Miközben Magyarországon hónapok óta húzódó vita, határidőcsúszás és garanciális konfliktus kíséri a Strabag egyik legfontosabb autópálya-beruházását, addig Csehországban ugyanaz a vállalat olyat tett, ami idehaza jelenleg szinte elképzelhetetlennek tűnik: három hónappal a szerződéses határidő előtt adta át az ország legfontosabb autópályájának hiányzó szakaszát.

Magyarországon elképzelhetetlent húzott a Strabag, ezt még Lázár János sem hinné el – három hónappal a határidő előtt jelentett készre / Fotó: Magyar Építők

A cseh D1-es autópálya Ríkovice–Prerov közötti részét december 19-én nyitották meg a forgalom előtt, amivel teljessé vált Csehország leghosszabb és legismertebb gyorsforgalmi útja. A projekt szinte napra pontosan három évvel az építkezés megkezdése után zárult le, ráadásul az eredeti ütemtervhez képest előbb, nem később. A beruházás kulcsszerepet játszik a Prága–Brno–Ostrava-tengely közúti kapcsolatában, és évtizedes hiányosságot pótol.

A komplex műszaki környezet ellenére is idő előtt kész lett a Strabag

A cseh közlekedési hatóságok és a kivitelező beszámolói szerint a projekt messze nem volt egyszerű. A munkák során megépült a Becva folyón átívelő hídpálya, a Prerov–Olomouc irányú csatlakozás, egy közel 900 méteres helyi út, valamint érintették a Precheza vegyi üzem hulladéklerakójának területét is.

Összesen tíz autópályahidat, két rámpahidat és három szintbeli csomópontot alakítottak ki, emellett mintegy négy kilométer zajvédő fal épült.

A beruházás legösszetettebb eleme a Dluhonice térségében található, 940 méter hosszú híd volt, mely egyszerre halad át a folyó, a vegyi üzem és az Olomouc–Prerov vasútvonal felett. A bonyolult földtani viszonyok miatt az alapozás külön mérnöki megoldásokat igényelt, a pillérek hosszú távú védelmét speciális technológiákkal biztosították. A kivitelezéshez mintegy 8500 tonna acélt használtak fel, a töltésekhez pedig több mint 3,2 millió köbméter földet mozgattak meg.

A cseh közlekedési minisztérium közlése szerint a projekt inflációval korrigált költsége áfa nélkül 7,9 milliárd cseh korona volt, melynek jelentős részét uniós forrásból fedezték. A környezetvédelmi szempontok sem maradtak háttérben:

alacsony zajszintű aszfaltot alkalmaztak,

a magas töltések árvízvédelmi funkciót is ellátnak,

és három békaátkelőt is kialakítottak.

A hatás gyorsan érzékelhető lesz. Radek Mátl, a cseh útkezelő vezérigazgatója szerint Prerov városában mintegy 70 százalékkal csökken a teherautó-forgalom, ami érdemben javítja az élhetőséget és a közlekedésbiztonságot.