lemondanának a NATO-ról is, ha kell

Volodimir Zlenszkij, ukrán elnök is biztonsági garanciákról beszélt vasárnap Berlinben, amikor kijelentette, akár a jövőbeli NATO-tagságról hajlandó lemondani, ha azok teljesülnek. A Donald Trump amerikai elnök különleges megbízottja, Steve Witkoff és az elnök veje, Jared Kushner vezette amerikai delegáció arra akarja rávenni Kijevet, hogy harc nélkül adjon át további területeket az oroszoknak, cserébe a háború lezárásáért.

Zelenszkij a vasárnapi, az amerikaiakkal és az európaiakkal folytatott tárgyalások előtt elmondta, hogy bármiféle engedményt csak amerikai és európai, a NATO 5-ös cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákért cserébe tenne Ukrajna, mely kölcsönös védelmet ígér támadás esetén – írja a Financial Times.

Az ukrán államfő szerint kétoldalú biztonsági garanciákról tárgyalnak Ukrajna és az Egyesült Államok között, melyek az 5-ös cikkelyt idéznék, de szóba kerültek biztonsági garanciák európai országok és mások, például Kanada vagy Japán részéről is.

Zelenszkij azt is hangsúlyozta, hogy ezeknek a biztonsági garanciáknak jogilag kötelező erejűeknek kell lenniük. Az ukrán elnök már megérkezett Berlinbe, ahol vasárnap az amerikai delegációval tárgyal. Az X-en közzétett bejegyzése szerint a cél olyan biztonsági garanciák létrehozása, hogy a Budapesti Memorandum és az orosz invázió ne ismétlődhessen meg. A Budapesti Memorandum aláírásával ugyanis Moszkva garantálta, hogy tiszteletben tartja Ukrajna határait. Zelenszkij arról is írt, hogy konstruktív tárgyalásra számít.

Ugyanakkor Oroszország jelezte, hogy minden ukrán vagy európai javaslatot visszautasít, így Trump törekvése a béke megkötésére ismét sikertelen lehet. Zelenszkij pedig arról beszélt, hogy Ukrajna még nem kapott Washingtontól sem választ legújabb, az európaiakkal közös javaslataira. Az ukrán elnök szerint a béketerv biztosan nem lesz olyan, amit mindenki szeret, hiszen mindegyik változatban számos kompromisszum szerepel.