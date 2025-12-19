Deviza
EUR/HUF386,7 -0,23% USD/HUF330,14 -0,17% GBP/HUF441,5 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF91,82 -0,45% RON/HUF75,98 -0,22% CZK/HUF15,89 -0,17% EUR/HUF386,7 -0,23% USD/HUF330,14 -0,17% GBP/HUF441,5 -0,22% CHF/HUF415,11 -0,29% PLN/HUF91,82 -0,45% RON/HUF75,98 -0,22% CZK/HUF15,89 -0,17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 877,19 +0,3% MTELEKOM1 818 +0,88% MOL2 834 +0,14% OTP34 940 +0,23% RICHTER9 745 +0,67% OPUS543 -0,55% ANY7 000 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 180 -0,39% BUMIX9 982,46 -0,1% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 443,26 +0,82% BUX109 877,19 +0,3% MTELEKOM1 818 +0,88% MOL2 834 +0,14% OTP34 940 +0,23% RICHTER9 745 +0,67% OPUS543 -0,55% ANY7 000 -0,29% AUTOWALLIS149 0% WABERERS5 180 -0,39% BUMIX9 982,46 -0,1% CETOP3 870,33 +0,53% CETOP NTR2 443,26 +0,82%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
szórakoztatóipar
rajzfilm
Sony
franchise
képregény

Legendás karakterrel bővült a Sony birodalma, ő inspirálta a Hello Kittyt - a japánok eddig is imádták, most megszerezték maguknak

Ikonikus karaktercsaládot szerzett meg a Sony a Peanuts megvásárlásával. Snoopy karaktere mutatta meg a japánoknak az aranyos állatfigurák erejét, Hello Kitty is az ő mintájára készült. Most megszerezték maguknak.
D. GY.
2025.12.19, 11:01
Frissítve: 2025.12.19, 12:04

A Sony többségi részesedést szerez a Snoopy és Charlie Brown karakterek mögött álló márkában, ezzel a japán csoport átvette az irányítást egy ikonikus amerikai képregény- és rajzfilmsorozat felett.

Sony Snoopy
Egyre bővül a Sony – most már Snoopy is az övék / Fotó: AFP

A vállalat pénteken közölte, hogy 41 százalékos részesedést vásárol a Peanuts Holdingban – amely Charles Schulz karikaturista szellemi tulajdonát birtokolja. A jogokat a kanadai WildBraintől 630 millió kanadai dollárért (460 millió amerikai dollárért) vásárolták meg – írja a Financial Times.

Stratégai átalakulásban a Sony

Az ügylet eredményeként a Sony teljes részesedése a Peanutsban – amelyet 2018-ban kezdett felépíteni – 80 százalékra nő, így a vállalat a japán csoport leányvállalatává válik. A Schulz család a fennmaradó 20 százalékos tulajdonrészt továbbra is megtartja – közölte a Sony.

Az ügylet a Sony legújabb lépése abban a stratégiai átalakulásban, amelynek célja az, hogy a vállalat az iparágon belül a szórakoztatásra és az eredetitartalom-gyártásra összpontosítson. 

 

A Sony igyekszik összekapcsolni videójátékos, anime-, filmes és zenei üzletágait, hogy globális franchise-okat hozzon létre. Az elmúlt évek nagy sikerei közé tartozik a  

  • The Last of Us, amelyet egy PlayStation-játékból népszerű televíziós sorozattá alakítottak, 
  • valamint egy animációs film, a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

A Peanuts 1950-ben indult képregénycsíkként hét újságban, és azóta világszerte ismert márkává vált: játékokat, televíziós különkiadásokat, filmeket és vidámparki attrakciókat is ihletett.

World's first Snoopy-themed tea house in Kyoto
Snoopy teáskészlet – Japánban hihetetlenül népszerű a figura / Fotó: Imaginechina via AFP

Snoopy inspirálta Hello Kittyt is

Snoopy karaktere hosszú múltra tekint vissza Japánban, és az egyik inspirációja volt a Hello Kittynek, a Sanrio tulajdonában lévő globálisan is népszerű karakternek, amely tavaly ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. 

A Peanuts az 1960-as évek óta rendkívül népszerű Japánban, és Snoopy népszerűsége közvetlenül inspirálta a Hello Kitty megalkotását, így van egyfajta szimmetria abban, hogy most egy japán vállalat szerzi meg a márkát 

– mondta Matt Alt, a Pure Invention: How Japan Made the Modern World című könyv szerzője a brit lapnak. „Snoopy tanította meg Japánt az aranyos állatfigurák erejére, és most, hogy Japán globálisan is uralja ezt a területet, logikus lépés, hogy megszerzi az eredetet is” – tette hozzá.

Kapcsolódó
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu