"Elképzelhető, hogy nem lesznek ott közvetlenül sem orosz, sem ukrán katonák. De ott lesz a Roszgvargyija (az orosz nemzeti gárda), ott lesz a mi rendőrségünk, ott lesz minden, ami szükséges a rend fenntartásához és az élet megszervezéséhez" — mondta a tisztségviselő, aki jelenleg az Európai Uniót érintő lépésekben rengeteget segít Vlagyimir Putyinnak.

Jurij Usakov korábbi orosz-amerikai nagykövet (balra) és Vlagyimir Putyin, orosz elnök. / Fotó: Kristina Kormilitsyna / AFP

A Donyec-medence sorsáról nyilatkoztak

"Mindenesetre, bármi is legyen a helyzet, ez a terület az Oroszországi Föderáció területe, és a mi közigazgatásunk irányítása alatt fog állni" - tette hozzá, emlékeztetve arra, hogy az orosz alkotmány így rendelkezik. Usakov a türkmén fővárosban az orosz sajtónak azt mondta, hogy

Moszkva nem látta még az ukrajnai konfliktus rendezésére vonatkozó amerikai tervezeteknek a Washington és Kijev közötti tárgyalások és az európaiak megjegyzései alapján módosított változatát, és lehet, hogy nem lesz elégedett a dokumentumban végrehajtott változtatásokkal.

Úgy vélekedett, hogy Volodimr Zelenszkij ukrán elnök európai tárgyalásai során olyan javaslatokat próbál meg beépíteni az amerikai tervbe, amelyek elfogadhatatlanok Oroszország számára. Usakov szerint Washington előbb-utóbb fel fogja venni a kapcsolatot Moszkvával ebben a kérdésben. "Aztán részt veszünk (a béketerv megvitatásában), és természetesen határozottan ragaszkodni fogunk a véleményünkhöz" - nyilatkozott.

Putyin a nyugdíjasok Kánaánját vizionálja, és arra biztatja a családokat: vállaljanak akár nyolc gyereket

Vlagyimir Putyin és Erdogan egyetértettek valamiben

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a sajtónak ugyancsak Ashabadban nyilatkozva azt hangoztatta, hogy

az Európai Unió befagyasztott orosz vagyonok kisajátítására irányuló kísérlete a Bretton Woods-i rendszer és "a nemzetközi pénzügyi rendszer minden alapjának és elvének" összeomlásához vezethet.

Beszámolt arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök felhívta török hivatali kollégájának, Recep Tayyip Erdogannak a figyelmét arra: az unió "hatalmas csalást" kísérel meg végrehajtani az orosz eszközökkel. Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja az X-en arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió számára súlyos következményekkel járhat a döntés, hogy határozatlan időre befagyasztja az orosz eszközöket.

Orbán Viktor miniszterelnök is felhívta a figyelmet az EU jogellenes intézkedéseire, amelyek aláássák az egész nyugati jogi és pénzügyi rendszert, és még súlyosabb következményekkel járnak Európa számára, mint a civilizációt tönkre tevő cenzúra, a tömeges migráció, a migránsok körében elterjedt bűnözés és a bürokratikus ostobaság

— írta Dmitrijev.