Felforgatja a marketinget a mesterséges intelligencia – megrengett a SEO, jöhet az AEO?

A mesterséges intelligenciával (MI) való keresés gyorsan fejlődik, de a jövője még bizonytalan. A szakértők szerint a legjobb stratégia az óvatos kísérletezés úgy, hogy közben a vállalatok nem mondanak le a bevált SEO-alapelvekről, és nem hisznek azoknak, akik biztos receptet ígérnek az MI-alapú keresés jövőjére – derül ki a The Wall Street Journal cikkéből.

Megrengett a SEO, jöhet az AEO? / Fotó: bpdigital.hu

Az idei Black Friday hétvége fontos jelzést adott a marketingeseknek az MI-alapú keresés térnyeréséről. A Semrush marketingszoftvercég adatai szerint húsz nagy forgalmú webáruházat naponta átlagosan 183 ezer alkalommal keresett fel a ChatGPT és hozzá hasonló más nagy nyelvi modellekhez köthető platform. Ez ugyan még elenyésző a hagyományos keresés mellett, azonban már közel nyolcszorosa a tavalyi napi átlagnak. Ez rávilágít arra, hogy az MI-alapú keresés üzletileg is egyre inkább relevánssá válik.

A szakma megosztott abban, hogy az MI leváltja-e a hagyományos keresőoptimalizálást (SEO). Egyesek szerint a klasszikus SEO alapelvei, azaz a hiteles megjelenés és a szakértői tartalom az MI-modelleknél is működnek. Mások úgy vélik, hogy a SEO szerepe jelentősen csökken, és új megközelítésre, azaz válaszalapú keresőoptimalizálásra (AEO) van szükség.

Egyre inkább az a nézet erősödik, hogy a SEO és az MI-optimalizálás nem egymást kiszorító, hanem összeolvadó területek lesznek. A vállalatok számára fontos, hogy sok, jól strukturált és friss tartalmat tegyenek közzé, mert a nagy nyelvi modellek (LLM) ezekből tanulnak, és ezekre támaszkodva adnak válaszokat.

James Cadwallader, a Profound társalapítója és vezérigazgatója is osztja ezt a nézetet. Szerinte az a korábbi elképzelés, miszerint az MI-optimalizálás teljesen leváltja a SEO-t, mára átalakult: egyre inkább az látszik, hogy a két terület összeolvad, miközben mindkét keresési forma megmarad. A SEO-cégek MI-szolgáltatásokat vezethetnek be, és fordítva.

Az MI-keresőoptimalizálással foglalkozó startupokba jelentős tőke áramlik, ami jelzi a piac növekvő jelentőségét, mivel a globális SEO- és AEO-piac mérete 2030-ra várhatóan több mint duplájára nő. A MarkNtel Advisors előrejelzése szerint

a globális SEO- és AEO-piac mérete 2030-ra 171 milliárd dollárt ér el a tavalyi 81,4 milliárdról, részben az MI-optimalizálás iránti növekvő kereslet miatt.

Csak az Evertune és a Profound, azaz a MI-keresőoptimalizálás két legnagyobb szereplője, augusztusban 15 és 35 millió dollár friss tőkét vont be.