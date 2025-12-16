Amerikai adatdömping határozhatja meg a kockázatvállalási étvágyat, a héten három nagy jegybank is kamatdöntő ülést tart
Gyengülőben volt a részvénypiac a keddi ázsiai kereskedelemben, a dollár kétvéves mélypontra csúszott. A befektetők kivárnak és óvatosak, a héten amerikai adatdömping várható, benne egy a Fed számára kulcsfontosságú munkaerőpiaci jelentéssel.
A defenzív hangulat nyomás alatt tartotta a kockázatos eszközöket, köztük a bitcoint is, amely az előző kereskedési napon kéthetes mélypontra esett, és kedden 56 407,53 dolláron stabilizálódott. A menedékeszköznek számító arany nyolchetes csúcs közelében mozgott, unciánként 4307,69 dolláron jegyezték, ami 0,15 százalékos napi emelkedés.
Kivár a részvénypiac
A kedden később megjelenő, októberi és novemberi amerikai foglalkoztatási adatok mellett a befektetők a csütörtöki inflációs jelentésre is figyelnek. Ugyanakkor számos kulcsfontosságú részadat hiányozni fog, miután a történelem leghosszabb kormányzati leállása megakadályozta az adatgyűjtést.
- A részvénypiacokon az MSCI legszélesebb, Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 1 százalékkal csökkent a korai kereskedésben.
- A tokiói Nikkei és a dél-koreai irányadó index több mint 1 százalék esést mutatott.
- A Nasdaq határidős indexei és az európai határidős kontraktusok 0,5 százalékkal gyengültek, bizonytalan európai nyitást jelezve.
Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája szerint a piac ezt a hetet az amerikai makrogazdasági narratíva egyfajta „mini-újraárazásaként” kezeli, mivel a munkaerőpiaci, inflációs és kiskereskedelmi adatok gyors egymásutánban érkeznek – ez gyorsan átárazhatja a kamatvárakozásokat.
Amerikai adatdömpingre várva – merre tovább, Fed?
A Fed a múlt héten a várakozásoknak megfelelően csökkentette a kamatokat, és 2026-ra még egy további kamatcsökkentést jelzett előre, miközben a piacok legalább két újabb csökkentést áraznak a jövő évre.
Ha az adatok vegyesek vagy enyhén gyengébbek lesznek, a puha landolásról szóló narratíva érvényben marad, de ez nem feltétlenül lesz olyan környezet, amely jelentős kockázatvállalási ralit indít el
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Chanana. „Az igazi kockázat egy héja jellegű meglepetés. Ha az infláció vagy a foglalkoztatás a vártnál erősebb lesz, a hozamok megugranak, és a kockázatos eszközök – különösen a hosszú lejáratú növekedési részvények – reagálnak először.”
Széles körű találgatások folynak arról is, ki lehet az esélyes Jerome Powell Fed-elnök posztjára, akinek a mandátuma májusban jár le. A piacok egy galamb, vagyis laza monetáris politikát követő Fed-elnök kinevezésére számítanak, ami tovább erősítette a jövő évi kamatcsökkentésekre vonatkozó várakozásokat.
Mivel a Fed továbbra is inkább a munkaerőpiac gyengülésére összpontosít, mintsem az inflációra, a közelgő foglalkoztatási jelentés esetében egyfajta „a rossz hír jó hír” forgatókönyvre lehet számítani
– mondta a Bloombergnek Chris Larkin, a Morgan Stanley E*Trade platformjának elemzője.
- Stephen Miran, a Fed kormányzója szerint a jelenlegi monetáris politika indokolatlanul szigorú.
- John Williams, a New York-i Fed elnöke úgy nyilatkozott, hogy a múlt heti kamatcsökkentést követően a monetáris politika kedvező pozícióban van a jövő évre nézve.
- Susan Collins, a bostoni Fed elnöke ugyanakkor megjegyezte: a kamatdöntés „szoros döntés” volt, mivel továbbra is aggódik a magas infláció miatt.
„Amíg az adatok nem utalnak arra, hogy a foglalkoztatás meredeken zuhan, a piacok akár kedvezően is fogadhatják a gyengébb számokat, mivel ezek egy megengedőbb, lazább monetáris politikát képviselő Fed irányába mutathatnak” – mondta Larkin.
A figyelem ezen a héten a Bank of England (BoE), az Európai Központi Bank (EKB) és a japán jegybank (BoJ) kamatdöntéseire is irányul.
- A várakozások szerint a BoE kamatot csökkent,
- a BoJ kamatemelésre készül.
- Az EKB esetében viszont konszenzus van arról, hogy a kamatok változatlanok maradnak, bár továbbra is kérdéses, napirendre kerülhet-e jövőre egy kamatemelés az eurózónában.
- A devizapiacokon az euró 1,1752 dolláron állt, miután az előző kereskedési napon október eleje óta nem látott csúcsot ért el.
- A font enyhén gyengült, 1,3369 dollárra.
- A dollárindex – amely az amerikai fizetőeszközt hat másik devizához méri – 98,295 ponton stagnált, továbbra is közel kéthavi mélypontján.
- A japán jen az ázsiai kereskedés elején 155,07-ra erősödött a dollárral szemben, a pénteki BoJ-döntés előtt, miközben a piacok gyakorlatilag teljes mértékben kamatemelést áraznak.
- Így a fókusz azon lesz, milyen jelzéseket ad a jegybank a 2026-os kilátásokról.
A piaci reakció a BoJ kommunikációjának árnyalataitól függ majd, illetve attól, hogy Ueda Kazuo kormányzó képes-e héjabenyomást kelteni anélkül, hogy teljes mértékben elkötelezné magát a további emelések időzítése mellett
– mondta Gregor Hirt, az Allianz Global Investors globális, több eszközosztályért felelős befektetési igazgatója. „Fennáll a kockázata annak, hogy a BoJ az adatfüggőséget hangsúlyozza, és inkább az emelés hatásainak értékelését választja. A piac számára ez jelzés arra, hogy a jegybank kivár a további kamatemelésekkel” – tette hozzá.
Csökkenőben az olajárak
Az árupiacokon az olajárak csökkentek, mivel a befektetők az eszkalálódó amerikai–venezuelai feszültségekhez kapcsolódó ellátási zavarokat a túlkínálattal kapcsolatos aggodalmakkal, valamint egy esetleges orosz–ukrán békemegállapodás hatásaival együtt mérlegelték.
- A Brent határidős jegyzése 0,4 százalékkal hordónként 60,32 dollárra esett,
- az amerikai WTI 56,6 dolláron állt, 0,39 százalék csökkenéssel.
- Mindkét kontraktus több mint 4 százalékot veszített értékéből a múlt héten, elsősorban a 2026-ra várt globális olajtöbblet miatt.