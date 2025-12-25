Felforgatja a marketinget a mesterséges intelligencia – megrengett a SEO, jöhet az AEO?
A mesterséges intelligenciával (MI) való keresés gyorsan fejlődik, de a jövője még bizonytalan. A szakértők szerint a legjobb stratégia az óvatos kísérletezés úgy, hogy közben a vállalatok nem mondanak le a bevált SEO-alapelvekről, és nem hisznek azoknak, akik biztos receptet ígérnek az MI-alapú keresés jövőjére – derül ki a The Wall Street Journal cikkéből.
Az idei Black Friday hétvége fontos jelzést adott a marketingeseknek az MI-alapú keresés térnyeréséről. A Semrush marketingszoftvercég adatai szerint húsz nagy forgalmú webáruházat naponta átlagosan 183 ezer alkalommal keresett fel a ChatGPT és hozzá hasonló más nagy nyelvi modellekhez köthető platform. Ez ugyan még elenyésző a hagyományos keresés mellett, azonban már közel nyolcszorosa a tavalyi napi átlagnak. Ez rávilágít arra, hogy az MI-alapú keresés üzletileg is egyre inkább relevánssá válik.
A szakma megosztott abban, hogy az MI leváltja-e a hagyományos keresőoptimalizálást (SEO). Egyesek szerint a klasszikus SEO alapelvei, azaz a hiteles megjelenés és a szakértői tartalom az MI-modelleknél is működnek. Mások úgy vélik, hogy a SEO szerepe jelentősen csökken, és új megközelítésre, azaz válaszalapú keresőoptimalizálásra (AEO) van szükség.
Egyre inkább az a nézet erősödik, hogy a SEO és az MI-optimalizálás nem egymást kiszorító, hanem összeolvadó területek lesznek. A vállalatok számára fontos, hogy sok, jól strukturált és friss tartalmat tegyenek közzé, mert a nagy nyelvi modellek (LLM) ezekből tanulnak, és ezekre támaszkodva adnak válaszokat.
James Cadwallader, a Profound társalapítója és vezérigazgatója is osztja ezt a nézetet. Szerinte az a korábbi elképzelés, miszerint az MI-optimalizálás teljesen leváltja a SEO-t, mára átalakult: egyre inkább az látszik, hogy a két terület összeolvad, miközben mindkét keresési forma megmarad. A SEO-cégek MI-szolgáltatásokat vezethetnek be, és fordítva.
Az MI-keresőoptimalizálással foglalkozó startupokba jelentős tőke áramlik, ami jelzi a piac növekvő jelentőségét, mivel a globális SEO- és AEO-piac mérete 2030-ra várhatóan több mint duplájára nő. A MarkNtel Advisors előrejelzése szerint
a globális SEO- és AEO-piac mérete 2030-ra 171 milliárd dollárt ér el a tavalyi 81,4 milliárdról, részben az MI-optimalizálás iránti növekvő kereslet miatt.
Csak az Evertune és a Profound, azaz a MI-keresőoptimalizálás két legnagyobb szereplője, augusztusban 15 és 35 millió dollár friss tőkét vont be.
Cadwallader szerint az MI-találatokban való jobb megjelenés egyik kulcsa, hogy a nagy nyelvi modelleknek legyen mit „fogyasztaniuk”, például több sajtóközlemény és friss tartalom révén. Ez azért különösen fontos, mert az LLM-eknek több információra van szükségük az összetett, beszélgetésalapú kérdések megválaszolásához.
„Nincs ebben semmi misztikum – mondta. – Ha sok tartalmat hozol létre, a modellek be fogják szippantani.”
Ugyanakkor egyes marketingesek az úgynevezett tartalomfarmolástól tartanak, azaz attól, hogy a tartalom-előállítók a mennyiséget a minőség elé helyezik. Jennifer Vianello, a Cars Commerce marketingigazgatója szerint az olyan olcsó trükkök, mint a linkek vagy kulcsszavak halmozása, régóta jelen vannak, de nem adnak valódi értéket a felhasználóknak. Hasonlóan vélekedik Tom Critchlow, a Raptive közönségnövekedési alelnöke is, aki szerint hosszú távon a márkaépítés sokkal értékesebb lesz, mint a jelenlegi AEO-őrület nagy része, amely sokszor csak gyors és olcsó trükkökkel próbálja feltornászni a találatokat, hasonlóan a Google korai éveihez.
Több szakértő szerint az MI-alapú keresésben is azok a márkák járhatnak sikerrel, amelyek világos értékajánlattal rendelkeznek, és ezt következetesen kommunikálják, különösen olyan közösségi felületeken, ahol a felhasználók maguk is beszélnek róluk.
Az MI-keresés különösen nagy súlyt helyez a frissességre, ugyanis a néhány hónapon belül frissített tartalmak jóval nagyobb eséllyel jelennek meg a csetbotok válaszaiban. A Profound kutatásai szerint az utolsó 13 hétben publikált vagy frissített tartalmak 50 százalékkal nagyobb eséllyel jelennek meg a csetbotok válaszaiban.
Andrew Warden, a Semrush marketingigazgatója szerint a legnagyobb különbség a hagyományos és az MI-alapú keresés között az, hogy a nagy nyelvi modellek sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek a felhasználók által generált tartalmakra, például a közösségi médiában megjelent kommentekre.
