Őrületes tempóban kezdtek el óvóhelyeket építeni a lengyelek, rettegnek az orosz támadástól

Lengyelország az élen jár a NATO tagországok között, GDP-je 5 százalékát fordítja katonai kiadásokra. A civilek védelméről azonban valahogy elfeledkeztek; most őrült tempóban létesítenének óvóhelyeket, bunkereket.
D. GY.
2025.12.31, 10:20

Varsó 2026-tól kötelezni fogja az ingatlanfejlesztőket, hogy a legtöbb új épületben bombabunkerek, óvóhelyek létesüljenek a lakosság számára. A frontvonalhoz közeli állam most döbbent rá, hogy milyen óriási hiányosságai vannak a civilek védelmében, rettegnek az orosz agressziótól. 

Varsó metróállomás óvóhelyek
Metróállomás Varsóban - hamarosan óvóhelyek létesülhetnek a föld alatt / Fotó: NurPhoto via AFP

Lengyelország, amely történelme során több orosz inváziót is elszenvedett, Moszkva hibrid hadviselésének egyik fő célpontjává vált. A múlt hónapban hajszál híján sikerült csak elkerülni az emberáldozatokat, amikor feltételezések szerint orosz ügynökök robbantottak fel egy vasút vonalat. Szeptemberben a NATO vadászgépei lőttek le  a lengyel légteret megsértő orosz drónokat.

A katonai kiadások az egekben, a civilek védelméről viszont megfeledkeztek

A támadások rávilágítottak Lengyelország védelmének egyik súlyos hiányosságára: bár arányosan a NATO élén jár a katonai kiadások terén – a GDP közel 5 százalékát fordítva erre –, a kormány nem fordított elég figyelmet a lakosság védelmére. A legtöbb óvóhely a kommunista korszakban épült, és ma már siralmas állapotban van. 

„Ez egy gigantikus probléma” – mondta Sławomir Cenckiewicz, a lengyel Nemzetbiztonsági Hivatal vezetője és Karol Nawrocki elnök egyik legbefolyásosabb tanácsadója a Financial Timesnak. 

Valóban növelnünk kell a civil ellenálló képességet… Lengyelország az elmúlt években a fegyveres erők modernizálására összpontosított, és megfeledkezett erről

- tette hozzá.

  • Az új építési törvényen túl Donald Tusk miniszterelnök kormánya az idei költségvetésben 16 milliárd zlotyt (3,8 milliárd eurót) különített el óvóhelyek építésére. 
  • A városok – köztük Varsó – saját forrásaik egy részét is a meglévő létesítmények felújítására és bővítésére fordítják. 
  • Decemberben Varsó főpolgármestere, Rafał Trzaskowski bejelentett egy projektet, amelynek célja, hogy a városi metrót 100 ezer lakos befogadására alkalmas óvóhellyé alakítsák, ahol tábori ágyakat, ivóvizet és takarókat biztosítanak.

Lengyelország inspirációért Finnország felé fordul, amelynek a NATO tagállamok közül a leghosszabb határa van Oroszországgal (körülbelül 1340 kilométer), és mintegy 50 ezer bombabunkerrel rendelkezik. Szeptemberben Nawrocki bejárta a Helsinki alatt található, 6 ezer fő befogadására alkalmas óvóhelyet, amelyben kávézó, játszótér, röplabdapálya és edzőterem is található. „Létfontosságú Lengyelország és népe számára, hogy bevezessük ezeket a mechanizmusokat” – mondta.

Alig néhány órával később drónok repültek be Lengyelországba, ami a 2022-es, Ukrajna elleni teljes körű invázió óta a legsúlyosabb orosz–NATO összecsapást váltotta ki. (Az oroszok cáfolták, hogy az ő drónjaik lettek volna.) Az incidens, valamint a vasúti robbantás felerősítette a lakosság biztonságával kapcsolatos közfélelmeket. (Szintén szeptemberben történt egy incidens, a varsói elnöki palota fölé repülő drónt semmisítettek meg, ám később kiderült, hogy azt egy ukrán férfi irányította.)

Az üzleti szféra máris lecsapna a kiváló bizniszre

A lengyelek még a sorkatonaság gondolatával is kezdtek megbarátkozni, amely sokáig tabu volt a szovjet blokk haderejében való kényszerszolgálat emlékei miatt. 

Egy múlt havi United Surveys felmérés szerint közel 60 százalékuk támogatná a katonai szolgálatot. 

  • Az óvóhelyek felmérése során mindössze ezer bunkert minősítettek megfelelőnek – ez legfeljebb a lakosság 3 százalékának nyújtana védelmet. 
  • Ezzel szemben Finnország óvóhelyei a lakosság legalább 80 százalékának képesek menedéket adni. 

Lengyelország azonban nem Finnország. A 37 milliós lakosság több mint hatszorosa az északi szövetségesének. A meglévő menedékek elégtelenek, és az épületek többségét nem úgy tervezték, hogy könnyen lehessen bennük óvóhelyeket kialakítani. 

Varsó tart attól is hogy célponttá válik, miután logisztikai csomópontként szolgál a Nyugatról Ukrajnába szállított fegyverek számára.

Az üzleti szféra máris meglátta a kínálkozó lehetőséget. Októberben egy lengyel építőipari vállalat, az Atlas Ward vegyesvállalatot alapított a Temettel, a robbanásbiztos ajtók és óvóhelyi szellőztetőrendszerek vezető finn beszállítójával. 

Nem mondanám, hogy Lengyelország túl későn lépett, de nagyon jó, hogy felébredt az óvóhelyhiány ügyében 

– mondta Juha Simola, a Temet vezérigazgatója, hozzátéve, hogy Finnországnak 70 évébe telt elérni a jelenlegi védelmi szintet. „Lengyelországban az egész lakosság számára óvóhelyeket építeni nagyon sokáig tart majd"- tette hozzá. 

Jöhetnek az "alibi" óvóhelyek, ha nem gyorsítják fel a szabályozást

A múlt hónapban a nyugat-lengyelországi Poznań adott otthont az ország első polgári védelmi vásárának, ahol olyan termékeket is bemutattak, mint például egy csőszerű óvóhely, amelyet a kertbe lehet elásni, és egy négytagú család befogadására alkalmas. 

  • Lengyelország polgári védelmi törvénye tavaly januárban lépett hatályba, 
  • a részletes építési szabályozásokat azonban még nem dolgozták ki. 
  • Ugyanakkor már csak hetek vannak hátra az óvóhelyek létesítését elrendelő építési törvény hatályba lépéséig. 
  • Szigorú szabványok nélkül félő, hogy ezek "alibi" óvóhelyek lesznek, az építési vállalkozók kénytelenek eleget tenni a szabályozásnak, de igyekeznek majd minél olcsóbban kihozni a létesítményeket, így azok gyakorlati haszna erősen kétségessé válhat. 

Még ha a törvény nem is tökéletes, „legalább esélyt ad az indulásra” – mondta Jarosław Gromadziński, nemrég nyugdíjba vonult lengyel tábornok. 

Úgy növeltük városaink méretét, hogy nem gondoltunk az emberek védelmére válsághelyzetben

- tette hozzá. Bár helyes volt a hadsereg fejlesztését előtérbe helyezni – mondta Gromadziński –, egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a civilek védelme „nem olyan könnyű vagy gyors, mint fegyvereket vásárolni”.

