Németország és Nagy-Britannia közösen fegyverkezik – óvatosak, egyelőre megnézik, mit tud a világszenzáció az orosz-ukrán háborúban

Közösen vásárol önjáró lövegeket Németország és Nagy-Britannia a francia-német KNDS hadiipari konszerntől. Az RCH 155 vadonatúj fejlesztés, így a két ország egyelőre összesen 61 millió euróért szerez be a fegyverekből kísérleti példányokat. London egy demonstrációs önjáró löveget vesz, míg a németek két tüzérségi eszközt vesznek tesztelés céljából.

Az RCH 155 a legmodernebb önjáró löveg a világon/Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az RCH 155 Ukrajnában élesben is bizonyíthat

Ukrajna számára januárban adták át az első ilyen löveget, ám az első hat példány Németországban marad és azokat az ukrán katonák kiképzésére használják majd. Összesen azonban Kijev több tucatnyit kaphat a több mint 70 kilométer hatótávolságú, nagymértékben automatizált lövegekből. Az RCH 155 percenként 8 lövést tud leadni, ám üzemeltetéséhez mindössze kétfős legénység elegendő, és egy tankolással akár 700 kilométert is képes megtenni – írja az Euronews.

Noha az első lövegek tesztelését már januárban megkezdte Ukrajna, annyira új rendszerről van szó, hogy ezek frontra érkezése még várat magára, miután a KNDS Germany vezérigazgatója, Ralf Ketzel augusztusban arról beszélt, hogy az első tesztek során felmerültek technikai kérdések, amik miatt a fronton még nem jelentek meg a tüzérségi eszközök.

Az is várat még magára, hogy az RCH 155 és az ukrán harcmenedzsment rendszerek összehangolása megtörténjen.

Bár a célpont koordinátáit lehetséges továbbítani szóban is, majd azokat kézzel is be lehet táplálni, ez pont a löveg egy fő előnyét, a tüzelési sebességet mérsékli. Az integrációt követően azonban az RCH 155 képes lehet közvetlenül a drónoktól kapott információk alapján tüzelni, kizárva az emberi hiba lehetőségét. A The Defense Post összefoglalója szerint Ketzel akkor még optimista volt, hogy az első lövegek akár idén bemutatkozhatnak élesben is a problémák orvoslása után, ám Ukrajna fenntartja magának a jogot a szállításokról szóló beszámolásról.

Németország és Nagy-Britannia több fegyver fejlesztésében is együttműködik

A britek és a németek májusban már megállapodtak egy közös hadiipari fejlesztésről nagy hatótávolságú precíziós fegyverek létrehozása terén. Ez a projekt jelentheti az alapját a két ország közötti további együttműködésnek a modern nagy hatótávolságú fegyverek fejlesztése terén, ami képes az ellenséges hátországra is csapást mérni.