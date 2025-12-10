Deviza
Sorsdöntő nap a tőkepiacokon: merre indul tovább az amerikai jegybank? - Powell soha nem volt még ilyen nehéz helyzetben

Újabb történelmi csúcsra szaladt fel az ezüst árfolyama, a tőkepiac más szegmensei azonban kivárnak. Az amerikai jegybank szinte biztosan kamatot csökkent ma, a nagy kérdés a hogyan tovább. A részvénypiac a tech szektor óriásainak gyorsjelentéseit várja.
D. GY.
2025.12.10, 07:54
Frissítve: 2025.12.10, 08:07

Gyengült szerdán az ázsiai kereskedelemben a részvénypiac, beleértve a Wall Street határidős indexeit is; sorsdöntő nap jön, az erősen megosztott amerikai jegybank kamatdöntő ülése következik. A vállalati gyorsjelentések próbára tehetik a mesterségesintelligencia- (MI) szektor rendkívül magas értékeltségeit.

Jerome Powell Fed részvénypiac
Nagyon nehéz helyzetben van Jerome Powell, a Fed elnöke – a részvénypiac feszülten figyel / Fotó: AFP

Miközben a legtöbb eszköz dermedten várakozik, a Fed „fényszóróiban” a figyelmet hirtelen a japán jen zuhanása és az ezüst árának továbbra is szédítő, új csúcsokat döntő emelkedése ragadta meg.

Hogyan tovább, Fed?

A határidős piacok biztosra veszik, hogy a Fed negyed százalékponttal, 3,50–3,75 százalékra csökkenti az irányadó kamatsávot a nap folyamán, ennek valószínűségét 89 százalékra árazzák. Ugyanakkor azt is valószínűnek tartják, hogy az amerikai jegybank kommunikációja a szigorúbb monetáris politika felé történő elmozdulást jelzi majd; mindössze 21 százalék eséllyel áraznak egy további januári kamatvágást. 

Sok múlik majd azon, hogy a Fed-tagok „dot plot” előrejelzéseiben hányan számítanak egy, kettő vagy akár nulla kamatcsökkentésre jövőre. Az elemzők arra is számítanak, hogy a 12 szavazó tag közül legalább kettő ellenezheti a lazítást, ami nehéz helyzetbe hozhatja Jerome Powellt, a Fed elnökét. 

Powell valószínűleg azt hangsúlyozza majd, hogy a jövőbeli kamatcsökkentések küszöbe magasabbra került, és elmagyarázza, miért elleneztek egyes résztvevők egy mostani vágást

idézi a Reuters David Mericle, a Goldman Sachs amerikai vezető közgazdásza elemzését. „Ugyanakkor a Fed nem korlátozhatja túlzottan önmagát – különösen akkor, amikor két foglalkoztatási jelentéssel is le vagyunk maradva –, mert könnyen előfordulhat, hogy szükség lesz egy januári vágásra” – tette hozzá a közgazdász. A novemberi foglalkoztatási adatok a kormányzati leállás miatt december 16-ra tolódtak, míg az inflációs adatok két nappal később érkeznek.

A kötvénypiacok kellemes meglepetést is kaphatnak, ha a Bank of America elemzői helyesen jósolják, és a Fed bejelenti, hogy januártól rövid lejáratú kincstárjegyek vásárlásába kezd, hogy fokozza a likviditást a piacokon. 

A részvénypiac nagyon óvatos

Egyelőre a részvénypiaci befektetők az óvatosságot helyezik előtérbe, és minimális forgalom mellett kivárnak. 

  • A japán Nikkei a kereskedés elején emelkedett, majd fél százalékkal gyengült. 
  • A dél-koreai KOSPI index 0,4 százalékkal mérséklődött. 
  • Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,1 százalékkal morzsolódott le, 
  • a kínai blue chipek indexe, a CSI 300 pedig 0,8 százalékkal esett. 

Kínában vegyes inflációs adatokat publikáltak, a fogyasztóiár-index növekedése novemberben éves alapon 0,7 százalékra gyorsult, de havi szinten továbbra is csúszott lefelé, a termelői árak viszont továbbra is mélyen a deflációs tartományban maradtak.

  • Az Euro Stoxx 50 határidős termékei stagnáltak, 
  • a brit FTSE Futures 0,3 százalékkal, 
  • a német DAX Futures 0,2 százalékkal esett. 
  • Az S&P 500 határidős index 0,1, a Nasdaq Futures 0,2 százalékkal gyengült. 

Ennek hátterében az áll, hogy két fontos, nagy kapitalizációjú technológiai óriás, az Oracle és a Broadcom is ma teszi közzé gyorsjelentését.  

A két vállalat tőkeberuházási (capex) tervei és a jövőbeli finanszírozási elképzelések nagy hatással lehetnek az MI-szektorra  

– kommentálta a helyzetet Chris Weston, a Pepperstone vezető elemzője. „Az opciós piac körülbelül plusz-mínusz 10 százalékos napi elmozdulást áraz, így a kiugró volatilitást szinte biztosra vehető” – tette hozzá.

A Fedre vár a kötvénypiac is

  • A Fedre váró, meglehetősen feszült kötvénypiacon a 10 éves amerikai államkötvény hozama egyelőre stabilan 4,187 százalékon állt, miután kilenc kereskedési nap alatt 3,962 százalékról emelkedett erre a szintre. 
  • A 4,201 százalékos technikai támasz letörése megnyithatná az utat egy 4,535 százalék felé tartó ugráshoz. 
  • A hozamemelkedés a dollárt is támogatta, amit tovább erősített az éjszakai széles körű jeneladás, amelyet láthatóan a momentumkövető alapok mozgása vezérelt. 
  • A piaci mozgások jelentős nyertesévé az euró vált; áttörte az 182,64 jenes történelmi csúcsot, 
  • a font a 2008 közepe óta nem látott, 208,95 jenes szintre drágult. 
  • A dollár 156,75 jenen állt, miután kedden fél százalékkal erősödött, és kissé feljebb került a főbb devizák kosarával szemben is.

Új történelmi csúcson az ezüst, stabilizálódtak az olajárak

Az ezüst ismét a nyersanyagpiac sztárja volt, áttörte a 60 dolláros határt, és rekordszintre, unciánként 61,02 dollárra emelkedett.

  • A fém ára az idén megduplázódott, mivel a készletek leapadtak, és a bikapiac erős keresletet vonzott a momentumalapok részéről. A valós kereslet is emelkedik több ágazatban, köztük a napenergia, az elektromos járművek és azok infrastruktúrája, valamint az adatközpontok és a mesterséges intelligencia területén – derül ki a Silver Institute iparági szövetség kutatási jelentéséből. 

 

  • Az aranypiac csendesebb volt, a sárga fémmel 4212 dolláron kereskedtek unciánként, az októberi csúcs 4381 dollár volt. 
  • Az olajárak szintén stabilizálódtak a hét eleji gyengülés után: Irak helyreállította a kitermelést a Lukoil West Qurna 2 olajmezőjén, amely a világ egyik legnagyobbja. 
  • A Brent 0,2 százalékkal, 62,07 dollárra, 
  • az amerikai WTI pedig 0,2 százalékkal, 58,39 dollárra emelkedett hordónként.
