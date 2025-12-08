Deviza
Sorsdöntő ülés előtt az amerikai jegybank, nagy kérdés a hogyan tovább, idegesek a befektetők

A befektetők szinte biztosra veszik, hogy e heti ülésén kamatot csökkent az amerikai jegybank. A nagy kérdés a hogyan tovább, a részvénypiac már a januári lazításban sem biztos, nagyon rég volt ennyire megosztott a Fed.
D. GY.
2025.12.08, 07:37
Frissítve: 2025.12.08, 07:37

Bizonytalankodott a részvénypiac hétfőn az ázsiai kereskedelemben, miután a a befektetők gyakorlatilag biztosra veszik, hogy a Federal Reserve ezen a héten kamatot vág, ugyanakkor a mostani ülés a közelmúlt egyik legmegosztóbbika lehet; több döntéshozó is nyíltan az enyhítés ellen érvelt a múlt héten.

részvénypiac
Ideges a részvénypiac, bizonytalanok az amerikai kamatkilátások / Fotó: AFP

A piacok körülbelül 87 százalékos eséllyel áraznak egy negyed százalékpontos csökkentést a jelenlegi 3,75–4,0 százalékos kamatsávból, így ha a Fed változatlanul hagyná a rátát, az sorsfordító meglepetés lenne. A Reuters 108 elemzőt megkérdező felmérése szerint mindössze 19-en számítanak változatlanságra, a többiek vágást várnak. 

Rég volt ilyen megosztott az amerikai jegybank

Legalább két ellenszavazatra számítunk, amelyek a kamatok változatlanul hagyása mellett állnak ki, és arra, hogy a 19 döntéshozó csak szűk többsége jelzi majd frissített előrejelzésében, hogy egy decemberi kamatcsökkentés indokolt volt 

idézi a hírügynökség Michael Feroli, a JPMorgan amerikai vezető közgazdásza jegyzetét. Az amerikai jegybank kamatokról döntő bizottságában (Federal Open Market Committee, FOMC) 2019 óta nem fordult elő, három vagy több ellenszavazat a többségi döntéssel szemben, és 1990 óta is mindössze kilenc ilyen eset történt. 

A JPMorgan szerint a Fed januárban ismét vághat, hogy megakadályozza a munkaerőpiac tartós gyengülését, majd hosszabb szünet következhet. 

A piacok jelenleg mindössze 25 százalék esélyt adnak a januári lépésnek, és a következő vágás sincs teljesen beárazva július előtt.

A héten a kanadai, a svájci és az ausztrál jegybank is ülésezik, a várakozások szerint egyik sem változtat az irányadó kamaton. 

A Svájci Nemzeti Banknak elvben ismét lazítania kellene, hogy tompítsa a frank nem kívánt erősödését, de a kamat már így is 0 százalék, és a jegybank szerint kockázatos azt a negatív tartományba süllyeszteni.

Óvatos maradt a részvénypiac, nagy kérdés a hogyan tovább Amerikában

Az amerikai kamatcsökkentés, az olcsóbb pénz reménye az elmúlt hetekben támogatta a részvénypiacokat, de a szerdai, esetlegesen a „héja”, a szigorúbb monetári politika irányába történő kommunikáció  óvatossá teszi a befektetőket. 

Az S&P 500 és a Nasdaq határidős indexei alig mozdultak. 

A héten érkező eredmények az Oracle-től és a Broadcomtól próbára teszik az MI-hez kötődő befektetési étvágyat, míg a Costco, a világ egyik legnagyobb raktár-áruházlánca gyorsjelentése a fogyasztói keresletről adhat képet.

  • Ázsiában a japán Nikkei 0,3 százalékkal csökkent, miután múlt héten 0,5 százalékot emelkedett. 
  • A dél-koreai tőzsdeindex szintén 0,3százalékkal gyengült, annak ellenére, hogy a múlt héten 4,4 százalékkal erősödött, miután bejelentették az amerikai exportvám rátájának mérséklődését.  
  • Az MSCI ázsiai–csendes-óceáni részvényindex 0,1 százalékkal morzsolódott le - meglehetősen alacsony forgalom jellemezte a piacot. 
  • A kínai blue chipek irányát a novemberi külkereskedelmi adatok határozhatják meg, amelyek friss képet adnak az export teljesítményéről. 

Stabilizálódott a dollár, történelmi csúcson a réz és az ezüst

A kötvénypiacon a hosszú lejáratú amerikai államkötvények nyomás alatt vannak, tekintettel arra, hogy a Fed a kamatvágás ellenére is szigorúbb hangvételű előrejelzést adhat. 

  • Hétfőn a 10 éves kötvényhozam enyhén 4,146 százalékra emelkedett, miután múlt héten 9 bázisponttal nőtt. 
  • A hozamemelkedés segített stabilizálni a dollárt a két hetes gyengülés után: dollárindexe 99,013-on állt.
  • A zöldhasú a jenhez képest stabil volt 155,37-en, miután pénteken háromhetes mélypontra, 154,34-re esett. 
  • Az euró 1,1638 dolláron mozgott, kissé elmaradva a közelmúltbeli, hét hetes csúcstól.

A nyersanyagárakat általában támogatja az amerikai gazdaságélénkítésbe vetett hit. 

  • A réz történelmi csúcsra emelkedett, részben a kínálati bizonytalanságok, részben az MI-infrastruktúra növekvő kereslete miatt. 
  • Az arany 4202 dolláron állt unciánként, miután pénteken 4259 dollárig szökött, az ezüst pedig közel maradt a történelmi csúcsot jelentő árfolyamhoz. 
  • Az olajárakat is támogatja a kamatcsökkentés lehetősége, valamint a geopolitikai bizonytalanság, amely visszafoghatja az orosz és venezuelai kínálatot. 
  • A Brent 0,2 százalékkal 63,85 dollárra drágult hordónként, 
  • az amerikai WTI 0,2 százalékkal 60,18 dollárra emelkedett.
