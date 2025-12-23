Kellemetlen ügyben bukott le a Ryanair: újabb húzással bizonyították be, hogy van még lehetőség a visszaélésekre

A Ryanair Holdings Plc-t több mint 255 millió euró (300 millió dollár) bírsággal sújtotta az olasz versenyhatóság, mert állítólag „visszaélésszerű stratégiát” alkalmazott harmadik fél utazási irodák megakadályozására – közölte a Bloomberg.

A Ryanair hatalmas bírságot kapott Olaszországban. / Fotó: NurPhoto via AFP

Kellemetlen ügyben bukott le a Ryanair

A fapados légitársaság szándékosan akadályozta az utazási irodákat abban, hogy repülőjegyeket vásároljanak a weboldalán – közölte az olasz versenyhatóság keddi nyilatkozatában. A piaci erőfölény visszaélése 2023 áprilisában kezdődött, és legalább 2025 áprilisáig tartott – áll a közleményben.

A légitársaság a jelentés szerint megakadályozta az utazási irodákat abban, hogy a Ryanair-járatokat más légitársaságok járatával kombinálva, valamint további turisztikai szolgáltatásokkal együtt vásárolják meg

– tette hozzá a szabályozó hatóság.

A Ryanair és az olasz hatóságok közötti kapcsolat az elmúlt években megromlott. A feszültség 2023 nyarán fokozódott, amikor a kormány rendeletet adott ki, amely korlátozta az olasz szigetekre szóló belföldi repülőjegyek árát.

Ugyanebben az időszakban az ország felügyeleti szerve vizsgálatot indított a Ryanair állítólagos domináns pozíciója miatt a turistáknak nyújtott szolgáltatások terén, ideértve az autókölcsönzést és a szállodafoglalásokat is.

A Ryanair képviselője nem reagált azonnal a Ryanair és Ryanair DAC egységét érintő bírságra vonatkozó kommentárkérésre.

Nem ez az első alkalom, hogy a dublini székhelyű légitársaság utazási irodákkal kapcsolatos vitákba keveredik. 2024-ben megállapodásra jutott az online utazási irodával, az On the Beach Group Plc-vel, miután a csomagutazások szolgáltatója 2021-ben pert indított ellene versenyellenes magatartás vádjával.

Nem ez az első problémás helyzet a Ryanair történetében

A csalások és kellemetlen ügyek nem idegenek a Ryanairtől, sem a vezérigazgatójától, Michael O’Learytől. Másik vállalata, az írországi Tillingdale

egy taxiszolgáltatás, amely csak egy autót üzemeltet, amelyet O’Leary arra használ, hogy ingázzon Mullingarban található otthona és a dublini repülőtér között, ahol a Ryanair központja is található.

Ez még önmagában nem lenne bicskanyitogató, hiszen egy általános sofőrszolgáltatásnak tűnhet, viszont a taxik használhatják azokat a külön buszsávokat, amelyeket az általános személyautók nem. O’Leary autója büntetlenül használhatja a buszsávot a gyorsabb haladás érdekében, mivel hivatalosan taxiként van regisztrálva.