Deviza
EUR/HUF384.62 0% USD/HUF330.36 0% GBP/HUF440.33 0% CHF/HUF409.84 +0.08% PLN/HUF90.78 0% RON/HUF75.58 +0.03% CZK/HUF15.84 -0.02% EUR/HUF384.62 0% USD/HUF330.36 0% GBP/HUF440.33 0% CHF/HUF409.84 +0.08% PLN/HUF90.78 0% RON/HUF75.58 +0.03% CZK/HUF15.84 -0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
kereskedelmi háború
arany
amerikai kamatcsökkentés
Nvidia
dollár
jen
Fed
devizapiac
olaj
részvénypiac

Mindenki nagyon ideges a jegybanki nagyhéten, főleg a Fed jövője aggasztja a befektetőket

A befektetők beárazták az amerikai kamatcsökkentést, a nagy kérdés, hogy utána milyen pályát választ a Fed. A részvénypiac ideges, soha nem volt még ilyen megosztott az amerikai jegybank.
D. GY.
2025.12.09, 07:30

A részvénypiac gyengült, a dollár viszont stabil maradt az ázsiai kereskedés során, a befektetők idegesen várják a hét második felében esedékes amerikai kamatvágást, de főleg a jövőre vonatkozó jegybanki kommentárokat. A jen-piac nyugodt maradt, annak ellenére, hogy erős földrengés rázta meg a szigetorságot. 

Jerome Powell Fed részvénypiac
Jerome Powell, a Fed elnöke: sorsdöntő lehet a jegybanki kommunikáció, a részvénypiac ralija múlhat rajta / Fotó: AFP

A befektetői hangulat óvatos maradt a soron következő jegybanki ülések előtt, a piacok szeretnének végre tisztább képet kapni a globális kamatpályákról. A várakozások szerint az ausztrál jegybank (RBA), a Svájci Nemzeti Bank (SNB) és a kanadai központi bank is változatlanul hagyja a kamatokat a héten, az amerikai jegybank esetében az lenne a hatalmas meglepetés, ha nem csökkentené a hitelfelvételi költségeket. 

A részvénypiac idegesen várja a mélyen megosztott amerikai jegybank döntését

A kérdés nem is igazán ez, hanem a hogyan tovább. A decemberre csaknem 90 százalékos valószínűséggel beárazott vágás után a kötvénypiaci befektetők egy mérsékelt amerikai lazítási ciklusra készülnek. 

Számos Wall Street-i bank kevesebb kamatcsökkentést jósol 2026-ra a tartós inflációs aggodalmak és a vártnál ellenállóbb amerikai gazdaság miatt.

Mindez a részvényeket oldalazó mozgásra késztette. 

  • Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,28 százalékkal csökkent a gyenge amerikai zárást követően. 
  • A japán Nikkei 0,08 százalékkal morzsolódott le, 
  • a dél-koreai Kospi pedig 0,58 százalékkal gyengült. 

A kockázatkezelési megfontolásokból végrehajtott, könnyen megléphető pozíciócsökkentések időszaka már véget ért 

kommentálta a helyzetet a Reutersnek Prashant Newnaha, a TD Securities Ázsia–Csendes-óceán térségi vezető kamatstratégája. „A dot plot valószínűleg egyetlen kamatcsökkentést jelez majd 2026-ra. Ha kettőt mutatna, azt a piacok inkább galamblelkűnek, a lazább monetáris politika irányába való elmozdulásnak ítélnék meg” - tette hozzá. (A dot plot egy pontdiagram, amelyben a Fed döntéshozói névtelenül jelzik, hogy milyen szintű irányadó kamatot tartanak megfelelőnek.) Noha a kamatvágást már beárazta a piac, számos elemző szerint heves vita várható; a Fed rég volt ilyen megosztott, mint most. 

  • Az amerikai jegybank kamatokról döntő bizottságában (Federal Open Market Committee, FOMC) 2019 óta nem fordult elő három vagy több ellenszavazat a többségi döntéssel szemben, és 
  • 1990 óta is mindössze kilenc ilyen eset történt. 
  • A mostani ülés iránti érdeklődést tovább fokozza, hogy a piac egyre erősebbn találgatja, hogy ki követheti Jerome Powellt a Fed elnöki posztján, miután megbízatása jövő májusban lejár. 

Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója és a Fed-elnöki tisztség egyik fő esélyese úgy véli, a Fednek folytatnia kell a kamatcsökkentéseket.

A kereskedők 77 bázispontnyi lazítást áraztak be a jövő év végéig az LSEG adatai szerint.

David Mericle, a Goldman Sachs vezető amerikai közgazdásza arra számít, hogy a Fed szigorúbb feltételekhez köti majd az újabb kamatcsökkentéseket, rámutatva, hogy a testületben lesznek, akik ellenzik a további lazítást, Powell pedig óvatos lesz. 

Ugyanakkor az amerikai jegybank nem szoríthatja be magát a héja sarokba, különösen akkor, amikor két foglalkoztatási jelentéssel is le vannak maradva, hiszen a januári csökkentés akár indokolttá is válhat

- tette hozzá a közgazdász. 

Kérdőjelek a chip-piacon, tovább drágult az arany, stabil az olajár

Az ázsiai chipgyártók részvényei megingtak, miután Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államok engedélyezni fogja az Nvidia H200-as processzorainak – a vállalat második legjobb mesterségesintelligencia-chipjének – kínai exportját, és 25 százalék díjat szed a tranzakciók után. 

  • A kínai CSI Semiconductor Industry Index mintegy egy százalékkal esett a korai ázsiai kereskedésben. 
  • A devizapiacon a dollár árfolyama többnyire stabil maradt. 
  • Az euróval 1,1640 dollár körül kereskedtek, 
  • az angol font 1,33225 dollár körül ingadozott. 
  • Az USA hat fő kereskedelmi partnerének devizáiból képzett, a kereskedelmi forgalommal súlyozott kosárral szemben képzett dollárindex 99,09-en állt. Az index idén közel 9 százalékkal esett, ami 2017 óta a legrosszabb éves teljesítménynek ígérkezik. 
  • Az ausztrál dollár 0,6625 dolláron maradt az RBA későbbi kamatdöntése előtt, ahol a jegybank várhatóan változatlanul hagyja a kamatokat, bár a piacok tartanak a jegybank esetleges héja hangvételétől. (Az ausztrál piac a globális kockázatvállalási hajlandóség egyik fontos indikátora, másrészt az alapanyag- és bányaipari vállalatok konjunktúrájára is jelzést ad.) 
  • A jen alig változott, 155,87-en állt dolláronként az ázsiai kereskedésben, miután a földrengés után átmenetileg gyengült. A japán hatóságok kedden feloldották a cunamiriadót, órákkal azután, hogy egy 7,5-es erősségű földrengés rázta meg az északkeleti régiókat, legalább 30 ember sérült meg, és mintegy 90 ezer lakost kellett evakuálniuk. 
  • Az árupiacon az arany 0,13 százalékkal 4194,11 dollárra drágult. 
  • Az olajárak stabilak maradtak, miután az előző kereskedési napon 2 százalékkal estek. 
  • A Brent nyersolaj jegyzése változatlanul 62,48 dollár volt hordónként, 
  • az amerikai WTI 58,84 dolláron állt, 0,07 százalék csökkenéssel.
Kapcsolódó

Kamatdöntés

Kamatdöntés
282 cikk

Kereskedelmi háború

Donald Trump amerikai elnök 2025. árprilis másodikán bejelentette, hogy 10 százalékos alapvámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes importra, és magasabb vámokat vet ki az ország több kereskedelmi partnerére.
Kereskedelmi háború
826 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu