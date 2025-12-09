Mindenki nagyon ideges a jegybanki nagyhéten, főleg a Fed jövője aggasztja a befektetőket
A részvénypiac gyengült, a dollár viszont stabil maradt az ázsiai kereskedés során, a befektetők idegesen várják a hét második felében esedékes amerikai kamatvágást, de főleg a jövőre vonatkozó jegybanki kommentárokat. A jen-piac nyugodt maradt, annak ellenére, hogy erős földrengés rázta meg a szigetorságot.
A befektetői hangulat óvatos maradt a soron következő jegybanki ülések előtt, a piacok szeretnének végre tisztább képet kapni a globális kamatpályákról. A várakozások szerint az ausztrál jegybank (RBA), a Svájci Nemzeti Bank (SNB) és a kanadai központi bank is változatlanul hagyja a kamatokat a héten, az amerikai jegybank esetében az lenne a hatalmas meglepetés, ha nem csökkentené a hitelfelvételi költségeket.
A részvénypiac idegesen várja a mélyen megosztott amerikai jegybank döntését
A kérdés nem is igazán ez, hanem a hogyan tovább. A decemberre csaknem 90 százalékos valószínűséggel beárazott vágás után a kötvénypiaci befektetők egy mérsékelt amerikai lazítási ciklusra készülnek.
Számos Wall Street-i bank kevesebb kamatcsökkentést jósol 2026-ra a tartós inflációs aggodalmak és a vártnál ellenállóbb amerikai gazdaság miatt.
Mindez a részvényeket oldalazó mozgásra késztette.
- Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,28 százalékkal csökkent a gyenge amerikai zárást követően.
- A japán Nikkei 0,08 százalékkal morzsolódott le,
- a dél-koreai Kospi pedig 0,58 százalékkal gyengült.
A kockázatkezelési megfontolásokból végrehajtott, könnyen megléphető pozíciócsökkentések időszaka már véget ért
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Prashant Newnaha, a TD Securities Ázsia–Csendes-óceán térségi vezető kamatstratégája. „A dot plot valószínűleg egyetlen kamatcsökkentést jelez majd 2026-ra. Ha kettőt mutatna, azt a piacok inkább galamblelkűnek, a lazább monetáris politika irányába való elmozdulásnak ítélnék meg” - tette hozzá. (A dot plot egy pontdiagram, amelyben a Fed döntéshozói névtelenül jelzik, hogy milyen szintű irányadó kamatot tartanak megfelelőnek.) Noha a kamatvágást már beárazta a piac, számos elemző szerint heves vita várható; a Fed rég volt ilyen megosztott, mint most.
- Az amerikai jegybank kamatokról döntő bizottságában (Federal Open Market Committee, FOMC) 2019 óta nem fordult elő három vagy több ellenszavazat a többségi döntéssel szemben, és
- 1990 óta is mindössze kilenc ilyen eset történt.
- A mostani ülés iránti érdeklődést tovább fokozza, hogy a piac egyre erősebbn találgatja, hogy ki követheti Jerome Powellt a Fed elnöki posztján, miután megbízatása jövő májusban lejár.
Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója és a Fed-elnöki tisztség egyik fő esélyese úgy véli, a Fednek folytatnia kell a kamatcsökkentéseket.
A kereskedők 77 bázispontnyi lazítást áraztak be a jövő év végéig az LSEG adatai szerint.
David Mericle, a Goldman Sachs vezető amerikai közgazdásza arra számít, hogy a Fed szigorúbb feltételekhez köti majd az újabb kamatcsökkentéseket, rámutatva, hogy a testületben lesznek, akik ellenzik a további lazítást, Powell pedig óvatos lesz.
Ugyanakkor az amerikai jegybank nem szoríthatja be magát a héja sarokba, különösen akkor, amikor két foglalkoztatási jelentéssel is le vannak maradva, hiszen a januári csökkentés akár indokolttá is válhat
- tette hozzá a közgazdász.
Kérdőjelek a chip-piacon, tovább drágult az arany, stabil az olajár
Az ázsiai chipgyártók részvényei megingtak, miután Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államok engedélyezni fogja az Nvidia H200-as processzorainak – a vállalat második legjobb mesterségesintelligencia-chipjének – kínai exportját, és 25 százalék díjat szed a tranzakciók után.
- A kínai CSI Semiconductor Industry Index mintegy egy százalékkal esett a korai ázsiai kereskedésben.
- A devizapiacon a dollár árfolyama többnyire stabil maradt.
- Az euróval 1,1640 dollár körül kereskedtek,
- az angol font 1,33225 dollár körül ingadozott.
- Az USA hat fő kereskedelmi partnerének devizáiból képzett, a kereskedelmi forgalommal súlyozott kosárral szemben képzett dollárindex 99,09-en állt. Az index idén közel 9 százalékkal esett, ami 2017 óta a legrosszabb éves teljesítménynek ígérkezik.
- Az ausztrál dollár 0,6625 dolláron maradt az RBA későbbi kamatdöntése előtt, ahol a jegybank várhatóan változatlanul hagyja a kamatokat, bár a piacok tartanak a jegybank esetleges héja hangvételétől. (Az ausztrál piac a globális kockázatvállalási hajlandóség egyik fontos indikátora, másrészt az alapanyag- és bányaipari vállalatok konjunktúrájára is jelzést ad.)
- A jen alig változott, 155,87-en állt dolláronként az ázsiai kereskedésben, miután a földrengés után átmenetileg gyengült. A japán hatóságok kedden feloldották a cunamiriadót, órákkal azután, hogy egy 7,5-es erősségű földrengés rázta meg az északkeleti régiókat, legalább 30 ember sérült meg, és mintegy 90 ezer lakost kellett evakuálniuk.
- Az árupiacon az arany 0,13 százalékkal 4194,11 dollárra drágult.
- Az olajárak stabilak maradtak, miután az előző kereskedési napon 2 százalékkal estek.
- A Brent nyersolaj jegyzése változatlanul 62,48 dollár volt hordónként,
- az amerikai WTI 58,84 dolláron állt, 0,07 százalék csökkenéssel.