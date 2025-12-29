Deviza
Rá fognak rontani a belga miniszterelnökre: ő nem Orbán Viktor és Brüsszelnek óriási a tét

Az Európai Unió egy folytatólagos deja vu. Az orosz vagyon kérdése egy a sokból: elkobzásának fenyegetését úgy tűnt, sikerült elhárítani a decemberi európai uniós csúcson, de ne dőljünk hátra – ennek a történetnek se biztos, hogy vége.
Pető Sándor
2025.12.29, 17:14

Az unióban a kísértetek visszajárnak: ha a migráció kivédéséről beszélnek, akkor épp nőket késel egy már kiutasított bevándorló; ha békéről, akkor a háború finanszírozása; ha jogi normákról, akkor a kikerülésük, mint az orosz vagyon elkobzásának terve. Az utóbbit úgy tűnt, sikerült kivédeni a decemberi EU-csúcson, lecserélve egy olyan változatra – a közös hitelfelvételre –, amely szintén érdekeltséget teremt az ukrajnai háború folytatásában, de legalább elodázza a kenyértörést. A szellemirtók azonban ezzel a szörnnyel sem biztos, hogy végeztek: akik a legjobban rettegtek tőle, a belgák, jobb, ha felkészülnek a visszatérésére 2026-ban.

Orosz vagyon: Bart De Wever és Orbán Viktor ugyanarra jutott a kérdésben, de továbbra is rájuk szegeződnek a német ágyúk
Orosz vagyon: Bart De Wever és Orbán Viktor ugyanarra jutott a kérdésben, de  továbbra is rájuk szegeződnek a német ágyúk – egy vélemény: De Wever nem Orbán  Fotó: Anadolu via AFP

Rövid emlékeztető: a december 18-ai EU-csúcson csúfosan megbukott Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Friedrich Merz német kancellár terve a jórészt Belgiumban lévő befagyasztott orosz vagyon Ukrajnához játszására. Belgium ritka ellenállást mutatott fel, attól tartva, hogy a jogi és politikai értelemben is bukottnak tűnő terv anyagi ódiuma rá hullana vissza. Ehelyett 90 milliárd euró hitelt vesznek fel az EU-tagok – kivéve a csehek, magyarok, szlovákok – Ukrajna számára. 

A 90 milliárd azonban

  • csak ideiglenesen oldja meg az ukrán pénznyelő gondjait, 
  • miközben az EU országaiban mintegy 210 milliárd euró értékű befagyasztott orosz vagyon van, 183 milliárd a belga Euroclearnél, 
  • és az év végén felgyorsított béketárgyalások közepette Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt közölte: nincs döntés arról, az orosz vagyon sorsa az egyeztetések tétjei közé kerül-e. Végleges döntés az uniós csúcson sem született.

Orosz vagyon: már nem Ukrajna a tét, hanem a német trió és támogatóik jövője

Sokan állítják, az uniót vezető politikai elit egyirányú utcába fordult Ukrajnát illetően: a tét már a saját jövőjük, nem Volodimir  Zelenszkij ukrán elnök rezsimjévé.

Akár az a következtetés is levonható: a Manfred Weber európai parlamenti frakcióvezető által is támogatott Merz-Von der Leyen kettős ideiglenesnek tekintik a decemberi vereséget, és jövőre újabb támadás indulhat Bart De Wever belga miniszterelnök ellen, hogy mégis adja be a derekát az orosz vagyon kiadásának ügyében.

Ha a mérleg egyik serpenyőjébe nem helyezik el az "ingyen" orosz pénzt, a másik serpenyő hátán a német trió politikai holdudvarával együtt a mélybe zuhanhat. Az orosz vagyonról nem született végleges döntés a decemberi csúcson, a jogi lehetőséget pedig az unió megteremtette magának, hogy bármikor visszahozza az ügyet. Ezért is érdemes visszakanyarodni egy olyan véleménycikkhez, amely az orosz vagyon elkobzását támogatta még az uniós csúcs előtt: a logikája ugyanúgy áll, mint a Von der Leyenék számára kudarcot jelentő EU-csúcs-határozat előtt. 

Bart De Wever nem Orbán Viktor, az "európai projekt" nem Ursula Von der Leyen

Belgium problémái nem megoldhatatlanok, és az EU azt állítja, továbbra is „rendíthetetlenül” támogatja Ukrajnát

írta az amerikai székhelyű Bloomberg hírügynökség kolumnistája, Lionel Laurent. Aki egyébként úgy fogalmaz, az EU-csúcs egyes résztvevői azért választanának az orosz vagyon elkobzása helyett más megoldást, mert nem akarnak "jogi és gazdasági tabukat törni" – tehát a használt szó "tabu", nem norma. De: "Új megközelítésre van szükség."

Ha a tagállamok nem képesek teljesíteni a vállalásaikat, miközben az olyan megoldásokat is elutasítják, mint a közös adósságkibocsátás, akkor nem Belgium létjogosultsága, hanem az egész európai projektet fogják majd elkezdeni vitatni – fogalmaz a véleménycikk írója. 

Ehhez magyarázat szükséges: a szerző az EU-t vezető elitet tekinti "egész európai projektnek", hiszen tudható: az erősödő szuverenista ellenzék elutasítja Von der Leyen politikáját, amely Ukrajnát helyezte az EU politikájának abszolút középpontjába.

A szerző azért szükségesnek véli megemlíteni a szuverenisták vezéralakját, a magyar kormányfőt: Belgium kifogásait komolyan kell venni – írja, azonban

De Wever nem egy Orbán Viktor-féle szereplő, és a belgák nem híresek drámai vétóikról (leszámítva a Kanada–EU szabadkereskedelmi megállapodás körüli egy évtizeddel ezelőtti epizódot).

Mi hát a feladat? Vissza a tervezőasztalhoz” – fogalmaz a szerző.

Újra kell tárgyalni a garanciákat és a szolidaritást a tervezett hitel mögött, amely eddig inkább a „szekeret a ló elé” esete volt – véli. "Minél szélesebb a koalíció, annál jobb: 140 milliárd euró kevesebb mint az EU GDP-jének 1 százaléka, ám Belgium gazdaságának egyharmada. A befagyasztott eszközök felhasználásának terve nem kockázatmentes, de az alternatívák – Ukrajna magára hagyása vagy közvetlen uniós adósságkibocsátás – minden bizonnyal még kockázatosabbak – így a cikk.

Fotó: AFP

Hát ezért lesz nehéz visszahozni az orosz vagyon elkobzása ügyét

A számos izgalmas részletet és megfigyelést felvonultató véleménycikk egyébként tulajdonképp csak a tét nagyságát hozza fel annak szükségessége mellett, hogy De Wever idegeit próbára tegyék, egyébiránt azt mutatja be érzékletesen, miért nehéz az ügy. (El is bukott a csúcson, habár a német kancellár nagyon nem akarta a közös hitelfelvételt.)

Belgium kormányának szemében a projekt elfogadhatatlan politikai és gazdasági kockázatokat hordoz:

  • A Euroclear székhelyeként Belgium arra számít, hogy a legnagyobb terhet viselné egy olyan elszámolóházzal szembeni ellenlépések esetén, amelynek üzleti modellje elvileg „nyitott és semleges”. Ilyenek lehetnek az orosz megtorlások, kibertámadások vagy más állami befektetők – például Szaúd-Arábia vagy Kína – kivonulása. Bart De Wever miniszterelnököt az is aggasztja, hogy az uniós partnerek garanciái jelenleg korántsem szilárdak, ami Belgiumot tenné ki a visszafizetési kockázatnak és az Euroclear jövőbeli problémáinak. Az Euroclear legnagyobb részvényesei ugyanis francia–belga pénzügyi intézmények.
  • De Wever belpolitikai nyomás alatt áll: az úgynevezett „Arizona-koalíció” – amely a benne részt vevő sokszínű pártok színeiről kapta a nevét – nehezen tudja elfogadtatni a költségvetést. A Euroclear rendkívüli nyereségének jelenlegi rendszere, amely a belga költségvetésbe csordogál, eddig fontos védőpárnát jelentett, miközben az ország milliárdokat próbál előteremteni az új védelmi kiadási célok teljesítéséhez.
  • A Euroclear vezérigazgatója rendszerszintű kockázatokra figyelmeztetett, és a hollandiai példa is mutatja, miként lehet egy kulcsfontosságú céget, például a Nexperia Holding BV-t, geopolitikai fegyverként használni. A Financial Times szerint Oroszország már 33 milliárd eurónyi, a Euroclear ügyfeleihez tartozó vagyont kobzott el a moszkvai központi értéktárnál. Luxemburg – amely ellen Mihail Fridman orosz–izraeli milliárdos 16 milliárd dolláros keresetet indított saját befagyasztott eszközei miatt – szintén fenntartásait fejezte ki.

Az EU-csúcson aztán kiderült: az ellenérvek működtek és győztek. A kérdés: a közös hitelfelvétel, amelynek előkészületei már folynak – miközben több uniós állam költségvetése hatalmas feszültségekkel néz szembe – teljesíti-e azt a feltételt, hogy nem szabad veszni hagyni az Ukrajna háborújának pénzeléseként értelmezett "európai projektet".  Ha Brüsszelben és Berlinben már főzik a revánst, Bart De Wever jobb, ha alaposan kipiheni magát az év végén. 

Orosz-ukrán háború
