Kiderült: miniszteri szinten képviselteti magát Oroszország a Paks II. betonöntésén – Putyin nem jön

Magyarország és Oroszország februárban közös ceremoniával ünnepli a Paks II. atomerőmű első betonjának öntését. A rendezvényen mindkét ország miniszteri szinten képviselteti magát – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter újságírókkal.

A Paks II. atomerőművi blokk építkezési terüle / Fotó: KKM/Urbaniczki Zoltán, MTI

A tárcavezető a TASSZ kérdésére válaszolva megerősítette: egyértelmű megállapodás született arról, hogy a legmagasabb politikai szint alatt, de miniszteri jelenléttel zajlik majd az esemény. Arról, hogy meghívást kap-e Vlagyimir Putyin orosz elnök, a miniszter nem nyilatkozott.

A Paks II. projekt továbbra is mentesül az Oroszország elleni európai uniós és amerikai szankciók hatálya alól. Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi washingtoni látogatásán Donald Trump amerikai elnöktől kapott ígéretet arra, hogy az Egyesült Államok nem gördít akadályt az építkezés folytatása elé. A beruházás így a jelenlegi geopolitikai helyzet ellenére is a tervek szerint halad előre.

Mint ismert, Szijjártó Péter a hét elején Moszkvába utazott egy üzleti delegációval, hogy előkészítse a magyar–orosz gazdasági kapcsolatok mélyítését, miután feloldják az Oroszország ellen hozott nyugati szankciókat. A külgazdasági és külügyminiszter kedden arról számolt be, hogy az új Paksi Atomerőmű projektje a vártnál gyorsabban halad.

Mint a messengeres csetcsatornáján írta, „gyorsabban haladunk az első beton előkészítésével, mint terveztük, ezért a vasbetonszerelést január helyett már jövő héten indítjuk”. Még november elején kiderült, hogy megnyitotta az utat a Pakson építendő atomerőmű első reaktorblokkja betonalapjának kiöntéséhez az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) által kiadott négy határozat egyike.

A másik három határozat bizonyos módosításokat engedélyezett a kivitelezésben. Ezzel új lendületet kapott a Paks II. Atomerőmű-beruházás. A négy határozatból az első egy részhasználatba vételi engedély. Lényegében ennek a kiadása jelenti az érdemi előrelépést, míg a másik három a korábban már megadott építési engedélyek módosítása. Mind a négy engedély 2032. augusztus 25-ig hatályos.