Deviza
EUR/HUF386,25 -0,27% USD/HUF328,19 -0,23% GBP/HUF443,26 -0,18% CHF/HUF415,63 -0,29% PLN/HUF91,36 -0,57% RON/HUF75,81 -0,41% CZK/HUF15,92 -0,28% EUR/HUF386,25 -0,27% USD/HUF328,19 -0,23% GBP/HUF443,26 -0,18% CHF/HUF415,63 -0,29% PLN/HUF91,36 -0,57% RON/HUF75,81 -0,41% CZK/HUF15,92 -0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110 953,4 -0,08% MTELEKOM1 798 -0,11% MOL2 954 +1,86% OTP35 010 -1,21% RICHTER9 885 +1,7% OPUS540 -0,74% ANY7 020 -1,13% AUTOWALLIS149 +0,68% WABERERS5 200 0% BUMIX9 982,5 -0,79% CETOP3 925,02 +0,06% CETOP NTR2 458,93 +0,06% BUX110 953,4 -0,08% MTELEKOM1 798 -0,11% MOL2 954 +1,86% OTP35 010 -1,21% RICHTER9 885 +1,7% OPUS540 -0,74% ANY7 020 -1,13% AUTOWALLIS149 +0,68% WABERERS5 200 0% BUMIX9 982,5 -0,79% CETOP3 925,02 +0,06% CETOP NTR2 458,93 +0,06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
parajd
Parajdi Sóbánya

Parajdi sóbánya katasztrófája: itt a vége, megkezdődtek a tömeges kirúgások – elszabotálták a románok a helyreállítást

2026-tól mintegy 60 alkalmazottal kevesebbet foglalkoztat Parajdon a román Országos Sóipari Társaság (Salrom), az állami vállalat tavaszig fizet csökkentett bért az elárasztott sóbánya kényszerszabadságra küldött bányászainak - közölte Constantin Dan Dobrea, az állami vállalt igazgatója a Hargita Népe napilappal.
VG - MTI
2025.12.29, 20:58
Frissítve: 2025.12.29, 21:01

A székelyföldi lap online kiadásában hétfőn megjelent írás szerint a Salrom korábban leváltott, de még tisztségben lévő igazgatója a vállalat által jövőre tervezett elbocsátásokról és végkielégítésekről nem adott tájékoztatást, mint mondta, erről még nem született vezetőtanácsi döntés — közölte a szekelyhon.ro.

Parajd
A 2025-ö év egyik legnagyobb katasztrófája Erdélyben a Parajdi Sóbánya beomlása volt. / Fotó: Veres Nándor / MTI

A Salrom igazgatója egy héttel korábban a Székelyhon.ro hírportálnak úgy nyilatkozott, hogy decemberben a parajdi kirendeltség 62 alkalmazottját küldték március végéig tartó kényszerszabadságra.  

Erre az időszakra a vállalat havonta biztosítja számukra az alapbérük 80 százalékát 

— mondta. Arról is beszámolt, hogy 2026 áprilisában és májusában egy személlyel többet, 63 alkalmazottat küldenek kényszerszabadságra. Az igazgató a döntést gazdasági okokkal indokolta, hangsúlyozva, hogy a vállalatnak Parajdon már sem a sókitermelésből, sem a turizmusból nem származik bevétel. Mint közölte, jelenleg a 131 alkalmazottból 69-et foglalkoztatnak és további átszervezéseket is terveznek. 

Végkielégítéssel távoznak a dolgozók

Ezek során alkalmazottakat bocsátanának el, akiket azonban végkielégítésben részesítenének a vállaltnál eltöltött évek függvényében. Az erre vonatkozó döntést még jóvá kell hagynia a Salrom vezetőtanácsának, majd a részvényesek közgyűlésének, csak ezután szolgálnak informsációkkal róla - tette hozzá. A Hargita Népe hétfői írásában az elárasztott parajdi sóbánya fölött folyó Korond-patakon épített és hónapokkal ezelőtt elkészült csővezeték átvételéről is kérdezte a Salrom vezetőjét. A 

A Parajdi sóbánya katasztrófája: új csapás történt, még az elsőnél is súlyosabb – a székely település megszűnt létezni a világ számára

Élet a Parajdi bányaomlás után

Constantin Dan Dobrea elmondta, hogy a munkálatok átvételéhez a helyi hatóság és az építési felügyelőség képviselőiből álló bizottság láttamozására várnak. Arról is beszámolt, hogy a patak eltereléséhez szükséges betonmeder építése új közbeszerzési eljárás tárgyát fogja képezni. Közölte: 

a projektnek összhangban kell lennie a hidrológiai szakértői vélemény következtetéseivel, és megvalósításához a vízügyi hatóság jóváhagyására is szükség van.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába május végén zúdult be a felette folyó Korond-patak vize. 

Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a bányát. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függ.

A szakértők is kimondták: ennyi volt, vége a parajdi sóbányászatnak

Serfőző Antal hidrogeológus, a sóbányák revitalizációjával is foglalkozó GeoGold vállalatok társalapítója úgy vélte, hogy

földtani kutatásokkal és a jelenségek folyamatos monitorozásával meg lehetett volna előzni a tragédiát.

Kételyének adott hangot azt illetően, hogy az elárasztott tárnákból újra sót lehessen kitermelni.

Azt valószínűsítette, hogy a víz sókioldása által a bányászattal kialakított üregek mellett a mélyben új üregrendszer is létrejöhetett. Elmondta: a parajdi sódiapír (a felszín felé nyomuló hatalmas sótest) egy kavicsteraszhoz kapcsolódik, amelyen keresztül folyamatos a talajvíz beáramlása. Közölte: a bányán átfolyó víz útját vízfestéssel és a robottechnika alkalmazásával lehetne tisztázni. A szakértő azt is problémásnak tartotta, hogy a Hargita megyei településen a só mellett metángáz is van a mélyben.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu