Újabb pofon Brüsszeltől, még egy árulás a németektől, és vége az iparunknak – megszólalt a belga riasztócsengő

Elképesztő rizikókba készül belekényszeríteni Európát és gazdasági értelemben kiemelten Belgiumot Ursula von der Leyen Európai Bizottsága a jórészt a brüsszeli Euroclearnél elhelyezett orosz vagyon küszöbönálló elkobzásával. A jól nevelt belga sajtó nem megy neki a bizottságnak, egyszerűen csak beszámol a fejleményekről: a belga kormány nem szűnő ellenkezéséről vagy arról, hogy a Kreml pénteken bejelentette, bepereli a Eurocleart. Hogy mi forr a mélyben, csak olyan utalásokból lehet kiolvasni, mint a De Standaard cikke a nyomorúságos helyzetbe jutott belga vegyiparról.

Az orosz vagyon elkobzása elhomályosítja az olyan kérdéseket – de nem a belgák számára –, hogy mi lesz a német BASF uralta hatalmas belgiumi vegyipari övezettel / Fotó: Belga via AFP

Miközben az orosz vagyon elkobzása a belga pénzügyi szektor és költségvetés számára jelent óriási hitelességi és jogi kockázatot, a vegyipar – újabban elbocsátási hírektől hangos – hatalmas foglalkoztató. Amely „valaha volt legnagyobb válságát éli” – írja a belga lap.

Az Antwerpen–Brugge kikötői térség egész Európa egyik legfontosabb vegyipari klasztere, amelyet a BASF ural – a német ipar egyik koronagyémántja, amelyet megrepesztettek a háború következtében felszökött energiaárak. Nagy segítség lenne számára a békekötés, netán az európai energiakereskedelem helyreállása – minden, amit Von der Leyenék terve az orosz vagyon Ukrajnába juttatásáról megtorpedózna.

A belga vegyiparról még tudnunk kell, hogy

az EU-alapító ország teljes feldolgozóipari GDP-jének közel egynegyedét,

a belga export egyharmadát adja,

kulcsszerepet játszva abban, hogy a Magyarországnál alig népesebb Belgium a világ ötödik legnagyobb vegy- és gyógyszeripari exportőre.

A szektor a Standaard szerint körülbelül 45 ezer embert alkalmaz, de mivel ezt „teljes munkaidős ekvivalensben” számolták, valós lehet az a máshol látott adat, hogy százezer körüli keresőről van szó.

Orosz vagyon vs. belga vegyipar – hol az érintkezési pont?

A lap a Graydon Creditsafe nevű patinás üzleti információs multitól rendelt meg egy stressztesztet a belga vegyiparról, és ennek alapján jutott arra, hogy az antwerpeni vegyipar pénzügyi ellenálló képessége túl gyenge ahhoz, hogy elbírjon egy újabb gazdasági sokkot.

Az antwerpeni kikötő petrolkémiai ipara a flamand jólét egyik pillére, de most története legsúlyosabb válságával néz szembe. Már nem tud versenyezni az alaptermékekkel, amelyek Kínából és a Közel-Keletről érkeznek, ahol az energia és az alapanyagok olcsóbbak.

Itt már témánál vagyunk. A helyi hanyatlás okait fejtegetve még a továbbiakat olvashatjuk a cikkben: a magas energiaárak, a szén-dioxid-költségek és a szabályozás. Valamint hogy nem is „csak” a kínaiakhoz és a közel-keletiekhez képest kerültek versenyhátrányba, hanem az amerikaiak is lekörözték őket.