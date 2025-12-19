Kitartott a Wall Streeten a rali, beindult a korrekció az ezüstpiacon - minden, amit a mai tőzsdenyitás előtt tudni kell

A részvénypiac megtartotta a Wall Streeten elért lendületet az ázsiai kereskedelemben is, miután a japán jegybank (BoJ) három évtizede nem látott szintre emelte a kamatokat, és nyitva hagyta az ajtót a további szigorítás előtt.

A kamatcsökkentési ciklus végét latolgatja a részvénypiac / Fotó: AFP

A japán kamatszint 0,75 százalékra emelkedett – megfelelően a piaci várakozásoknak. A befektetők szerint jövőre még egy kamatemelés jöhet, így 1 százalékra emelkedne az alapkamat.

A reálkamatok a mai emelés ellenére is erősen negatívak maradnak, a BoJ jelezte, hogy további szigorítás valószínű, a kamatok 2027-re 1,75 százalékig emelkedhetnek

– idézi a Reuters Abhijit Suryát, a Capital Economics ázsiai–csendes-óceáni térségért felelős vezető közgazdászát. Pénteken publikált adatok szerint a japán maginfláció novemberben éves alapon 3,0 százalékkal nőtt, ami megegyezik az előző havi értékkel.

A dollár 0,3 százalékkal, 156,03 jenre erősödött,

az euró szintén 0,3 százalékkal, 182,96 jenre drágult.

A 10 éves japán államkötvények hozama 1,975 százalék volt, közel 18 éves csúcson állt.

A japán Nikkei 1,3 százalékkal emelkedett, követve a Wall Street előző esti raliját.

A dél-koreai KOSPI 0,8 százalékkal,

a technológiai papírok által dominált tajvani részvényindex 1,3 százalékkal nőtt, részben a Micron Technology csipgyártó kiemelkedő eredményeinek köszönhetően.

Az MSCI legszélesebb, Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,7 százalékkal emelkedett,

a kínai blue chipeket tömörítő CSI 300 0,6 százalékkal erősödött.

A TikTok kínai tulajdonosa, a ByteDance bejelentette, hogy három nagy befektetővel megállapodást kötött egy közös vállalat létrehozásáról

a TikTok amerikai alkalmazásának működtetésére, annak érdekében, hogy elkerüljék az amerikai kormányzati tiltást.

Tartott az EKB, vágott a brit jegybank, óvatos a részvénypiac

Az európai részvénypiacokon az Euro Stoxx 50 határidős index és a londoni FTSE határidős index egyaránt 0,3 százalékkal csökkent,

a DAX határidős index 0,2 százalékkal esett.

Az S&P 500 határidős kontraktusai változatlanok maradtak,

a Nasdaq határidős indexe 0,2 százalékkal emelkedett.

A hangulatot javította, hogy az amerikai fogyasztói árindex váratlanul 2,7 százalékra lassult, bár elemzők óvatosságra intettek, mivel az adatokat egyértelműen lefelé torzította a kormányzati leállás.