Vlagyimir Putyin
Ukrajna
Oroszország

Putyinék megmondták, melyik területet csatolják el biztosan Ukrajnától: nem kellenek hozzá katonák se – "Bármi is a helyzet, ez Oroszországé"

Nem kizárt, hogy a Donyec-medencében nem lesznek jelen sem orosz, sem ukrán katonák, csak orosz rendfenntartó erők — jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója Ashabadban a Kommerszant című lapnak. Vlagyimir Putyin még Recep Tayyip Erdogannal is megvitatta az Európai Unió viselkedését ami a befagyasztott orosz vagyonokat illeti.
VG
2025.12.12, 19:39
Frissítve: 2025.12.12, 19:52

"Elképzelhető, hogy nem lesznek ott közvetlenül sem orosz, sem ukrán katonák. De ott lesz a Roszgvargyija (az orosz nemzeti gárda), ott lesz a mi rendőrségünk, ott lesz minden, ami szükséges a rend fenntartásához és az élet megszervezéséhez" — mondta a tisztségviselő, aki jelenleg az Európai Uniót érintő lépésekben rengeteget segít Vlagyimir Putyinnak.

Jurij Uszakov, Vlagyimir putyin Putyinorosz-ukrán háborúOroszország, Ukrajna
Jurij Usakov korábbi orosz-amerikai nagykövet (balra) és Vlagyimir Putyin, orosz elnök. / Fotó: Kristina Kormilitsyna / AFP

A Donyec-medence sorsáról nyilatkoztak

"Mindenesetre, bármi is legyen a helyzet, ez a terület az Oroszországi Föderáció területe, és a mi közigazgatásunk irányítása alatt fog állni" - tette hozzá, emlékeztetve arra, hogy az orosz alkotmány így rendelkezik. Usakov a türkmén fővárosban az orosz sajtónak azt mondta, hogy 

Moszkva nem látta még az ukrajnai konfliktus rendezésére vonatkozó amerikai tervezeteknek a Washington és Kijev közötti tárgyalások és az európaiak megjegyzései alapján módosított változatát, és lehet, hogy nem lesz elégedett a dokumentumban végrehajtott változtatásokkal.

Úgy vélekedett, hogy Volodimr Zelenszkij ukrán elnök európai tárgyalásai során olyan javaslatokat próbál meg beépíteni az amerikai tervbe, amelyek elfogadhatatlanok Oroszország számára. Usakov szerint Washington előbb-utóbb fel fogja venni a kapcsolatot Moszkvával ebben a kérdésben. "Aztán részt veszünk (a béketerv megvitatásában), és természetesen határozottan ragaszkodni fogunk a véleményünkhöz" - nyilatkozott.

Putyin a nyugdíjasok Kánaánját vizionálja, és arra biztatja a családokat: vállaljanak akár nyolc gyereket

Vlagyimir Putyin és Erdogan egyetértettek valamiben

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a sajtónak ugyancsak Ashabadban nyilatkozva azt hangoztatta, hogy 

az Európai Unió befagyasztott orosz vagyonok kisajátítására irányuló kísérlete a Bretton Woods-i rendszer és "a nemzetközi pénzügyi rendszer minden alapjának és elvének" összeomlásához vezethet. 

Beszámolt arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök felhívta török hivatali kollégájának, Recep Tayyip Erdogannak a figyelmét arra: az unió "hatalmas csalást" kísérel meg végrehajtani az orosz eszközökkel. Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja az X-en arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió számára súlyos következményekkel járhat a döntés, hogy határozatlan időre befagyasztja az orosz eszközöket.

Orbán Viktor miniszterelnök is felhívta a figyelmet az EU jogellenes intézkedéseire, amelyek aláássák az egész nyugati jogi és pénzügyi rendszert, és még súlyosabb következményekkel járnak Európa számára, mint a civilizációt tönkre tevő cenzúra, a tömeges migráció, a migránsok körében elterjedt bűnözés és a bürokratikus ostobaság

— írta Dmitrijev.

