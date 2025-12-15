Deviza
Harmincöt évnyi piaci száguldás után csődvédelembe menekült az iRobot

Csődvédelmet kért a Roomba okosporszívókat gyártó, 1990-ben alapított iRobot nevű cég, miután a kínai versenytársak és az importvámok jelentősen lecsökkentették pénzügyi mozgásterét. A vállalatot a robotporszívóit gyártó, sencseni székhelyű Picea Robotics veheti át.
VG
2025.12.15, 20:37

Csődvédelmet kért az iRobot nevű, robotporszívókat gyártó vállalat, mivel jelentős költésnövekedés miatt nehéz helyzetbe került. A Roomba porszívókat Magyarországon is ismerhetik a vásárlók. A cég kínai versenytársai miatt került nehéz helyzetbe, mivel jelentős technológiai beruházásokat kellett végehajtania és árait csökkentenie ahhoz, hogy lépést tudjon tartani velük. Nem könnyítették meg a cég helyzetét az Egyesült Államok által kivetett importvámok sem – írja az Origo. A cég közlése szerint az Egyesült Államok által a Vietnámból származó árukra kivetett 46 százalékos mértékű importvám – ahol az iRobot amerikai piacra szánt eszközeinek nagy részét gyártják – 23 millió dollárral (kb. 7,7 milliárd forint) növelte a cég költségeit idén.

Csődvédelmet kért az iRobot, az 1990-ben indiult, robotporszívókat gyártó vállalat (illusztráció)
Fotó: Unsplash

Néhány nap alatt töredékére zuhant a robotporszívós cég értéke

Az iRobotot 1990-ben alapította a Massachusetts Institute of Technology (MIT) Mesterséges Intelligencia Laboratóriumának három tagja, és kezdetben a védelmi és űrtechnológiára összpontosított, mielőtt 2002-ben piacra dobta a Roomba robotporszívót. A harmincöt évvel ezelelőtt indult, idővel jelentős piaci szereplővé vált cég értékét 2021-ben 3,56 milliárd dollárra becsülték, abban az időben, amikor a Covid-19-világjárvány hozzájárult a termékei iránti erős kereslet növekedéséhez. Jelenlegi értéke ennek a töredéke: körülbelül 140 millió dollár.

Az iRobot közölte, hogy a csődvédelmi eljárás várhatóan nem fogja megzavarni a vevők kiszolgálását, az ellátási láncait, vagy a terméktámogatást. A vállalatot ugyanis valószínűleg az eddig termékei fő beszállítójának számító Picea vásárolja meg. A sencseni székhelyű vállalat világszerte mintegy 7 000 munkavállalót foglalkoztat, több mint 20 millió robotporszívót adtak el különböző márkanevek alatt, és komoly technológiai fejlesztőbázissal rendelkezik Kínában, valamint Vietnámban is.

A kedvezőnek tűnő hírek ellenére az iRobot részvényei 13 százalékos eséssel zártak a kereskedésben.

A cég saját adatai szerint a Roomba az amerikai robotporszívó-piac körülbelül 42 százalékát, valamint a japán piac  65 százalékát uralja.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

