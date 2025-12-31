Helyreállt a Panama-csatorna üzemelése, fürdenek a dollármilliárdokban

Az elmúlt évek aszályos, vízhiányos időszakai után úgy tűnik, helyreállt a Panama-csatorna normál, korlátozásoktól mentes üzemelési rendje. A világkereskedelem szempontjából egyik legfontosabb tengeri átkelőt működtető Panama-csatorna Hatóság (ACP) közlése szerint a befizetésük az ország költségvetésébe 2,37 milliárd dollár működési többletből, valamint 591 millió dollár, a hajók csatornán való átkeléséhez kapcsolódó, úgynevezett áthaladási tonnadíjból állt össze, kiegészítve mintegy 2 millió dollár közszolgáltatási hozzájárulással. A kifizetés a 2025. szeptember 30-án zárult pénzügyi év jóváhagyott beszámolóin alapul. Ezek a pénzügyi adatok arra utalnak, hogy nemcsak a könyvelési, hanem a naptári évet is eredményesen zárhatja a Panama-csatorna üzemeltetője – írja az Origo.

Átkelő konténerhajó a Panama-csatorna nevű tengeri átjáróban – jelentősen nőttek a csatornából származó bevételek, így az azokból származó költségvetési befizetések is a legutóbbi pénzügyi évben / Fotó: Unsplash (illusztráció)

Jobban teljesített a Panama-csatorna, mint az előző évben

A pénzügyi teljesítmény jelentősen javult az előző évhez képest: az ACP előzetes adatai szerint az összbevétel 14,4 százalékkal, 5,7 milliárd dollárra nőtt.

A hajóforgalom ennél is gyorsabban bővült, az áthaladások száma 19,3 százalékkal, 13 404-re emelkedett éves alapon

– írja a lap.

A javulás hátterében elsősorban az áll, hogy a csatorna kilábalt az El Nino által súlyosbított aszályos időszakból. A vízszintek normalizálódtak, és az üzemeltető egész évben fenn tudta tartani az 50 lábas merülési korlátot, ami közvetlenül növelte az áteresztőképességet (az adott idő alatt átengedhető hajók számát típusuk és merülésük alapján) és a díjbevételt. A napi átlagos tranzitszám 33 hajóra emelkedett az egy évvel korábbi 27-ről.

A Panama-csatorna a közép-amerikai ország költségvetésének egyik legfontosabb bevételi forrása, az idei eredmény a makrogazdasági stabilitás szempontjából is kiemelt jelentőségű.

Az ACP hangsúlyozta, hogy a teljesítmény javulása az infrastruktúra alkalmazkodóképességét és az éghajlati kockázatok kezelésének fontosságát is alátámasztja.

A Panama-csatornán a világ kereskedelmi forgalmának mintegy 8 százaléka halad át minden évben.

