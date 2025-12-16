Amerikai adatdömping határozhatja meg a kockázatvállalási étvágyat, a héten három nagy jegybank is kamatdöntő ülést tart

Gyengülőben volt a részvénypiac a keddi ázsiai kereskedelemben, a dollár kétvéves mélypontra csúszott. A befektetők kivárnak és óvatosak, a héten amerikai adatdömping várható, benne egy a Fed számára kulcsfontosságú munkaerőpiaci jelentéssel.

Jegybanki kamatdöntő ülésekre és amerikai makrogazdasági adatokra vár a részvénypiac / Fotó: AFP

A defenzív hangulat nyomás alatt tartotta a kockázatos eszközöket, köztük a bitcoint is, amely az előző kereskedési napon kéthetes mélypontra esett, és kedden 56 407,53 dolláron stabilizálódott. A menedékeszköznek számító arany nyolchetes csúcs közelében mozgott, unciánként 4307,69 dolláron jegyezték, ami 0,15 százalékos napi emelkedés.

Kivár a részvénypiac

A kedden később megjelenő, októberi és novemberi amerikai foglalkoztatási adatok mellett a befektetők a csütörtöki inflációs jelentésre is figyelnek. Ugyanakkor számos kulcsfontosságú részadat hiányozni fog, miután a történelem leghosszabb kormányzati leállása megakadályozta az adatgyűjtést.

A részvénypiacokon az MSCI legszélesebb, Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 1 százalékkal csökkent a korai kereskedésben.

A tokiói Nikkei és a dél-koreai irányadó index több mint 1 százalék esést mutatott.

A Nasdaq határidős indexei és az európai határidős kontraktusok 0,5 százalékkal gyengültek, bizonytalan európai nyitást jelezve.

Charu Chanana, a Saxo vezető befektetési stratégája szerint a piac ezt a hetet az amerikai makrogazdasági narratíva egyfajta „mini-újraárazásaként” kezeli, mivel a munkaerőpiaci, inflációs és kiskereskedelmi adatok gyors egymásutánban érkeznek – ez gyorsan átárazhatja a kamatvárakozásokat.

Amerikai adatdömpingre várva – merre tovább, Fed?

A Fed a múlt héten a várakozásoknak megfelelően csökkentette a kamatokat, és 2026-ra még egy további kamatcsökkentést jelzett előre, miközben a piacok legalább két újabb csökkentést áraznak a jövő évre.

Ha az adatok vegyesek vagy enyhén gyengébbek lesznek, a puha landolásról szóló narratíva érvényben marad, de ez nem feltétlenül lesz olyan környezet, amely jelentős kockázatvállalási ralit indít el

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Chanana. „Az igazi kockázat egy héja jellegű meglepetés. Ha az infláció vagy a foglalkoztatás a vártnál erősebb lesz, a hozamok megugranak, és a kockázatos eszközök – különösen a hosszú lejáratú növekedési részvények – reagálnak először.”