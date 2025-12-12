Deviza
EUR/HUF382.85 -0.04% USD/HUF326.26 +0.03% GBP/HUF436.87 0% CHF/HUF410.34 -0.04% PLN/HUF90.65 +0.03% RON/HUF75.19 -0.02% CZK/HUF15.82 -0.06% EUR/HUF382.85 -0.04% USD/HUF326.26 +0.03% GBP/HUF436.87 0% CHF/HUF410.34 -0.04% PLN/HUF90.65 +0.03% RON/HUF75.19 -0.02% CZK/HUF15.82 -0.06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
GE Vernova
smr
Trump
atomreaktor
Holtec

Trump hatalmas pénzt tol amerikai SMR-projektekbe - a forrás megtérülésében juthat szerep Magyarországra is

Gyorsan felhúznának egy olyan kis moduláris atomreaktort az USA-ban, amilyet Magyarországnak is szívesen eladnának. A most megítélt állami támogatások további SMR-ek belföldi telepítését is segítik. Az elsőket a 2030-as évek elején helyeznék üzembe.
VG
2025.12.12, 05:55

Az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériuma (DOE) a Tennessee Valley Authority és a Holtec vállalatokat választotta ki 400 millió dolláros szövetségi költségmegosztásos finanszírozásra, hogy támogassák a fejlett könnyűvizes kis moduláris reaktorokkal (SMR) szerelt atomerőművek mielőbbi telepítését az Egyesült Államokban.

SMR
Kelet-Tennessee-ben épülne a magyar piacra is szánt amerikai SMR első, amerikai példánya / Fotó: GE Vernova

A minisztérium még 2024 októberében, Joe Biden kormányzata alatt hirdetett pályázatokat a III+ generációs kis moduláris reaktorok technológiáinak kezdeti, belföldi telepítésének támogatására – számol be a World Nuclear News. A programban akár 800 millió dollár is juthat két, elsőként lépő csapatnak, további 100 millió dollárból pedig az erőművek telepítésének az akadályai háríthatók el.

A pályázat szerint a III+ generációs SMR egy olyan maghasadásos reaktor, amely

  • könnyűvizet használ hűtőközegként,
  • alacsony dúsítású uránt üzemanyagként,
  • egyetlen egységének nettó elektromos teljesítménye 50-350 megawatt.

Az ilyen SMR ugyanolyan vagy jobb biztonsági, védelmi és környezeti előnyöket biztosít, mint a jelenlegi nagy atomerőműtervek.

Trump szempontjaihoz igazították az új kiírást 

A felhívást az Energiaügyi Minisztérium az idén márciusban újra kiadta, hogy az jobban összhangba kerüljön Donald Trump elnök azon törekvésével, hogy lehetővé váljon az amerikai energia és mesterséges intelligencia dominanciája. 

A ma bejelentett döntések elősegítik az új nukleáris energiatermelést a 2030-as évek elején.

„Megerősítik a hazai ellátási láncokat, és előmozdítják Trump elnök végrehajtási rendeleteit, amelyek a nukleáris reneszánszt és Amerika energiadominancia-programjának kiterjesztését célozzák” – idézi a lap a minisztérium szerdai bejelentését. Idézi Chris Wrightot, az Egyesült Államok energiaügyi miniszterét is: „Trump elnök világossá tette, hogy Amerika több, és nem kevesebb energiát fog termelni, e küldetésben pedig az atomenergia központi szerepet játszik. A fejlett könnyűvizes SMR-ek megbízható, folyamatosan termel áramot, amire az országnak szüksége van a termelés fellendüléséhez, az adatközpontok és a mesterséges intelligencia növekedésének támogatásához, valamint egy erősebb és biztonságosabb elektromos hálózat megerősítéséhez. E források biztosítják, hogy ezeket a reaktorokat a lehető leghamarabb telepíthessük.”

Gyorsabban telepítenék a magyar piacra is kínált modellt

Az Egyesült Államok első generációs III+ SMR-je a kelet-tennessee-i Clinch River-i telephelyen épülne. A TVA – amely áprilisban a partnereivel pályázott a támogatásra – azt tervezi, hogy felgyorsítja egy GE Vernova Hitachi BWRX-300 telepítését e helyszínen, valamint további egységekét is az Indiana Michigan Power és az Elementl vállalatokkal. A Világgazdaság korábban beszámolt, hogy éppen az említett BWRX-300-as szerepel – amerikai szándék szerint – a magyarországi SMR-telepítési tervekben. Ezenkívül a TVA tervezi, hogy együttműködik a belföldi nukleáris ellátási lánc partnereivel, a Scot Forge-dzsal, a North American Forgemastersszel, a BWX Technologiesszal és az Aeconnal. A projektet támogatja még a Duke Energy, az Oak Ridge Associated Universities és az Electric Power Research Institute. A TVA szerint a Clinch River projekt nemzeti modellként szolgál majd az SMR-ek biztonságos, hatékony és megfizethető telepítésére.

Májusban a TVA építésiengedély-kérelmet nyújtott be az Egyesült Államok Nukleáris Szabályozóbizottságához (NRC) az első BWRX-300-as reaktor Clinch Riverben történő megépítésére. Az NRC jelenleg a kérelmet vizsgálja.

A Holtec SMR-jére is érdemes odafigyelni

A Holtec két SMR-300 reaktort – a Pioneer 1-et és 2-t – telepítene a michigani Palisades Atomerőmű telephelyén. A társaság az egyablakosnak nevezett megközelítéssel dolgozna, vagyis a Holtec lenne a technológiai szállító, az ellátásilánc-szállító és az atomerőmű-építő is a Hyundai Engineering & Construction vállalattal, amely az üzemeltető és az áram eladója lenne. A Holtec egy több telephelyes, flottaméretű és máshol újból megvalósítható modellben gondolkodik. Ez egyébként a program első szintjének az alapvető követelménye a

  • a költségek csökkentése és
  • az építési idő lerövidítése

érdekében  a szabványosítás és a gyártási hatékonyság révén. A Pioneer reaktorokat a 2030-as évek elején helyeznék üzembe.

Lesz helye a százmillió dollárnak is

A fennmaradó 100 millió dollárt még az idén odaítélik további telepítések támogatására, valamint a tervezés, az engedélyezés, az ellátási lánc és a telephely-felkészültség terén fennálló főbb akadályok kezelésére.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu