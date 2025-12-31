Befektetések: brutális ralit tolt idén a részvénypiac, az év sztárja mégis az ezüst lett

Oldalazva mozgott a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben szerdán, az év utolsó kereskedési napján egy olyan esztendő végén, amelyben a befektetők nagyrészt félretették a vámokkal kapcsolatos bizonytalanságot, az MI-chipekkel foglalkozó részvényeket részesítették előnyben, miközben a dollár éves szinten nyolc éve nem látott lejtmenetet produkált.

A hongkongi tőzsde épülete - brutális ralit tolt idén a részvénypiac, mégis az ezüst lett a sztár / Fotó: NurPhoto via AFP

Az év vége felé ismét a nemesfémek kerültek a reflektorfénybe:

az ezüst elképesztő ralija éves nyereségét több mint 160 százalékra emelte, bár szerdán egy százalékkal gyengült; a kereskedők profitot realizáltak.

Az arany enyhén erősödött, és jó úton halad afelé, hogy 2025-ben 66 százalék emelkedést érjen el - az idestova három éve tartó rali semmilyen jelét nem mutatja a kifulladásnak.

A japán piacok a hét hátralévő részében zárva tartanak, és mivel csütörtökön az újévi miatt a legtöbb piac szintén zárva lesz, a forgalom várhatóan alacsony, az ármozgások pedig visszafogottak maradnak.

Száguldott az idén a részvénypiac

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket felölelő legszélesebb indexe szerdán 0,17 százalék csökkent, a befektetők a Federal Reserve decemberi ülésének jegyzőkönyvét emésztgették, amely rávilágított az amerikai kamatpolitikával kapcsolatos mély megosztottságra a döntéshozók körében.

Az index az év egészében 27 százalék emelkedés felé tart, ami 2017 óta a legnagyobb növekedés, elsősorban a chipgyártók erőteljes ralijának köszönhetően.

A kínai blue chipek áralakulását követő CSI 300 index enyhén emelkedett, és az év egészében 18 százalék plusz felé halad.

A hongkongi Hang Seng 0,7 százalékkal csökkent, ugyanakkor 2025-re 28 százalék nyereséget könyvelhet el - a befektetők félretették a kereskedelmi háborúval kapcsolatos aggodalmakat.

A dél-koreai Kospi a világ legjobban teljesítő jelentős részvénypiaca: az év során 76 százalékkal emelkedett, a nyereség jelentős része az SK Hynix és a Samsung részvényeiből származott.

Néhány kisebb sokktól eltekintve ez az év kiváló volt a befektetési hozamok szempontjából

– mondta a Reutersnek Kyle Rodda, a Capital.com vezető pénzügyi elemzője. „A nyereségek kissé koncentráltak voltak, de az AI-boom, valamint az alkalmazkodó monetáris és fiskális környezet együttesen a kockázatos eszközöket magasabbra, sok esetben rekordközeli szintekre hajtotta” - tette hozzá.