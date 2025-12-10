Lavrov beszámolt az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokról az ukrajnai helyzet rendezése ügyében – közölte az orosz RIA hírügynökség.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter felszólalt az Európai Unióval, Steve Witkoff tárgyalásával és Ukrajnával kapcsolatban / Fotó: NurPhoto via AFP

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter felszólalt a Föderációs Tanács „kormányzati óráján”. Többek között beszámolt az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokról az ukrajnai helyzet békés rendezése ügyében, valamint az EU kísérleteiről, hogy „ezt megakadályozza”.

A békés rendezésről folyt párbeszéd Steve Witkoff-fal

Moszkva és Washington megállapodásra jutott az ukrán konfliktus lezárására irányuló munka folytatásáról. „Trump elnök az egyetlen nyugati vezető, aki januárban, a Fehér Házba való beköltözése után azonnal megértést tanúsított azok iránt az okok iránt, amelyek az ukrán háborút elkerülhetetlenné tették”.

Az Európai Unió politikájáról is véleményt formáltak az oroszok

Az Európai Unió azzal áltatja magát, hogy Oroszország legyőzhető — fogalmazott Lavrov.

Miután minden politikai tőkéjüket a háborúba fektették Oroszország ellen, az ukrán polgárok kezével és testével, reménytelen politikai vakságukban azzal áltatják magukat, hogy valamilyen módon legyőzhetik országunkat. Ahogyan az elnök hangsúlyozta, nem áll szándékunkban háborúzni Európával, ilyen gondolatunk sincs

– közölte, majd hozzátette: „Európa minden lehetséges módon igyekszik rávenni az úgynevezett ukrán vezetőt és az ukrán rezsim tagjait, hogy ne hagyják abba a harcot az utolsó szál emberig. Jelenleg ezt az ideológiai feszültséget pénzügyi megfontolások befolyásolják, mert azon kívül, hogy kirabolják Oroszországot és nemzetközi és kereskedelmi jogot sértve elviszik arany- és devizatartalékainkat, nincs más finanszírozási forrásuk.”

Az Egyesült Államok béketervének megvitatása

December 2-án Vlagyimir Putyin fogadta a Kremlben Steve Witkoff különmegbízottat és Trump vejét, Jared Kushnert. A felek körülbelül öt órán át vitatták meg az amerikai békekezdeményezés lényegét, de az előzetes hírek alapján

nem sikerült kompromisszumos megoldást találni.

Ahogy a orosz vezető később kijelentette, Washington az eredeti terv 27 pontját négy csomagra osztotta, és javasolta, hogy azokat külön-külön vizsgálják meg. Kiemelte, hogy szinte mindegyiket átnézte, és

voltak olyan kérdések, amelyekkel Moszkva nem értett egyet.

Zelenszkij hétfőn Nagy-Britanniába utazott, ahol az amerikai javaslatot megvitatta a brit miniszterelnökkel, Keir Starmerrel, a francia elnökkel, Emmanuel Macronnal és a német kancellárral, Friedrich Merzzel.

Az ukrán sajtó szerint a találkozó eredményeként ismét elutasította a területi kérdésekben való engedményeket.

Zelenszkij bejelentette később azt is, hogy szerdán átadja az Egyesült Államoknak a békefolyamatra vonatkozó „módosításokat”.