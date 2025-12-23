Deviza
Ryanair
Olaszország
büntetés

Kellemetlen ügyben bukott le a Ryanair: újabb húzással bizonyították be, hogy van még lehetőség a visszaélésekre

Az olasz hatóságok és a fapados légitársaságok közötti kapcsolat az elmúlt években megromlott. A feszültség 2023 nyarán fokozódott, amikor a kormány rendeletet adott ki, amelyben korlátozta az olasz szigetekre szóló belföldi repülőjegyek árát – a döntéssel a Ryanair elégedetlen volt.
VG
2025.12.23, 11:02
Frissítve: 2025.12.23, 12:38

A Ryanair Holdings Plc-t több mint 255 millió euró (300 millió dollár) bírsággal sújtotta az olasz versenyhatóság, mert állítólag „visszaélésszerű stratégiát” alkalmazott harmadik fél utazási irodák megakadályozására – közölte a Bloomberg. 

Ryanair olaszország
A Ryanair hatalmas bírságot kapott Olaszországban. / Fotó: NurPhoto via AFP

Kellemetlen ügyben bukott le a Ryanair

A fapados légitársaság szándékosan akadályozta az utazási irodákat abban, hogy repülőjegyeket vásároljanak a weboldalán – közölte az olasz versenyhatóság keddi nyilatkozatában. A piaci erőfölény visszaélése 2023 áprilisában kezdődött, és legalább 2025 áprilisáig tartott – áll a közleményben. 

A légitársaság a jelentés szerint megakadályozta az utazási irodákat abban, hogy a Ryanair-járatokat más légitársaságok járatával kombinálva, valamint további turisztikai szolgáltatásokkal együtt vásárolják meg 

– tette hozzá a szabályozó hatóság.

A Ryanair és az olasz hatóságok közötti kapcsolat az elmúlt években megromlott. A feszültség 2023 nyarán fokozódott, amikor a kormány rendeletet adott ki, amely korlátozta az olasz szigetekre szóló belföldi repülőjegyek árát.

Ugyanebben az időszakban az ország felügyeleti szerve vizsgálatot indított a Ryanair állítólagos domináns pozíciója miatt a turistáknak nyújtott szolgáltatások terén, ideértve az autókölcsönzést és a szállodafoglalásokat is.

A Ryanair képviselője nem reagált azonnal a Ryanair és Ryanair DAC egységét érintő bírságra vonatkozó kommentárkérésre.
Nem ez az első alkalom, hogy a dublini székhelyű légitársaság utazási irodákkal kapcsolatos vitákba keveredik. 2024-ben megállapodásra jutott az online utazási irodával, az On the Beach Group Plc-vel, miután a csomagutazások szolgáltatója 2021-ben pert indított ellene versenyellenes magatartás vádjával.

Ryanair-vezér: kevesen ismerik O’Leary legpofátlanabb húzását – ez mindenen túltesz

Nem ez az első problémás helyzet a Ryanair történetében

A csalások és kellemetlen ügyek nem idegenek a Ryanairtől, sem a vezérigazgatójától, Michael O’Learytől. Másik vállalata, az írországi Tillingdale

egy taxiszolgáltatás, amely csak egy autót üzemeltet, amelyet O’Leary arra használ, hogy ingázzon Mullingarban található otthona és a dublini repülőtér között, ahol a Ryanair központja is található.

Ez még önmagában nem lenne bicskanyitogató, hiszen egy általános sofőrszolgáltatásnak tűnhet, viszont a taxik használhatják azokat a külön buszsávokat, amelyeket az általános személyautók nem. O’Leary autója büntetlenül használhatja a buszsávot a gyorsabb haladás érdekében, mivel hivatalosan taxiként van regisztrálva.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
