EU-s hitel Zelenszkijnek: nevetésben törtek ki az oroszok, az ukrán katonák százezrével dezertálnak – belefáradtak a háborúba

Az EU kétségbeesetten próbálja meg finanszírozni Ukrajnát, de a csütörtöki csúcs megmutatta, hogy egyre kevesebb erre a hajlandóság a tagországok között. Az orosz–ukrán háború vége egyre tolódik, Putyin a saját feltételei mentén köt majd békét.
Dunai Péter
2025.12.20, 06:16
Frissítve: 2025.12.20, 06:17

A kép még az előző napokhoz képest is bonyolultabbá vált, nem látni, merre megy az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalási folyamat. 

Putyin orosz-ukrán háború
Putyin évzáró sajtótájékoztatója – az orosz–ukrán háború Moszkva feltételei szerint zárul majd le / Fotó: AFP

Két ügyben érzékelhető mozgás: 

  • Ukrajna úgymond elfogadta azt a Macron által felvetett javaslatot, hogy a Donbasz legyen ütközőzóna. (Legfeljebb arról feledkeztek meg, hogy a Donbasz nagy része évek óta orosz ellenőrzés alatt áll, és már Oroszország részét képezi. Tehát az oroszokon múlik minden.) 
  • A másik lényeges tényező: a Nyugat egyelőre lemondott a nagyrészt Belgiumban (Euroclear) őrzött oroszországi, mintegy 300 milliárd dolláros állami vagyon felhasználásáról és egy 90 milliárdos, az EU-büdzsé fedezetével felvenni kívánt eurókölcsönnel pótolja. 

Berlinben, Párizsban, Londonban szemérmesen hallgatnak arról, hogy az ukránoknak nyújtott támogatás visszaesett, 

a fő kommunikációs csapásvonal az, hogy két évig hitelezik Kijevet.

Egyelőre az ukránok se nagyon teszik szóvá a történteket, hiszen ki vannak szolgáltatva Nyugat-Európa kényének-kedvének – ami a támogatás mértékét illeti. 

Százezrek dezertálnak

Brüsszelben, Berlinben azzal nyugtatják az ukránokat, hogy a befagyasztott orosz állami vagyon még jól jöhet, ha Moszkva a háború lezárulásával nem lesz hajlandó – amire a jelenlegi helyzet szerint komoly esély van – jóvátételt fizetni Kijevnek. 

A valószínű megoldás: Oroszország ellenkeresetet nyújt be az ukránok által okozott háborús károk megtérítésére, és a két összeg (Ukrajna kárigénye és az oroszországi ellenkereset) nagyjából hasonló összegű lesz.

A katonai helyzetre is ismét ráborult a háború sűrű köde. A háború a Nyugat hathatós katonai segítségével folytatódik, ugyanakkor egyre jobban kiviláglik, hogy itt nem a Nyugat segítségének a mennyiségéről-minőségéről van szó, hanem arról, hogy

Ukrajna egyre inkább belefárad a mindinkább egyenlőtlen feltételű háborúba. Aggasztóan megnőtt a dezertálások száma.

A Deutsche Welle orosz adása szerint a háború kezdete óta majdnem 290 ezer ukrán katona szökött meg a harctérről. Legalábbis az ukrán igazságügyi szervek ennyi ügyben kezdték meg az eljárást. 

Moszkva csak nevet az EU-n

De térjünk vissza az EU-csúcshoz. Az orosz sajtó kivételesen a nyugati sajtó segítségével csapta le a magas labdát és veri el a port az uniós vezetőkön. 

A megállapodás, hogy az EU adófizetői és ne Oroszország adjon pénzt Ukrajnának, politikai csapást mér Friedrich Merz német kancellárra és az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyenre, akik nyomást igyekeztek gyakorolni a belga kormányfőre, hogy adja be a derekát, és fogadja el a kettőjük által kieszelt megoldást a »reparációs kölcsönről« 

írta a Financial Times nyomán a moszkvai Vedomosztyi című lap.

Európa és Amerika érdekei között egyre tágabbra nyílik az olló. A háborús helyzet romlik. Valerij Geraszimov, a legmagasabb rangú orosz hivatásos katona (hadseregtábornok, vezérkari főnök) szerint Ukrajna havonta elveszít két hadosztálynyi harcoló katonát, mintegy 30 ezer embert, mert egyre többen dezertálnak a seregből. Ezt a számot senki nem erősítette meg ukrán részről.

Orosz-ukrán háború: béketervekkel tele az asztal

Tervek és ellentervek halmozódnak a tárgyalóasztalokon – de eredmény egyelőre nincs. Ukrajna és szövetségesei most egy újabb áthidaló, szerintük kompromisszumos megoldással kísérleteznek. 

  • A Donbasz két közigazgatási eleméből, Donyeck és Luganszk (Luhanszk) megyékből csinálnának ütközőzónát – hangzik a Kijevből származtatott, de feltehetően Brüsszel támogatását is élvező javaslat. 
  • Minthogy ütközőzónáról van szó, ide oroszországi csapatok az elképzelés szerint nem jöhetnének be, kizárólag a Nyugat (NATO) által szervezett nemzetközi békefenntartó erő katonái számára lenne nyitott a ki-be járkálás, csapatmozgatás. 
  • Eddig Moszkva nem nyilatkozott a tervről, de borítékolni lehet, hogy „nyet” lesz a válasz.

Emmanuel Macron francia elnök is hasonló következtetésre jutott. A Reporter című orosz kormányközeli portál szerint bedobta az ötletet, hogy „hasznos lenne Putyinnal felújítani a párbeszédet”. A kérdés, hogy ez a megjegyzés beleillik-e Putyin elképzeléseibe, hiszen a Kreml urát nem lehet csak úgy leakasztani a szögről, ha valamelyik EU-vezetőnek kedve szottyan a párbeszéd felújítására. 

