Deviza
EUR/HUF387,6 0% USD/HUF330,69 0% GBP/HUF442,48 0% CHF/HUF415,97 -0,08% PLN/HUF92,22 -0,02% RON/HUF76,13 -0,03% CZK/HUF15,92 +0,03% EUR/HUF387,6 0% USD/HUF330,69 0% GBP/HUF442,48 0% CHF/HUF415,97 -0,08% PLN/HUF92,22 -0,02% RON/HUF76,13 -0,03% CZK/HUF15,92 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Rendkívüli: vége az EU-csúcsnak, megvan a megállapodás Ukrajnáról – ez a döntés az orosz vagyonról

Románia
Carrefour
kivonul

Eladják az ország egyik legnagyobb boltját, ők veszik meg: menekülnek Romániából a kiskereskedelmi láncok

Helyi források szerint a Carrefour hamarosan eladja romániai üzletágát a Pavăl fivérek tulajdonában lévő holdingnak, akik az ország legnagyobb barkácsáruház-láncát, a Dedeman-t is birtokolják.
Andor Attila
2025.12.19, 06:56

Román hírforrások szerint Dragoş és Adrian Pavăl testvérek 750 és 900 millió euró közötti összeget fizetnének 460 különböző méretű Carrefour áruház felvásárlásáért, amelyek együttesen tavaly körülbelül 3 milliárd eurós forgalmat tettek ki – írja a Retaildetail.  A Gazeta de Cluj szerint az adásvételről már december 16-án megállapodtak , míg más (névtelen) források szerint a tranzakció az év végére vagy a jövő év elejére lezárulhat. Az érintett felek egyike sem erősítette meg hivatalosan ezt a hírt.

Románia
Románia: új tulajdonosa lehet a Carrefournak / Fotó: CandyRetriever / shutterstcok

A vállalkozók az átvétellel belépnének az élelmiszeriparba. Már most is piacvezetők a barkácsolásban az országban. Romániában ez lenne a következő nagy üzlet a kiskereskedelmi szektorban, miután az Ahold Delhaize felvásárolta a Profit – az ügylet az év elején zárult le.

A Carrefour alapos értékelést végez nemzetközi tevékenységeiről, hogy a fő piacaira összpontosíthasson. A kiskereskedő állítólag vevőket keres lengyelországi és argentin részlegeire is. December elején pletykák láttak napvilágot a belgiumi kivonulásról is .

Csökkent a carrefour forgalma 

A román sajtó értesülése szerit a vevőt a BNP Paribas bank segítségével keresik és a francia élelmiszerüzlet-lánc Lengyelországból és Argentínából is kivonulhat.
Az év első kilenc hónapjában az áruházlánc árbevétele hozzávetőleg 2,2 milliárd euró volt, 1,9 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. Ez a növekedés lényegesen kisebb az utóbbi 12 hónap 6,1 százalékos inflációs rátájánál, ami azt jelenti, hogy a forgalom visszaesett. A cégnek tavaly sem volt sikeres éve, a bevételei stagnáltak, 17,625 milliárd lejt tettek ki.

A Carrefour csoport nem kommentálta az értesülést, csak annyit közölt, hogy elemzi a tevékenységi portfólióját, valamennyi üzleti csatornáját és a szervezeti modelleket.

A Carrefour 2001-ben jelent meg a román piacon, amin 55 hipermarketet, 188 szupermarketet, 187 kisboltot és 28 diszkontáruházat működtet. A francia nagyvállalat korábban két áruházláncot vásárolt fel az országban: 2016-ban a Billát, 2023-ban pedig a Corát. Az alkalmazottak számát tekintve tavaly a Carrefour az első számú, az árbevétel alapján pedig a harmadik legnagyobb romániai kiskereskedő volt a Lidl és a Kaufland után.

A gazdasági sajtó értesülései szerint a Carrefour nem csupán Romániából, hanem Lengyelországból és Argentínából is kivonulna, 1200 egységből álló olaszországi üzletláncán pedig idén adott túl.

Azt egyelőre nem tudni, hogy mely cégek érdeklődnek a Carrefour romániai érdekeltségei iránt.

Nemcsak a Carrefour forgalma esett vissza, az egész román gazdaság gyengélkedik. A Világbank a korábban becsült harmadára, mindössze 0,4 százalékra vágta vissza a gazdaság idei növekedési előrejelzését. A nemzetközi pénzügyi szervezet Munkahelyek és jólét című elemzése egyértelműen megerősíti azokat a borús jeleket, amelyekről már korábban is írtunk: a román csodának vége, a gazdaság eddigi hajtóerejének számító belső fogyasztás látványosan összeomlott.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu