Deviza
EUR/HUF382.26 -0.19% USD/HUF328.08 -0.26% GBP/HUF438.02 -0.04% CHF/HUF408.5 -0.16% PLN/HUF90.34 -0.13% RON/HUF75.05 -0.2% CZK/HUF15.77 -0.26% EUR/HUF382.26 -0.19% USD/HUF328.08 -0.26% GBP/HUF438.02 -0.04% CHF/HUF408.5 -0.16% PLN/HUF90.34 -0.13% RON/HUF75.05 -0.2% CZK/HUF15.77 -0.26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,225.19 -0.15% MTELEKOM1,748 -0.11% MOL2,960 0% OTP34,270 +0.06% RICHTER9,595 -0.68% OPUS539 +2.04% ANY7,060 +0.28% AUTOWALLIS149 -0.67% WABERERS5,280 0% BUMIX10,129.01 -0.82% CETOP3,762.11 +0.15% CETOP NTR2,355.54 0% BUX109,225.19 -0.15% MTELEKOM1,748 -0.11% MOL2,960 0% OTP34,270 +0.06% RICHTER9,595 -0.68% OPUS539 +2.04% ANY7,060 +0.28% AUTOWALLIS149 -0.67% WABERERS5,280 0% BUMIX10,129.01 -0.82% CETOP3,762.11 +0.15% CETOP NTR2,355.54 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
olajipar
Világi Oszkár
Szabó Gábor
Mol
Slovnaft

Őrségváltás a Mol szlovákiai leányának az élén: ezt kell tudni az új vezérről

Két évtized után távozik a szlovák olajcég vezérigazgatói posztját a cég történetében legtovább betöltő Világi Oszkár. A Slovnaft új vezérigazgatója, és a vállalat igazgatótanácsának elnöke Sabó Gábor lesz.
VG/MTI
2025.12.05, 14:46

Távozik a Mol szlovákiai leányvállalata, a Slovnaft éléről decemberben a céget leghosszabb ideig vezető Világi Oszkár, akinek helyét ezzel egyidejűleg Szabó Gábor veszi át, aki eddig már több különböző vezetői funkciót is betöltött a Molban – közölte pénteken a Slovnaft.

View,Of,Bratislava,In,The,Morning,,Slovnaft,Refinery,,Apollo,Bridge
A Slovnaft pozsonyi finomítója/Fotó: Perfecky / Shutterstock

Két évtized után kerül sor vezetőváltásra a szlovák cég élén, ahol Világi Oszkár a cég történetében az eddigi legzöbb ideig zöltötte be vezérigazgatói és igazgatótanácsi elnöki posztot. A közlemény szerint Világi Oszkár továbbra is részese lesz a Mol vezetésének, mint az igazgatótanács tagja, illetve a Mol Csoport legfelsőbb végrehajtó bizottságának tagja.

A Slovnaft új vezére Szabó Gábor lesz

A Slovnaft vezérigazgatói és igazgatótanácsi elnöki székét átvevő Szabó Gábor a Mol Csoport legtapasztaltabb menedzsereinek egyike, a Slovnaft vezetése mellett 

továbbra is betölti majd a Mol Csoport Downstreamért felelős alelnöki posztját is.

Az új cégvezető 1999-ben a pozsonyi Közgazdasági Egyetemen, illetve a kassai vállalatgazdasági tanszéken végzett, 2001-ben lépett be a Slovnaftba, ahol az azóta eltelt években különböző vezetői posztokat töltött be Szlovákiában és külföldön egyaránt.

A közlemény felidézi, hogy Világi Oszkár kulcsszerepet játszott a Mol Csoport Slovnaftba történt belépésében, illetve a két vállalat ezt követő integrációjának folyamatában. 2006-ban került a Slovnaft vezérigazgatói posztjára, majd három évvel később a cég igazgatótanácsának élére.

"Vezetése alatt a Slovnaftnak sikerült megbirkóznia a globális pénzügyi válsággal, a Covid-járvánnyal és az ukrajnai háború következményeivel. Ezzel egyidejűleg a vállalat megvalósította történetének legnagyobb - mintegy kétmilliárd eurós - beruházási programját. Felújította az Adria-kőolajvezetéket, beüzemelte kulcsfontosságú petrolkémiai egységét, az LDPE4-et, illetve végrehajtotta üzemanyagtöltőállomás-hálózatának - a "Fresh Corner" nevet viselő koncepció mentén történő - transzformációját is. A vállalat egyidejűleg megerősítette regionális pozícióját, és kiterjesztette tevékenységi körét Csehországba és Lengyelországba is" - írta közleményében a Slovnaft.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu