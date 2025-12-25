Ukrajnába látogat a pápa? XIV. Leó reagált a pletykákra

A nagykövet szerint a látogatásnak nem csak szimbolikus jelentőségűnek kell lennie — közölte az RBC Ukrajina.

XIV. Leó pápa Svájci Gárdája a Vatikánban. / Fotó: Remo Casilli

Újra felvetették a pápalátogatás kérdését

Az apostoli nuncius (a Vatikán nagykövete) Ukrajnában, Visvaldas Kulbokas érsek kommentálta a pápa, XIV. Leó ukrajnai látogatásának lehetőségét. Az RBC-Ukrajina interjújában hangsúlyozta, hogy a látogatásnak nem csupán szimbolikus, hanem

az ukránok számára lelkileg is fontosnak kell lennie.

Remélem, hogy sor kerül a személyesen látogatásra. Nagyon remélem – nyilatkozta Kulbokas.

Alig egy héten belül a pápaválasztás után máris több ország hívta meg apostoli látogatásra a katolikus egyház új vezetőjét, XIV. Leó pápát. A frissen beiktatott egyházfő első útjai Törökországba, Ukrajnába és Peruba vezettek – ez utóbbiban korábban misszionáriusként szolgált. Leó pápa hangsúlyozta: a béke és az egyházak közötti párbeszéd előmozdítása lesz küldetésének egyik fő célja.

Korábban Ferenc pápa is szeretett volna Ukrajnába utazni

Az apostoli nuncius emlékeztetett arra, hogy 2022-ben, a Mariupolért folyó harcok során felmerült a védelmezők másik országba történő evakuálásának lehetősége. Az akkori pápa, Ferenc pápa azt mondta, hogy kész lenne elutazni a körülzárt városba, ha az ötlet megvalósítható és az ő érkezésére szükség van.

Itt is úgy gondolom, hogy ez a mi közös feladatunk, az enyém, a katolikus püspököké és az ukrán hatóságoké, hogy konkrét projekteket, terveket, kezdeményezéseket találjunk, hogy a pápa tudja, hogy érkezése nem csak szimbolikus, hanem lelkileg is fontos lesz az ukránok számára, nem csak a hívőknek, hanem mindenkinek Ukrajnában. Lelkileg és humanitáriusan

– hangsúlyozta Kulbokas.

Nehéz garantálni a pápa biztonságát Ukrajnában

Ahogy azt már korábban megírtuk, XIV. Leó pápa korábban már kijelentette, hogy a Vatikán kidolgozta az ukrán utazásának tervét,

de azt a biztonsági helyzet miatt nehéz megvalósítani.

Korábban a pápát bírálta a Trump-adminisztráció azon erőfeszítéseit, hogy „megtörje” az Egyesült Államok és Európa közötti szövetséget. Hangsúlyozta, hogy Európa szerepe döntő fontosságú bármely megállapodás szempontjából.