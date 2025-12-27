Vlagyimir Putyin orosz elnök látogatást tett az orosz fegyveres erők egyik parancsnoki pontján, ahol arról értesült, hogy az orosz erők elfoglalták Mirnohrad és Huljaipolje ukrán városait – jelentette be a Kreml.

Putyin: Elfoglaltuk Mirnohradot és Huljaipoljét

Putyin jelentést kapott Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnöktől, valamint a „Központ” és a „Kelet” orosz erőcsoportok parancsnokaitól.

Arról tájékoztatták, hogy az orosz erők elfoglalták Mirnohrad városát Ukrajnában, Donyeck megyében, valamint Huljajpoljét Ukrajnában, Zaporizzsje megyében.

Az ukrán hadsereg szombaton a szokásos harctéri jelentésében bejelentette, hogy erői visszaverték az orosz előrenyomulási kísérleteket Mirnograd és Khuljaipolje közelében.

Mirnohrad Pokrovszktól körülbelül öt kilométerre keletre található Kelet-Ukrajnában, és a háború előtt alig 50 000 lakosa volt. Khuljaipolje egy kisebb város, de fontos közlekedési csomópont, ahol az utóbbi napokban a front ezen szakaszán a legintenzívebb harcok zajlottak.

Deep State: orosz előretörés Szumi megyében

A Kárpáthír is azt írja, hogy a Deep State ukrán katonai elemzőcsoport frissítette online térképét, amely szerint az orosz hadsereg újabb területeket szerzett meg a Szumi megyében található Andrijivka faluban, miközben a déli fronton, Huljajpoléban kritikussá vált a helyzet.

Az elemzés szerint a Zaporizzsja megyei Huljajpole térségében jelentősen megnövekedett a szürke zóna kiterjedése. A Deep State megállapítása alapján a város mára szinte teljes egészében vagy az orosz csapatok ellenőrzése alatt áll, vagy a senki földjének számító szürke zónába tartozik.

A jelentés emlékeztet arra, hogy korábban már érkeztek hírek arról, hogy az orosz erők elfoglalták az ukrán fegyveres erők 106. dandárjának helyi parancsnoki pontját.

A déli fejlemények mellett északon is aktívabbá vált a front: az orosz hadsereg hosszú idő után először tudott érdemben előrenyomulni Szumi megye északi részén. A térkép frissítése szerint a harcok most Andrijivka települést érintik.