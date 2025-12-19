Kitartott a Wall Streeten a rali, beindult a korrekció az ezüstpiacon - minden, amit a mai tőzsdenyitás előtt tudni kell
A részvénypiac megtartotta a Wall Streeten elért lendületet az ázsiai kereskedelemben is, miután a japán jegybank (BoJ) három évtizede nem látott szintre emelte a kamatokat, és nyitva hagyta az ajtót a további szigorítás előtt.
A japán kamatszint 0,75 százalékra emelkedett – megfelelően a piaci várakozásoknak. A befektetők szerint jövőre még egy kamatemelés jöhet, így 1 százalékra emelkedne az alapkamat.
A reálkamatok a mai emelés ellenére is erősen negatívak maradnak, a BoJ jelezte, hogy további szigorítás valószínű, a kamatok 2027-re 1,75 százalékig emelkedhetnek
– idézi a Reuters Abhijit Suryát, a Capital Economics ázsiai–csendes-óceáni térségért felelős vezető közgazdászát. Pénteken publikált adatok szerint a japán maginfláció novemberben éves alapon 3,0 százalékkal nőtt, ami megegyezik az előző havi értékkel.
- A dollár 0,3 százalékkal, 156,03 jenre erősödött,
- az euró szintén 0,3 százalékkal, 182,96 jenre drágult.
- A 10 éves japán államkötvények hozama 1,975 százalék volt, közel 18 éves csúcson állt.
- A japán Nikkei 1,3 százalékkal emelkedett, követve a Wall Street előző esti raliját.
- A dél-koreai KOSPI 0,8 százalékkal,
- a technológiai papírok által dominált tajvani részvényindex 1,3 százalékkal nőtt, részben a Micron Technology csipgyártó kiemelkedő eredményeinek köszönhetően.
- Az MSCI legszélesebb, Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,7 százalékkal emelkedett,
- a kínai blue chipeket tömörítő CSI 300 0,6 százalékkal erősödött.
A TikTok kínai tulajdonosa, a ByteDance bejelentette, hogy három nagy befektetővel megállapodást kötött egy közös vállalat létrehozásáról
a TikTok amerikai alkalmazásának működtetésére, annak érdekében, hogy elkerüljék az amerikai kormányzati tiltást.
Tartott az EKB, vágott a brit jegybank, óvatos a részvénypiac
- Az európai részvénypiacokon az Euro Stoxx 50 határidős index és a londoni FTSE határidős index egyaránt 0,3 százalékkal csökkent,
- a DAX határidős index 0,2 százalékkal esett.
- Az S&P 500 határidős kontraktusai változatlanok maradtak,
- a Nasdaq határidős indexe 0,2 százalékkal emelkedett.
A hangulatot javította, hogy az amerikai fogyasztói árindex váratlanul 2,7 százalékra lassult, bár elemzők óvatosságra intettek, mivel az adatokat egyértelműen lefelé torzította a kormányzati leállás.
A Federal Reserve kamatvárakozásai csak kismértékben módosultak: a januári kamatcsökkentés esélye mindössze 27 százalék, a márciusié 54 százalékról 58 százalékra nőtt.
A kötvénypiacok óvatosan fogadták az amerikai inflációs adatokat:
- a 10 éves amerikai államkötvények hozama 4,126 százalékon állt, jóval a közelmúlt 3 és fél hónapos csúcsa, a 4,209 százalék alatt.
Eközben a brit államkötvények nyomás alá kerültek, miután
a Bank of England a várakozásoknak megfelelően csökkentette a kamatokat,
de csak egy nagyon szoros, 5-4 arányú szavazást követően. A döntéshozók óvatosságot jeleztek a további lazítás ütemével kapcsolatban, és a piacok most már csak júniusra árazzák be teljes mértékben a következő csökkentést.
Az Európai Központi Bank még ennél is szigorúbb hangot ütött meg: 2 százalékon tartotta a kamatokat, és jelezte, hogy az enyhítési ciklus valószínűleg a végéhez közeledik. A piacok szerint 2026 egészére is csak csekély esély van egy további kamatcsökkentésre. Svédország és Norvégia jegybankjai szintén változatlanul hagyták a kamatokat, bár utóbbi nyitva hagyta a lehetőséget egy vagy több csökkentés előtt.
Olcsóbb lett az arany, beindult a profitrealizálás az ezüstnél
- A nyersanyagpiacokon az arany ára 0,3 százalékkal, 4319 dollárra csökkent unciánként, továbbra is elmaradva az októberi, 4381 dolláros csúcstól.
- Az ezüstnél profitrealizálás indult az idei szédítő ütemű drágulás után; a palládium és a platina iránt továbbra is élénk maradt a kereslet.
Az olajárakat némileg támogatta a további amerikai szankciók lehetősége Oroszországgal szemben, valamint a venezuelai olajszállító tartályhajók blokádja által jelentett kínálati kockázat.
- A Brent típusú nyersolaj ára 0,2 százalékkal, 59,71 dollárra,
- az amerikai WTI 0,3 százalékkal, 56 dollárra esett hordónként.