Az Oracle gyenge eredményei hazavághatják a részvénypiaci ralit, a Fed hozta a kötelezőt, nagy kérdés a hogyan tovább
Ingadozott a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben csütörtökön, miután az amerikai felhőszolgáltató óriás, az Oracle gyenge eredményei figyelmeztetést jelentenek az MI-profitabilitásra. A kötvénypiac stabil maradt, viszont a dollár gyengült, miután a a Federal Reserve kamatot csökkentett.
- Az Oracle részvényei több mint 11 százalékot estek a zárás utáni kereskedésben,
- ami 0,3 százalékkal húzta le az S&P 500 határidős jegyzéseit, és
- mintegy 0,5 százalékkal a Nasdaq 100 határidős indexet az ázsiai kereskedésben.
MI-kétségek közepette a részvénypiac
A tokiói kereskedésben az MI-vel kapcsolatos vállalatok voltak a legnagyobb vesztesei, mivel az Oracle profit- és árbevétel-kilátásai elmaradtak az előrejelzésektől, és a vezetők magasabb kiadásokat jeleztek – ami arra utal, hogy az infrastruktúrára fordított beruházások nem válnak olyan gyorsan nyereséggé, mint ahogyan a befektetők remélték.
- A japán Nikkei index stagnált, miután az MI-érintettségű SoftBank Group 5 százalékot esett, visszafogva az index teljesítményét.
- A hongkongi Hang Seng 0,8 százalékkal emelkedett a korai kereskedésben, ami
- 0,5 százalékkal húzta fel az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket tömörítő indexét.
Hozta a kötelezőt a Fed, megkönnyebbültek a piacok
Az éjszaka folyamán a Fed az előrejelzéseknek megfelelően 25 bázisponttal 3,5–3,75 százalékra csökkentette az irányadó kamatlábat. Jerome Powell Fed-elnök kiegyensúlyozottan nyilatkozott a kilátásokról a sajtótájékoztatón, ami enyhítette a piacok félelmét egy esetleges szigorúbb üzenettel kapcsolatban. A Wall Street indexei emelkedtek a kamatcsökkentés után, az S&P 500 0,7 százalékkal nőtt.
Nem gondolom, hogy a kamatemelés bárki alap-forgatókönyve lenne
– mondta Powell.
Ennek hatására a kamatpiac legalább két kamatcsökkentést áraz a jövő évre, ami gyengítette a dollárt, és segítette az eurót, hogy áttörjön egy technikai ellenállási szintet, és 1,17 dollár fölé emelkedjen. A kötvénypiac további támogatást is kapott; a Fed bejelentette, hogy már pénteken megkezdi rövid lejáratú államkötvények vásárlását a likviditás támogatására.
- A 10 éves amerikai államkötvény hozama mintegy két bázisponttal 4,14 százalékra csökkent,
- a kétéves papírok hozama pedig nagyjából hét bázisponttal 3,54 százalékra esett.
A pénzpiacok az elmúlt hetekben volatilisek voltak, ami megemelte a rövid lejáratú kamatlábakhoz kapcsolódó prémiumokat, mivel a likviditás szűkült.
A Fed nem akarja, hogy ez a helyzet fennmaradjon, mert akadályozza a monetáris politika hatékonyságát
– kommentálta a helyzetet a Reutersnek Jack Chambers, az ANZ vezető kamatstratégája.
Drágul az olaj, lélektani határ felé közelít az euró
Az olaj csütörtökön második napja drágult, miután az Egyesült Államok lefoglalt egy szankcionált olajszállító tankert Venezuela partjainál, tovább fokozva a feszültséget és felvetve az ellátás kiesésének kockázatát.
- A Brent- és az amerikai nyersolaj-határidők több mint 30 centtel, hordónként 62,53 illetve 58,85 dollárra emelkedtek.
- A devizapiacokon a Fed döntése és a jegybankárok 2026-ra és 2027-re vonatkozó, egy-egy kamatcsökkentést jelző előrejelzései a dollár eladásának kedveztek.
- A jen csütörtökön az ázsiai kereskedés során visszafordította közelmúltbeli gyengülését, és 155,66-os szintre erősödött a dollárral szemben.
- Az euró két hónapos csúcsot ért el 1,1707 dolláron, amit tovább támogatott Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnökének nyilatkozata, amely szerint elképzelhető egy újabb felfelé módosítás az európai növekedési kilátásokban.
- A font, az ausztrál dollár és az új-zélandi dollár egyaránt erősödött, mielőtt stabilizálódott volna az ázsiai kereskedésben.
A következő nagy jelzés a novemberi nem mezőgazdasági foglalkoztatottsági adat lesz december 16-án, és az, hogy egy gyenge adat fenn tudja-e tartani a 2026-ra árazott további két kamatcsökkentést
– írták az ING elemzői. „Szezonálisan a dollár hajlamos gyengülni az év végéhez közeledve, és mivel a Fed-kockázat már lekerült a napirendről, az euró/dollár keresztárfolyam akár valóban felfuthat 1,1800-ig” - tették hozzzá.