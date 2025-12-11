Az Oracle gyenge eredményei hazavághatják a részvénypiaci ralit, a Fed hozta a kötelezőt, nagy kérdés a hogyan tovább

Ingadozott a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben csütörtökön, miután az amerikai felhőszolgáltató óriás, az Oracle gyenge eredményei figyelmeztetést jelentenek az MI-profitabilitásra. A kötvénypiac stabil maradt, viszont a dollár gyengült, miután a a Federal Reserve kamatot csökkentett.

Jerome Powell, a Fed elnöke: a részvénypiac megnyugodott a Feddel kapcsolatban, viszont az Oracle gyenge eredményei hazavághatják a tech-ralit / Fotó: AFP

Az Oracle részvényei több mint 11 százalékot estek a zárás utáni kereskedésben,

ami 0,3 százalékkal húzta le az S&P 500 határidős jegyzéseit, és

mintegy 0,5 százalékkal a Nasdaq 100 határidős indexet az ázsiai kereskedésben.

MI-kétségek közepette a részvénypiac

A tokiói kereskedésben az MI-vel kapcsolatos vállalatok voltak a legnagyobb vesztesei, mivel az Oracle profit- és árbevétel-kilátásai elmaradtak az előrejelzésektől, és a vezetők magasabb kiadásokat jeleztek – ami arra utal, hogy az infrastruktúrára fordított beruházások nem válnak olyan gyorsan nyereséggé, mint ahogyan a befektetők remélték.

A japán Nikkei index stagnált, miután az MI-érintettségű SoftBank Group 5 százalékot esett, visszafogva az index teljesítményét.

A hongkongi Hang Seng 0,8 százalékkal emelkedett a korai kereskedésben, ami

0,5 százalékkal húzta fel az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket tömörítő indexét.

Hozta a kötelezőt a Fed, megkönnyebbültek a piacok

Az éjszaka folyamán a Fed az előrejelzéseknek megfelelően 25 bázisponttal 3,5–3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatlábat. Jerome Powell Fed-elnök kiegyensúlyozottan nyilatkozott a kilátásokról a sajtótájékoztatón, ami enyhítette a piacok félelmét egy esetleges szigorúbb üzenettel kapcsolatban. A Wall Street indexei emelkedtek a kamatcsökkentés után, az S&P 500 0,7 százalékkal nőtt.

Nem gondolom, hogy a kamatemelés bárki alap-forgatókönyve lenne

– mondta Powell.

Ennek hatására a kamatpiac legalább két kamatcsökkentést áraz a jövő évre, ami gyengítette a dollárt, és segítette az eurót, hogy áttörjön egy technikai ellenállási szintet, és 1,17 dollár fölé emelkedjen. A kötvénypiac további támogatást is kapott; a Fed bejelentette, hogy már pénteken megkezdi rövid lejáratú államkötvények vásárlását a likviditás támogatására.

A 10 éves amerikai államkötvény hozama mintegy két bázisponttal 4,14 százalékra csökkent,

a kétéves papírok hozama pedig nagyjából hét bázisponttal 3,54 százalékra esett.

A pénzpiacok az elmúlt hetekben volatilisek voltak, ami megemelte a rövid lejáratú kamatlábakhoz kapcsolódó prémiumokat, mivel a likviditás szűkült.

A Fed nem akarja, hogy ez a helyzet fennmaradjon, mert akadályozza a monetáris politika hatékonyságát

– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Jack Chambers, az ANZ vezető kamatstratégája.