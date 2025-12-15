Most rossz románnak lenni, karácsony előtt lőnek vissza a szétköltött évek és 2026 sem lesz jobb

Amint Európa-szerte, a román üzletek is akciókkal csábítják a vásárlókat a karácsony előtti hetekben, a háztartások azonban generációk óta nem látott nehézségekkel és dilemmával néznek szembe a kényszerű megszorítások első évének végén. A kontinensen és a régióban az eddig megismert adatok szerint lassul az infláció, Romániában azonban az a boldogság, ha a decemberi drágulás nem lesz két számjegyű. Románia inflációja mindenképpen messze gyorsabb lesz, mint bárhol Európában, beleértve még a háborúzó két keleti szláv államot is. Ezt a gazdaságot szépen lebombázták – már Magyarország a bezzeg.

Románia inflációja: a megszorítások ellen most nem tüntet a magyarellenes román párt, mint négy éve a Covid-korlátozások ellen, de ettől függetlenül az AUR messze népszerűbb a kormánypártoknál, akik most kénytelenek megetetni a románokkal a feketelevest / Fotó: AFP

Románia inflációja plafont dönget, egész Európa ámulva nézi – ilyet még háború sem okoz

A régióból sorban jönnek ki a novemberi inflációs adatok, éves szinten:

Ausztriában 4,1 százalék (októberben 4),

Csehországban 2,1 (2,5),

Lengyelországban 2,5 (2,8),

Magyarországon 3,8 (4,3),

Szlovákiában 3,7 (3,7),

mindezekkel szemben Romániában 9,8 százalékkal szöktek fel az árak,

ugyanannyival, mint az előző hónapban. Nem lesz ennél kíméletesebb a december sem – legalábbis a számok láttán az ING elemzői ezt jövendölik, feljebb tolva 9,6 százalékos eddigi előrejelzésüket.

Bezzeg-Romániában minden kicsit más – mostanáig

Mondhatnánk, talán túlzás, hogy a fiatalabb generációk ilyen malőrrel a karácsonyi ünnepek előtt még nem szembesültek. Hiszen az elmúlt évtizedekben azért akadtak olyan európai megrázkódtatások, amelyek senkit nem kerültek el: a 2010-es évek elején az euróövezeti válság, 2020-tól a Covid -világjárvány, majd az Ukrajnai háború kitörése 2022-ben és az erre érkező, inflációs cunami kísérte energiaválság.

Romániában azonban másképp festett a világ, ahogy most is másképp fest. A 2007-es EU-csatlakozás után vívta ki az ország a Magyarországon is sokat emlegetett „bezzeg” jelzőt a GDP és az életszínvonal növekedésével az uniós tagság révén.

Ami kétféle okból maradhatott töretlen – mostanáig. Maguk a románok megszokták, hogy évről évre többet költenek, és ebből olyan sokkok idején sem voltak hajlandók visszavenni, mint amelyek a 2020-as években ütöttek be – mikor rosszabbul jött ki a lépés jövedelemben, megtakarításaikat ütötték csapra, vagy hitelt vettek fel.