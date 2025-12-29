Parajdi sóbánya katasztrófája: itt a vége, megkezdődtek a tömeges kirúgások – elszabotálták a románok a helyreállítást

A székelyföldi lap online kiadásában hétfőn megjelent írás szerint a Salrom korábban leváltott, de még tisztségben lévő igazgatója a vállalat által jövőre tervezett elbocsátásokról és végkielégítésekről nem adott tájékoztatást, mint mondta, erről még nem született vezetőtanácsi döntés — közölte a szekelyhon.ro.

A 2025-ö év egyik legnagyobb katasztrófája Erdélyben a Parajdi Sóbánya beomlása volt. / Fotó: Veres Nándor / MTI

A Salrom igazgatója egy héttel korábban a Székelyhon.ro hírportálnak úgy nyilatkozott, hogy decemberben a parajdi kirendeltség 62 alkalmazottját küldték március végéig tartó kényszerszabadságra.

Erre az időszakra a vállalat havonta biztosítja számukra az alapbérük 80 százalékát

— mondta. Arról is beszámolt, hogy 2026 áprilisában és májusában egy személlyel többet, 63 alkalmazottat küldenek kényszerszabadságra. Az igazgató a döntést gazdasági okokkal indokolta, hangsúlyozva, hogy a vállalatnak Parajdon már sem a sókitermelésből, sem a turizmusból nem származik bevétel. Mint közölte, jelenleg a 131 alkalmazottból 69-et foglalkoztatnak és további átszervezéseket is terveznek.

Végkielégítéssel távoznak a dolgozók

Ezek során alkalmazottakat bocsátanának el, akiket azonban végkielégítésben részesítenének a vállaltnál eltöltött évek függvényében. Az erre vonatkozó döntést még jóvá kell hagynia a Salrom vezetőtanácsának, majd a részvényesek közgyűlésének, csak ezután szolgálnak informsációkkal róla - tette hozzá. A Hargita Népe hétfői írásában az elárasztott parajdi sóbánya fölött folyó Korond-patakon épített és hónapokkal ezelőtt elkészült csővezeték átvételéről is kérdezte a Salrom vezetőjét. A

A Parajdi sóbánya katasztrófája: új csapás történt, még az elsőnél is súlyosabb – a székely település megszűnt létezni a világ számára

Élet a Parajdi bányaomlás után

Constantin Dan Dobrea elmondta, hogy a munkálatok átvételéhez a helyi hatóság és az építési felügyelőség képviselőiből álló bizottság láttamozására várnak. Arról is beszámolt, hogy a patak eltereléséhez szükséges betonmeder építése új közbeszerzési eljárás tárgyát fogja képezni. Közölte:

a projektnek összhangban kell lennie a hidrológiai szakértői vélemény következtetéseivel, és megvalósításához a vízügyi hatóság jóváhagyására is szükség van.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába május végén zúdult be a felette folyó Korond-patak vize.