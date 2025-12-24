Az amerikai médiapiacon újabb átrendeződés zajlik, ezúttal a steamingpiacon: a Netflix és a Paramount Skydance közötti verseny a Warner Bros. Discovery felvásárlásáért a végéhez közeledik. Bár a tranzakció kimenetele még nem dőlt el, egy következmény már most jól látható: az amerikai nézők számára újabb fordulat jöhet a már így is túlzsúfolt streaming-előfizetések piacán.

Elképesztő, mennyit költenek az amerikaiak streaming-előfizetésekre – teljesen túlterhelt a piac, még sincs előfizetés-csökkenés / Fotó: Shutterstock AI

Az Egyesült Államokban az elmúlt években alapjaiban alakult át a televíziózás. Míg a világ számos országában a sportközvetítések és a népszerű sorozatok továbbra is földi sugárzású csatornákon vagy kábelen érhetők el, addig az amerikai fogyasztók egyre inkább streamingplatformokra kényszerülnek.

A fizetős tévés előfizetéssel rendelkező háztartások aránya mára 50 százalék alá esett, szemben a járvány előtti közel 80 százalékkal.

A piaci rést több mint negyven streamingszolgáltató igyekezett kihasználni, ami átláthatatlan kínálatot és jelentős költségeket eredményezett.

A helyzet különösen a sportkedvelőket érinti érzékenyen: egy helyi csapat követése sok esetben négy vagy annál is több streaming-előfizetést igényel, havi szinten akár 60 dolláros (nagyjából 22 ezer forintos) kiadással. Ebbe a környezetbe érkezik most a Warner sorsáról szóló döntés, mely további változásokat hozhat azok számára is, akik olyan ikonikus tartalmakhoz ragaszkodnak, mint

a Harry Potter-univerzum – melyből új sorozat készül 2027-re –,

a Trónok harca,

a Maffiózók

vagy A Fehér Lótusz.

Fogyasztóvédelmi szervezetek attól tartanak, hogy ha a Netflix kerül ki győztesen, a Warner zászlóshajója, a HBO Max beolvad egy nagyobb, drágább csomagba. A Netflix előfizetési díjai már eddig is jelentősen emelkedtek:

a standard csomag ára 2019 óta mintegy 38 százalékkal nőtt, és megváltozott az is, amit ajánl.

A másik forgatókönyv szerint, ha a Paramount megszerzi a céget, akkor az HBO-t a kevésbé népszerű Paramount+ szolgáltatáshoz kapcsolhatják, abban bízva, hogy a prémiumtartalom felhúzza az előfizetői számokat. Elemzések szerint jelenleg alig van átfedés a két platform felhasználói között.