Oroszország döntött: rengeteg új erőművet épít, nincs már elég energiája – itt vannak a pontos helyszínek

Az orosz szövetségi kormány új villamosenergia-termelő kapacitások létesítését engedélyezte, elsősorban a Moszkva környéki régióban és az ország déli területein tapasztalható előre jelzett energiahiány fedezésére. A vonatkozó rendelkezést december 29-én tették közzé.

Fotó: AFP

A moszkvai agglomeráció energiaellátásának erősítésére három jelentős projekt kapott zöld utat. A Mosenergo üzemeltetésében álló TÉC-25 és TÉC-26 hőerőművekben egyenként 275 megawatt teljesítményű gőzteljesítményű blokkot építenek, míg az Inter RAO által működtetett Kasirai Állami Erőművet egy 480 megawattos gáz-gőz kombinált ciklusú egységgel bővítik.

Az új blokkok üzembe helyezését 2027 és 2030 között, ütemezetten tervezik. A déli régiók energiaellátásának fejlesztésére szintén több beruházást hagyott jóvá a kormány. A Rosztehhez tartozó Tehnopromexport a Krasznodari határterületen található Udarnaja hőerőművet egy 235 megawattos, majd két további 160-160 megawattos gáz-gőz blokkal bővítik 2029–2030-ban.

A Krím-félszigeten a Tavricseszka hőerőmű egy 225 megawattos egységgel gazdagodik 2029-re, emellett a közelben felépül a 135 megawatt összteljesítményű (három 45 megawattos egységből álló) Trudovaja gázturbinás erőmű, amelynek átadása 2027–2028 fordulóján várható.

További déli beruházások között szerepel az OGK-2 által üzemeltetett Dinszkaja hőerőmű két 235 megawattos blokkal történő megépítése 2030-ra, az Inter RAO két létesítményének bővítése (Dzsjubginszkaja hőerőmű 160 megawattal 2030-ig, Szocsi hőerőmű 480 megawattal 2033-ig), valamint a LUKOIL-Kubanyenergo Krasznodari hőerőművének 150 megawattos gőzteljesítményű blokkal történő fejlesztése 2028-ra.

A T Plusz vállalat két további projektet valósít meg: a permii TÉC-14-nél és a szaratovi TÉC-2-nél egyenként 105 megawatt új kapacitást építenek ki innovatív GTÉ-65 gázturbinák alkalmazásával, 2032–2034 közötti átadással. A döntés hátterében a Rendszerirányító szeptemberi, 2031-ig szóló villamosenergia-ipari fejlesztési terve áll, amely energiahiányt prognosztizál Szibéria, a déli régiók, a Távol-Kelet és a Moszkva környéki térség esetében.