Trump hatalmas pénzt tol amerikai SMR-projektekbe - a forrás megtérülésében juthat szerep Magyarországra is

Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma (DOE) a Tennessee Valley Authority és a Holtec vállalatokat választotta ki 400 millió dolláros szövetségi költségmegosztásos finanszírozásra, hogy támogassák a fejlett könnyűvizes kis moduláris reaktorokkal (SMR) szerelt atomerőművek mielőbbi telepítését az Egyesült Államokban.

Kelet-Tennessee-ben épülne a magyar piacra is szánt amerikai SMR első, amerikai példánya / Fotó: GE Vernova

A minisztérium még 2024 októberében, Joe Biden kormányzata alatt hirdetett pályázatokat a III+ generációs kis moduláris reaktorok technológiáinak kezdeti, belföldi telepítésének támogatására – számol be a World Nuclear News. A programban akár 800 millió dollár is juthat két, elsőként lépő csapatnak, további 100 millió dollárból pedig az erőművek telepítésének az akadályai háríthatók el.

A pályázat szerint a III+ generációs SMR egy olyan maghasadásos reaktor, amely

könnyűvizet használ hűtőközegként,

alacsony dúsítású uránt üzemanyagként,

egyetlen egységének nettó elektromos teljesítménye 50-350 megawatt.

Az ilyen SMR ugyanolyan vagy jobb biztonsági, védelmi és környezeti előnyöket biztosít, mint a jelenlegi nagy atomerőműtervek.

Trump szempontjaihoz igazították az új kiírást

A felhívást az Energiaügyi Minisztérium az idén márciusban újra kiadta, hogy az jobban összhangba kerüljön Donald Trump elnök azon törekvésével, hogy lehetővé váljon az amerikai energia és mesterséges intelligencia dominanciája.

A ma bejelentett döntések elősegítik az új nukleáris energiatermelést a 2030-as évek elején.

„Megerősítik a hazai ellátási láncokat, és előmozdítják Trump elnök végrehajtási rendeleteit, amelyek a nukleáris reneszánszt és Amerika energiadominancia-programjának kiterjesztését célozzák” – idézi a lap a minisztérium szerdai bejelentését. Idézi Chris Wrightot, az Egyesült Államok energiaügyi miniszterét is: „Trump elnök világossá tette, hogy Amerika több, és nem kevesebb energiát fog termelni, e küldetésben pedig az atomenergia központi szerepet játszik. A fejlett könnyűvizes SMR-ek megbízható, folyamatosan termel áramot, amire az országnak szüksége van a termelés fellendüléséhez, az adatközpontok és a mesterséges intelligencia növekedésének támogatásához, valamint egy erősebb és biztonságosabb elektromos hálózat megerősítéséhez. E források biztosítják, hogy ezeket a reaktorokat a lehető leghamarabb telepíthessük.”