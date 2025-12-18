Részvénypiac: ennyi volt az MI-rali? - veszélyesen gyorsan zuhan az Oracle árfolyama, a befektetők nem látják a hatalmas beruházások megtérülését

Gyengült a részvénypiac a csütörtöki ázsiai kereskedelemben; a technológiai szektor jelentős ütést kapott a mesterségesintelligencia- (MI) beruházásokkal kapcsolatos kiújult aggodalmak miatt. A befektetők jegybanki kamatdöntő ülésekre várnak, a globális monetáris politika egyes elemei teljesen eltérő irányba indulhatnak el.

Részvénypiac: közeleg az MI-láz vége? / Fotó: AFP

Az árupiacokat ismét geopolitikai feszültségek kavarták fel. Az olajárak tovább emelkedtek az ötéves mélypontról, miután Donald Trump amerikai elnök elrendelte az összes szankcionált, Venezuelába belépő és onnan kilépő olajszállító tanker totális blokádját. Az ezüst új történelmi csúcsra emelkedett, ami az arany árát is felfelé húzta.

Részvénypiac: célkeresztben az MI-szektor, szakad az Oracle

Az Európai Központi Bank, a norvég jegybank, valamint a svéd központi bank is csütörtökön ismerteti kamtadöntéseit; a figyelem elsősorban a kilátásokra irányul, mivel az elemzők egyik intézménytől sem számítanak kamatváltoztatásra. Nem így Japánban: a piac pénteken kamatemelésre számít, viszont a jövő évben követendő monetáris politikai irányvonallal kapcsolatban teljes a bizonytalanság.

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényeket tömörítő, legszélesebb indexe 0,5 százalékkal csökkent,

Dél-Korea 1,3 százalékkal esett,

Hongkong Hang Seng indexe pedig 0,5 százalékkal gyengült.

A japán Nikkei 1,2 százalék mínuszban zárt.

A Nasdaq határidős kontraktusai 0,3,

az S&P 500 futures 0,2 százalékkal emelkedtek, miután a Wall Streeten szórták a tech papírokat, a befektetők ismét aggódnak az ágazat elképesztő mértékű beruházási hullámának megtérülése miatt.

Az MI-szektor iránytűjének számító Nvidia részvényei 3,8 százalékkal zuhantak.

Az Oracle papírjai 5,4 százalékkal estek, miután a cég bejelentette, hogy egy adatközponti projektet támogató részvényügylet nem tartalmazza a kulcsfontosságú partner, a Blue Owl Capital részvételét. A részvény közel 50 százalékot veszített értékéből szeptember közepe óta, amikor az OpenAI-jal kötött megállapodás miatt egy nap alatt 35 százalékkal száguldott felfelé. Az Oracle maradt a legfőbb aggodalom.

Tovább mélyült a befektetői szkepticizmus a cég agresszív MI-infrastruktúraépítésével kapcsolatban

– mondta a Reutersnek Tony Sycamore, az IG elemzője, hozzátéve, hogy a Nasdaq 100-zal kapcsolatban most már semlegesebb álláspontra helyezkedett.