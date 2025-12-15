Most rossz románnak lenni, karácsony előtt lőnek vissza a szétköltött évek és 2026 sem lesz jobb
Amint Európa-szerte, a román üzletek is akciókkal csábítják a vásárlókat a karácsony előtti hetekben, a háztartások azonban generációk óta nem látott nehézségekkel és dilemmával néznek szembe a kényszerű megszorítások első évének végén. A kontinensen és a régióban az eddig megismert adatok szerint lassul az infláció, Romániában azonban az a boldogság, ha a decemberi drágulás nem lesz két számjegyű. Románia inflációja mindenképpen messze gyorsabb lesz, mint bárhol Európában, beleértve még a háborúzó két keleti szláv államot is. Ezt a gazdaságot szépen lebombázták – már Magyarország a bezzeg.
Románia inflációja plafont dönget, egész Európa ámulva nézi – ilyet még háború sem okoz
A régióból sorban jönnek ki a novemberi inflációs adatok, éves szinten:
- Ausztriában 4,1 százalék (októberben 4),
- Csehországban 2,1 (2,5),
- Lengyelországban 2,5 (2,8),
- Magyarországon 3,8 (4,3),
- Szlovákiában 3,7 (3,7),
mindezekkel szemben Romániában 9,8 százalékkal szöktek fel az árak,
ugyanannyival, mint az előző hónapban. Nem lesz ennél kíméletesebb a december sem – legalábbis a számok láttán az ING elemzői ezt jövendölik, feljebb tolva 9,6 százalékos eddigi előrejelzésüket.
Bezzeg-Romániában minden kicsit más – mostanáig
Mondhatnánk, talán túlzás, hogy a fiatalabb generációk ilyen malőrrel a karácsonyi ünnepek előtt még nem szembesültek. Hiszen az elmúlt évtizedekben azért akadtak olyan európai megrázkódtatások, amelyek senkit nem kerültek el: a 2010-es évek elején az euróövezeti válság, 2020-tól a Covid -világjárvány, majd az Ukrajnai háború kitörése 2022-ben és az erre érkező, inflációs cunami kísérte energiaválság.
Romániában azonban másképp festett a világ, ahogy most is másképp fest. A 2007-es EU-csatlakozás után vívta ki az ország a Magyarországon is sokat emlegetett „bezzeg” jelzőt a GDP és az életszínvonal növekedésével az uniós tagság révén.
Ami kétféle okból maradhatott töretlen – mostanáig. Maguk a románok megszokták, hogy évről évre többet költenek, és ebből olyan sokkok idején sem voltak hajlandók visszavenni, mint amelyek a 2020-as években ütöttek be – mikor rosszabbul jött ki a lépés jövedelemben, megtakarításaikat ütötték csapra, vagy hitelt vettek fel.
Ugyanígy tett a román állam, és olyan történelmi léptékű éves költségvetési hiányokat hozott össze, ami Európában csak a szocialista-liberális magyar kormányoknak sikerült korábban. Aztán persze végül számukra is megérkezett az igazság pillanata. Júniusban hivatalba lépett Ilie Bolojan kormánya, és azonnal belekezdett a durva megszorításokba, amit már az előző év vége óta sűrűn emlegettek, csak nem tudták összehozni a zűrzavaros elnökválasztási perpatvar közepette. 2025. nyarától a fizika törvényei ismét érvényesek Romániában.
Máshol is van megszorítás: a román esetet magyarázza, ha visszagondolunk a Bokros-csomagra
Itt meg kell említeni, hogy a régióban másutt is folynak a korábbi lazaság miatt – a románnál sokkal kisebb léptékű – kényszerű megszorítások: Szlovákiában és Ausztriában. Az utóbbi, a kommunizmusba nem belekóstolt gazdag állam lakói sincsenek hozzászokva a keleti szomszédaik gyakran viszonylag magas inflációs rátáihoz.
Romániában azért lett olyan durva az árhatás, mert a Magyarországon ismert 1995-ös szocialista-liberális Bokros-csomaghoz hasonlóan az intézkedéseknek a kiadáslefaragások mellett jelentős inflációgerjesztő elemei voltak.
A hatás azonnal megjelent a korábban sem alacsony román inflációban:
Mivel ez a hatás a karácsony előtti hetekben sem szívódik fel, a román háztartások most azzal a dilemmával szembesülnek, hogy vagy
- követve a korábbi mintát, az ünnepi időszakban elköltik maradék megtakarításaikat és netán hiteleket vesznek fel még,
- vagy évtizedek berögződésével szakítva ezúttal fogukhoz verik a garast.
Előfordulhat, hogy történelmi tapasztalataik alapján az idősebb és a fiatalabb romániai generációk más-más stratégiát választanak, mindenesetre a megszorítások még évekig tartani fognak, ha rendbe akarják hozni a szétbombázott büdzsét. Az éves infláció az ING előrejelzése szerint a jövő év végére a mostani felére szállhat alá, a még magasabb árak azonban az idén elért nagyon magas bázisokra épülnek rá pluszban. Azaz, aki most hoppot mond, az számíthat rá, hogy a kopp nem fog elmaradni, legfeljebb odébb csúszik.
Lehet akár most is leg.yinteni, de később akkor még rosszabb lesz
Erre a kérdésre most a románok nem legyintenek, ez látszik
- azon, hogy miközben a magyaroknál nő a kiskereskedelmi forgalom, a szlovákoknál és az osztrákoknál „csak tántorog”, Romániában határozott zuhanásba fogott,
2. az ország messze legnépszerűbb pártja a megszorításokat ellenző, egyébként magyarellenes AUR lett. A választások azonban évekre vannak, hacsak össze nem omlik a megszorítások mögötti koalíció. A visszatérés a költekezés időszakához viszont csak eltolná az igazság pillanatát, ahogy a román háztartások is megtehetik ezt karácsony előtt. Akkor esetleg később lesz még rosszabb.