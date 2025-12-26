Deviza
Kiderült: nem Belgiumban, hanem egy másik EU-s országban van befagyasztva a legkritikusabb orosz vagyon – most rettegnek Putyin haragjától

Az Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós uniós hitel átmenetileg levette a napirendről a befagyasztott orosz vagyon sorsát, ami nemcsak Belgium, hanem Liechtenstein számára is megkönnyebbülést hozott. Liechtenstein is tarthatott ugyanis attól, hogy az orosz vagyon elkobzása megtorlást válthatna ki Oroszország részéről.
Németh Anita
2025.12.26, 19:59

Az Európai Unió Ukrajnának nyújtott 90 milliárd eurós hitelével ideiglenesen félretették azt a kérdést, hogy felhasználják-e a befagyasztott orosz eszközöket a háború sújtotta ország finanszírozására. Ez nagy megkönnyebbülést jelent Belgiumnak, azonban a hitelmegoldás Liechtensteinnek is jól jött, ugyanis ott is található orosz vagyon – írja a Frankfurter Rundschau.

orosz vagyon Vaduz castle, Vaduz, Liechtenstein, Switzerland
Liechtenstein is tarthatott ugyanis attól, hogy az orosz vagyon elkobzása megtorlást válthatna ki Oroszország részéről / Fotó: robertharding via AFP

Az orosz befektetők és vállalatok befagyasztott vagyonához sem a tulajdonosok, sem a vagyonkezelők nem férhetnek hozzá. Bárki, aki mer hozzányúlni ezekhez a vagyontárgyakhoz, azt feltételezett orosz ügynökként kezelhetik, és potenciálisan elvághatják a nemzetközi pénzügyi tranzakcióktól az európaiak és az amerikaiak szankciói.

Ha az Európai Unió lefoglalja ezeket a vagyonelemeket és Ukrajnának adja, akkor azt Oroszország megtorolhatja, büntetőintézkedéseket hozhat Liechtensteinnel szemben is.

Az EU-csúcstalálkozó előtt, ahol megállapodtak az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós segélycsomagról, Vlagyimir Putyin orosz elnök megfenyegette az EU-t, hogy ha az orosz vagyont átadja Ukrajnának, akkor úgy tekinti, hogy az Európai Unió is belépett a háborúba.

Vlagyimir Putyin évértékelő sajtótájékoztatóján „fényes nappali rablásnak” nevezte azt a tervet, amely szerint az Európai Unió a befagyasztott orosz vagyont használná fel Ukrajna támogatására. Ez a terv egyelőre lekerült az asztalról, Putiyn mégis úgy gondolja, hogy nemcsak rablás lett volna, de alá is ásta volna az euróövezetbe vetett bizalmat. 

A német lapnak nyilatkozó elemzők szerint azonban Moszkva nem menne el ilyen messzire, ehelyett célzott támadásokkal próbálná megosztani az uniót; Belgium és Liechtenstein ellen hergelni a többi tagállamot.

Az Európai Bizottság tervével szembeni kritikusok úgy látják, hogy az orosz eszközök lefoglalása veszélyeztetheti Európa stabil pénzügyi központként betöltött pozícióját. Egyelőre a többség ezt a nézetet vallja a kontinensen.

A kérdés, miszerint az orosz eszközök, például a Liechtensteinben lévők, felhasználhatók-e Ukrajna finanszírozására, újból elő fog kerülni – legkésőbb egy év múlva. Kijevnek ugyanis ismét forrásokra lesz szüksége, és kérdéses, hogy az európai szavazók azt akarják-e, hogy az adópénzüket hatalmas európai hitelek garantálására használják fel.

Bevallották Brüsszelben az ukrán hitel kamatát, eddig titkolták: ennyibe kerül az európai embereknek a háború – most örülhetnek csak igazán a magyarok

Sokba fog fájni az Európai Unió állampolgárainak, hogy a vezetőik az e heti csúcson a befagyasztott orosz vagyon jogilag erősen kétséges felhasználása helyett a közös hitelt választották megoldásként, amelyet a hétéves költségvetés terhére nyújtanak Ukrajnának, hogy finanszírozzák a következő két évben az országot – írta meg lapunk a minap a Politicora hivatkozva.

A brüsszeli lapnak z Európai Bizottság magas rangú illetékesei elmondták, hogy a 90 milliárd eurós hitel után az uniós adófizetők "évi hárommilliárd euró kamatot fognak fizetni" a 2028-ban kezdődő hétéves költségvetés idején.

A hitelre azért van szükség, mert Ukrajna egyébként áprilisra kifogyott volna a pénzből, a jövő évi költségvetés tervezett hiánya 71,7 milliárd euró. Ennek az összegnek az ismeretében erősen kérdéses, elég lesz-e két évre az EU 90 milliárdja, mivel Európa magára maradt Kijev támogatásában. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig a brüsszeli döntés napján tartott szokásos éves sajtótájékoztatóján ismét világossá tette, hogy esze ágában sincs befejezni a háborút.

Váratlan fordulat, orosz vagyont oldott fel az Euroclear – komoly feltételeket szabtak a belgák, csak erre lehet költeni

Ez nem azt jelenti, hogy mostantól Oroszország hozzáférhet a belga pénzintézetben parkoló vagyonához. Az Euroclear Kazahsztán számára hajlandó folyósítani összegeket az orosz mellett más országok részvételével is létrehozott Eurázsiai Fejlesztési Bank forrásaiból.

