Kína óriási arany- és réz bányát szerzett, kilóra megvette a briteket: ezzel nincs vége, a többi lelőhelyet is magának akarja a Földön

A Jiangxi Copper nagy kínai bányaipari vállalat átveszi az ecuadori Cascabel projekt irányítását. A termelés várhatóan 2028-ban indul a Nikkei Asia híre szerint. A Cascabelnek réz-, arany- és ezüstbányája van.

Réz, arany: Kína óriási bányát szereztt, kilóra megvette a tulajdonosokat / Fotó: newsshooterguy / Shutterstock, illusztráció

A kínai állami tulajdonban lévő Jiangxi Copper bányászati ​​vállalat csütörtökön bejelentette, hogy megállapodott a londoni tőzsdén jegyzett SolGold bánya​​vállalat összes részvényének 1,2 milliárd dollárért történő felvásárlásáról.

Az Egyesült Királyságban jegyzett vállalat igazgatótanácsa a múlt hónapban még elutasította a korábbi ajánlatokat, de a kínai ajánlattevő finomította a pénzügyi részét. Így más nagyobb részvényesek, köztük a BHP Billiton és a Newmont is beleegyezett a felvásárlásba.

A Jiangxi már a SolGold részvényeinek 12,2 százalékát birtokolja, míg a másik két bányavállalat egyenként 10,3 százalékot.

A végső ajánlat 28 brit penny készpénz volt minden SolGold részvényért, ami a vállalat teljes kibocsátott részvénytőkéjét 867 millió fontra (1,2 milliárd dollárra) értékelte.

Ez 42,9 százalékos prémium a november 19-i záróárhoz képest. Ez azért fontos dátum, mert ekkor tette meg a Jiangxi az első ajánlatát. A SolGold igazgatótanácsa november 28-án akkor úgy reagált, hogy egyhangúlag elutasította ezt, még 26 pennyről szóló részvényenkénti ajánlatot.

A SolGold papríjai egyébként karácsony estéjén 25,65 pennyn zártak Londonban.

Réz, arany, ezüst: ezt a bányát szerezték meg a kínaiak

Az üzlet várhatóan a jövő év első negyedévében zárul le, a fennmaradó feltételek tisztázása után. Amikor ez megtörténik, Jiangxi átveszi az irányítást a Cascabel projekt felett, amely

a dél-amerikai Ecuadorban található réz-, arany- és ezüstbányászati ​​​​cég zászlóshajója.

Egy nyilatkozatban Zhou Shaobing, a Jiangxi alelnöke és vezérigazgatója azt mondta, „örömét fejezi ki”, hogy a SolGold igazgatótanácsa egyhangúlag elfogadta az ajánlatot, a többi nagyobb részvényes támogatásával. Zhou hozzátette, hogy „izgatottan várja a Cascabel Projektben rejlő lehetőségeket”.

Dan Vujcic, a SolGold vezérigazgatója azt nyilatkozta, hogy az igazgatótanács „úgy véli, hogy a részvényesek és a vállalat érdekeit szolgálja”, ha – alapos belső mérlegelést és más nagyobb részvényesekkel folytatott konzultációt követően – elfogadják a Jiangxi végső ajánlatát.