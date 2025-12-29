Deviza
Trump
Zelenszkij
Putyin

Putyin elleni támadás: Donald Trump teljesen kiborult az ukránokra, rögtön beszélt az orosz elnökkel – "Ilyen őrültséget el sem tudok képzelni"

Donald Trump Vlagyimir Putyinnal tárgyalt telefonon. Egy nappal korábban még Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is tárgyalt az amerikai elnök, azonban Moszkva nem sokkal később bejelentette, hogy 91 ukrán dróntámadást hajtottak végre Putyin nogorodi rezidenciája ellen.
Csókási Annamária
2025.12.29, 18:14
Frissítve: 2025.12.29, 18:23

Donald Trump elnök hétfő reggel befejezte Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetését az ukrajnai háborúról – közölte a Fehér Ház szóvivője.

Zelenszkij Trump Putyin orosz-ukrán háború
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (balra), Donald Trump amerikai elnök (középen) és Vlagyimir Putyin orosz elnök. / Fotó: AFP

„Trump elnök épp most fejezte be Putyin elnökkel folytatott, Ukrajnával kapcsolatos pozitív telefonbeszélgetését” – mondta Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára a CNN-nek. A telefonbeszélgetésre egy nappal azután került sor, hogy Trump Mar-a-Lago-ban találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy megbeszéljék a háborúval kapcsolatos ügyeket, de a háromórás tárgyalások után egyikük sem jelentett be jelentős áttörést. 

Leavitt nem közölte azonnal a Trump–Putyin telefonbeszélgetés részleteit.

A Trump-Putyin beszélgetés előzményei

Ahogy korábban megírtuk, Oroszország szerint 91 ukrán dróntámadást hajtottak végre Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája ellen – sikertelenül –, ezért felülvizsgálja tárgyalási pozícióját. Ukrajna azonban határozottan tagadja a vádakat, és Zelenszkij Telegramon közölte: 

Moszkva hazugságokkal próbál ürügyet teremteni további támadásokhoz, és megakadályozni a béketárgyalásokat.

Volodimir Zelenszkij a Telegramon tagadta a vádakat, és azt mondta, hogy az orosz állítások „egy nyilvánvalóan hamis történet" részei, amelyek célja ürügyet teremteni további támadásokhoz. Szerinte most „nagyon veszélyes kijelentéseket tettek Oroszországból", amelyek egyértelműen arra irányulnak, hogy „meghiúsítsák az összes eredményt, amit Trump elnök csapatával közösen értek el".

Zelenszkij külön kiemelte:

Az oroszok kitaláltak egy őrült történetet valamilyen rezidenciáról, hogy ürügyet teremtsenek további támadásokhoz Ukrajna ellen, különösen Kijevben.

A ukrán elnök emlékeztetett arra is, hogy Oroszország már támadta Kijevet, többek között az Ukrán Miniszterek Kabinetének épületét. Leszögezte, hogy Ukrajna nem tesz lépéseket, amelyek gyengítenék a diplomáciát. Azonban szerinte ezzel szemben „az oroszok mindig ilyen lépéseket tesznek".

y

