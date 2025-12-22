Deviza
EUR/HUF388,65 +0,51% USD/HUF330,8 +0,2% GBP/HUF445,24 +0,8% CHF/HUF417,54 +0,63% PLN/HUF92,18 +0,29% RON/HUF76,39 +0,31% CZK/HUF15,97 +0,48% EUR/HUF388,65 +0,51% USD/HUF330,8 +0,2% GBP/HUF445,24 +0,8% CHF/HUF417,54 +0,63% PLN/HUF92,18 +0,29% RON/HUF76,39 +0,31% CZK/HUF15,97 +0,48%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 890,99 +0,44% MTELEKOM1 800 -0,88% MOL2 888 +2,27% OTP35 450 +0,42% RICHTER9 670 -0,67% OPUS546 -0,73% ANY7 040 +0,57% AUTOWALLIS148 -0,67% WABERERS5 300 0% BUMIX10 032,11 +0,14% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 457,5 +0,29% BUX110 890,99 +0,44% MTELEKOM1 800 -0,88% MOL2 888 +2,27% OTP35 450 +0,42% RICHTER9 670 -0,67% OPUS546 -0,73% ANY7 040 +0,57% AUTOWALLIS148 -0,67% WABERERS5 300 0% BUMIX10 032,11 +0,14% CETOP3 922,76 +0,29% CETOP NTR2 457,5 +0,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
globális békeindex
háborús konfliktus
rangsor

Most már hivatalos: egyre veszélyesebb hellyé válik a világ – mutatjuk az országokat, amelyekbe csak a legbátrabbak merészkedjenek

A Gazdaság és Béke Intézet 2025-ös Globális Békeindexének friss jelentéséből kiderült, hogy jelenleg melyek a legveszélyesebb országok a Földön. A 2008 óta évente elkészített index szerint a második világháború óta nem volt annyi háborús konfliktus a bolygón, mint napjainkban. Ezek pedig nem csupán társadalmi, de elképesztő gazdasági károkat is okoznak.
VG
2025.12.22, 18:45

A Globális Békeindexet (GPI) egy nonprofit szervezet, a Gazdaság és Béke Intézet (Institute for Economics and Peace, IEP) hozta létre világszerte különböző területeken működő tudósok és szakemberek segítségével, illetve az Economist Intelligence Unit által gyűjtött és ismertetett adatok felhasználásával. Ez a világ első olyan vizsgálata, amely az országokat békességük szerint listázza.

A Gazdaság és Béke Intézet 2025-ös Globális Békeindexének friss jelentéséből kiderült, hogy jelenleg melyek a legbiztonságosabb, illetve a legveszélyesebb országok a Földön (illusztráció) Fotó: StockTrek Images via AFP
A Gazdaság és Béke Intézet 2025-ös Globális Békeindexének friss jelentéséből kiderült, hogy jelenleg melyek a legbiztonságosabb, illetve a legveszélyesebb országok a Földön / Fotó: StockTrek Images via AFP

Ezek a világon a legveszélyesebb országok:

Figyelemre méltó adat, hogy az index összeállításának 2008-as kezdete óta az idei esztendőben volt a legalacsonyabb szinten a békemutató és a legtöbb a háborús konfliktus a második világháború óta. 

A globális erőszak pedig nem csak társadalmi, de gazdasági szinten is elképesztő károkat okoz. 

Példának okáért a veszteségek értéke 2024-ben elérte a 19,97 ezermilliárd dollárt, ami a globális GDP 11,6 százalékának felel meg, míg ugyanebben az évben a katonai kiadásokra 2,7 ezermilliárd dollárt fordítottak. A rangsorból az is kiderült, hogy melyik a világ húsz legveszélyesebb országa:

  1. Oroszország
  2. Ukrajna
  3. Szudán
  4. Kongói Demokratikus Köztársaság
  5. Jemen
  6. Afganisztán
  7. Szíria
  8. Dél-Szudán
  9. Izrael
  10. Mali
  11. Mianmar
  12. Burkina Faso
  13. Szomália
  14. Közép-afrikai Köztársaság
  15. Észak-Korea
  16. Nigéria
  17. Irak
  18. Törökország
  19. Palesztina 
  20. Pakisztán

Egyébiránt az index szerint a világ öt legbékésebb országa 2025-ben: Izland, Írország, Új-Zéland, Ausztria és Svájc volt. Ahhoz, hogy lássa, Magyarország hányadik a listán, kattintson az Origo oldalára.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu