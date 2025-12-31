Deviza
EUR/HUF385,51 -0,12% USD/HUF328,52 -0,03% GBP/HUF442,09 -0,09% CHF/HUF414,25 -0,17% PLN/HUF91,21 -0,19% RON/HUF75,65 -0,26% CZK/HUF15,92 +0,02% EUR/HUF385,51 -0,12% USD/HUF328,52 -0,03% GBP/HUF442,09 -0,09% CHF/HUF414,25 -0,17% PLN/HUF91,21 -0,19% RON/HUF75,65 -0,26% CZK/HUF15,92 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
részvénypiac
arany
kötvénypiac
Fed
ezüst
hozamok
devizapiac
olaj

Befektetések: brutális ralit tolt idén a részvénypiac, az év sztárja mégis az ezüst lett

A geopolitikai konfliktusok, háborúk és a jegybanki kamatkilátások bizonytalansága ellenére szédítő nyereségeket értek ez az idén a részvényindexek. A részvénypiac továbbra is MI-lázban ég, viszont az év sztárja az elképesztő szárnyalást produkáló ezüst volt.
D. GY.
2025.12.31, 08:12
Frissítve: 2025.12.31, 08:13

Oldalazva mozgott a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben szerdán, az év utolsó kereskedési napján egy olyan esztendő végén, amelyben a befektetők nagyrészt félretették a vámokkal kapcsolatos bizonytalanságot, az MI-chipekkel foglalkozó részvényeket részesítették előnyben, miközben a dollár éves szinten nyolc éve nem látott lejtmenetet produkált. 

Hong Kong Stock Exchange részvénypiac
A hongkongi tőzsde épülete - brutális ralit tolt idén a részvénypiac, mégis az ezüst lett a sztár / Fotó: NurPhoto via AFP

Az év vége felé ismét a nemesfémek kerültek a reflektorfénybe: 

  • az ezüst elképesztő ralija éves nyereségét több mint 160 százalékra emelte, bár szerdán egy százalékkal gyengült; a kereskedők profitot realizáltak. 
  • Az arany enyhén erősödött, és jó úton halad afelé, hogy 2025-ben 66 százalék emelkedést érjen el - az idestova három éve tartó rali semmilyen jelét nem mutatja a kifulladásnak.

A japán piacok a hét hátralévő részében zárva tartanak, és mivel csütörtökön az újévi miatt a legtöbb piac szintén zárva lesz, a forgalom várhatóan alacsony, az ármozgások pedig visszafogottak maradnak.

Száguldott az idén a részvénypiac

  • Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket felölelő legszélesebb indexe szerdán 0,17 százalék csökkent, a befektetők a Federal Reserve decemberi ülésének jegyzőkönyvét emésztgették, amely rávilágított az amerikai kamatpolitikával kapcsolatos mély megosztottságra a döntéshozók körében. 
  • Az index az év egészében 27 százalék emelkedés felé tart, ami 2017 óta a legnagyobb növekedés, elsősorban a chipgyártók erőteljes ralijának köszönhetően. 
  • A kínai blue chipek áralakulását követő CSI 300 index enyhén emelkedett, és az év egészében 18 százalék plusz felé halad. 
  • A hongkongi Hang Seng 0,7 százalékkal csökkent, ugyanakkor 2025-re 28 százalék nyereséget könyvelhet el - a befektetők félretették a kereskedelmi háborúval kapcsolatos aggodalmakat. 
  • A dél-koreai Kospi a világ legjobban teljesítő jelentős részvénypiaca: az év során 76 százalékkal emelkedett, a nyereség jelentős része az SK Hynix és a Samsung részvényeiből származott.

Néhány kisebb sokktól eltekintve ez az év kiváló volt a befektetési hozamok szempontjából

 – mondta a Reutersnek Kyle Rodda, a Capital.com vezető pénzügyi elemzője. „A nyereségek kissé koncentráltak voltak, de az AI-boom, valamint az alkalmazkodó monetáris és fiskális környezet együttesen a kockázatos eszközöket magasabbra, sok esetben rekordközeli szintekre hajtotta” - tette hozzá.

A piacok átvészeltek egy vámháborúkkal, az Egyesült Államok történetének leghosszabb kormányzati leállásával, heves geopolitikai feszültségekkel, valamint a jegybanki függetlenséget érintő fenyegetésekkel tarkított évet, és ennek ellenére világszerte jelentős nyereséget értek el. 

2026 felé haladva az AI továbbra is a meghatározó téma lesz, de kissé más nézőpontból. Fókuszba kerül a felhasználás mikéntje, valamint a befektetések megtérülése 

 – mondta Charu Chanana, a szingapúri Saxo vezető befektetési stratégája. „Ehhez társul egy olyan piac, amely túlságosan bízik a kamatpálya zökkenőmentességében, valamint azoknak a vámoknak a reálgazdasági hatásai, amelyek 2025-ben még nem voltak teljes mértékben láthatók, de 2026-ban gyorsan átárazhatják az inflációs várakozásokat és a profitmarzsokat” - tette hozzá.

Nagy kérdés jövőre a Fed kamatpályája

A befektetők jövőre a Fed kamatpályájára is fókuszálnak majd, miután a jegybank korábban ebben a hónapban mindössze egy kamatcsökkentést vetített előre, miközben a kereskedők legalább további kettőt áraznak.

A decemberi ülés Fed jegyzőkönyve rávilágított a döntéshozók és a piacok előtt álló kihívásokra. „A résztvevők többsége” végül támogatta a hónap eleji kamatcsökkentést, néhányan amellett érveltek, hogy ez megfelelő, előretekintő stratégia volt, „amely segítene stabilizálni a munkaerőpiacot” a közelmúltbeli munkahelyteremtési lassulás után.

Lejtőn az olajár, a dollár nyolc éve nem zárt ilyen rossz évet

A japán ünnep miatt az azonnali piacon zárva volt, így nem kereskedtek az amerikai államkötvényekkel sem. A határidős Treasury-kontraktusok alig mozdultak. 

  • A 10 éves kötvények hozama hétfőn 4,1258 százalékon állt, az év során 45 bázisponttal csökkent. 
  • A devizapiacon a dollár szerdán tartotta pozícióit, de az év egészében 9,4 százalékkal gyengült, ami 2017 óta a legnagyobb éves csökkenés, miközben az euró és a font jelentős éves nyereséget könyvelhetett el. 
  • Az olajárak 2025-ben több mint 10 százalékkal estek, a Brent pedig története leghosszabb folyamatos éves veszteségsorozata felé tart; a kínálat meghaladta a keresletet egy olyan évben, amelyet háborúk, magasabb vámok, az OPEC+ kitermelésének hullámzása, valamint Oroszországgal, Iránnal és Venezuelával szembeni szankciók jellemeztek.
Kapcsolódó

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
832 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu