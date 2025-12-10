Putyin és Trump kezet fogott Ukrajna ügye fölött: az orosz kormány először nyilatkozott a Witkoff-tárgyalások eredményéről
Lavrov beszámolt az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokról az ukrajnai helyzet rendezése ügyében – közölte az orosz RIA hírügynökség.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter felszólalt a Föderációs Tanács „kormányzati óráján”. Többek között beszámolt az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokról az ukrajnai helyzet békés rendezése ügyében, valamint az EU kísérleteiről, hogy „ezt megakadályozza”.
A békés rendezésről folyt párbeszéd Steve Witkoff-fal
Moszkva és Washington megállapodásra jutott az ukrán konfliktus lezárására irányuló munka folytatásáról. „Trump elnök az egyetlen nyugati vezető, aki januárban, a Fehér Házba való beköltözése után azonnal megértést tanúsított azok iránt az okok iránt, amelyek az ukrán háborút elkerülhetetlenné tették”.
Az Európai Unió politikájáról is véleményt formáltak az oroszok
Az Európai Unió azzal áltatja magát, hogy Oroszország legyőzhető — fogalmazott Lavrov.
Miután minden politikai tőkéjüket a háborúba fektették Oroszország ellen, az ukrán polgárok kezével és testével, reménytelen politikai vakságukban azzal áltatják magukat, hogy valamilyen módon legyőzhetik országunkat. Ahogyan az elnök hangsúlyozta, nem áll szándékunkban háborúzni Európával, ilyen gondolatunk sincs
– közölte, majd hozzátette: „Európa minden lehetséges módon igyekszik rávenni az úgynevezett ukrán vezetőt és az ukrán rezsim tagjait, hogy ne hagyják abba a harcot az utolsó szál emberig. Jelenleg ezt az ideológiai feszültséget pénzügyi megfontolások befolyásolják, mert azon kívül, hogy kirabolják Oroszországot és nemzetközi és kereskedelmi jogot sértve elviszik arany- és devizatartalékainkat, nincs más finanszírozási forrásuk.”
Az Egyesült Államok béketervének megvitatása
December 2-án Vlagyimir Putyin fogadta a Kremlben Steve Witkoff különmegbízottat és Trump vejét, Jared Kushnert. A felek körülbelül öt órán át vitatták meg az amerikai békekezdeményezés lényegét, de az előzetes hírek alapján
nem sikerült kompromisszumos megoldást találni.
Ahogy a orosz vezető később kijelentette, Washington az eredeti terv 27 pontját négy csomagra osztotta, és javasolta, hogy azokat külön-külön vizsgálják meg. Kiemelte, hogy szinte mindegyiket átnézte, és
voltak olyan kérdések, amelyekkel Moszkva nem értett egyet.
Zelenszkij hétfőn Nagy-Britanniába utazott, ahol az amerikai javaslatot megvitatta a brit miniszterelnökkel, Keir Starmerrel, a francia elnökkel, Emmanuel Macronnal és a német kancellárral, Friedrich Merzzel.
Az ukrán sajtó szerint a találkozó eredményeként ismét elutasította a területi kérdésekben való engedményeket.
Zelenszkij bejelentette később azt is, hogy szerdán átadja az Egyesült Államoknak a békefolyamatra vonatkozó „módosításokat”.
Orbán Viktor és Vlagymir Putyin találkozója: energia, béke
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a TASZSZ tájékoztatása szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, Jurij Usakov elnöki tanácsadó és Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes is részt vett Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök találkozóján a Kremlben.
Usakov részvétele egyértelmű bizonyítéka annak, hogy az orosz–ukrán háború is fontos téma lesz a tárgyaláson, mivel ő az oroszok első számú tárgyalója az amerikaiakkal és az ukránokkal való béketárgyalásokon.
November 27-én Putyin leszögezte, hogy tisztában van Orbán Viktor álláspontjával, és azt meglehetősen objektívnek tartja – emlékeztet a Magyar Nemzet. Az orosz vezető szerint a magyar miniszterelnök azok közé tartozik, akik a helyszíni realitásokat látva, azok alapján alakítják ki politikai álláspontjukat.
Orbán Viktort az amerikai különmegbízott követi Moszkvában, irány a békekötés: Steven Witkoff amerikai különmegbízott követi Orbán Viktor miniszterelnököt Moszkvában, hogy megvitassák a Genfben elfogadott, frissített béketervet. Bár Vlagyimir Putyin nem közölte, hogy támogatja-e a béketerv összes rendelkezését, azt mondta, alapul szolgálhat a jövőbeli megállapodásokhoz.