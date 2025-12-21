Teljes összeomlás: a csőd szélén Németország egyik leggazdagabb városa 600 ezer lakossal – nincs kiút, maga alá temette az autóipar válsága

Stuttgart, a mérnöki büszkeség, a megbízhatóság és a sváb költségvetési fegyelem városa, 2025 végén mintegy 785 millió eurós hiánnyal kénytelen szembenézni. A következő években pedig további százmilliós hiányok fenyegetik, a tartalékok kimerültek, véget ért az az időszak, amikor a város költségvetése adósságmentes volt – írja a Focus Online a város weboldalán publikált közlemény alapján.

Stuttgart kettő szorításban araszol a város a csőd felé / Fotó: NurPhoto via AFP

Stuttgart: a csőd szélén Németország egyik leggazdagabb városa

Ami Baden-Württemberg tartomány fővárosában történt ráadásul nem holmi adminisztratív hiba vagy a rossz önkormányzati gazdálkodás következménye, hanem rendszerszintű, strukturális törésről van szó.

Mint például néhány évtizeddel ezelőtt Dortmundban és Essenben, a német nehézipari fellegvárakban, amelyektől Stuttgartot egy világ választja el. Legalábbis eddig úgy hitték a svábok az 50-es években épült, funkcionális városházán.

Stuttgart egy autóváros.

Itt fizeti a kommunális adót a Mercedes-Benz és a Porsche, valamint számos beszállítójuk is.

Az autóipar pedig évtizedekig magas adóbevételeket, tervezési biztonságot és önbizalmat adott a város vezetőinek. Ezek az idők azonban már elmúltak, a város is jelentősen csökkenő adóbevételekre számít az ágazatból.

Az idei évre Frank Nopper polgármester szerint az eredetileg várt 1,2 milliárd euró helyett csak körülbelül 750 millió euróra folyhat be. A német autóipar vesszőfutását a városi költségvetés is közvetlenül megérzi.

A Mercedes-Benz, a régió legnagyobb munkaadója, nettó nyeresége nagyjából 50 százalékos csökkenéséről számolt be 2025 első kilenc hónapjában – körülbelül 7,8 milliárd euróról körülbelül 3,9 milliárd euróra zuhant a profit.

A Porsche üzemi nyeresége pedig a korábbi több milliárd euróról 40 millióra zuhant.

Ez a pangás pedig nem csak a mérlegadat. Mivel az iparűzési adó a város legfontosabb bevételi forrása, a vállalati nyereségek elpárolgása közvetlenül sújtja a városi büdzsét.

Felfelé kúsznak a szociális kiadások

Ha ez még nem lenne elég, eközben egy másik probléma is egyre jobban fojtogatja a várost.

Ez ugyan csendesebb, de ugyanolyan súlyos: a szociális jóléti kiadások növekedése.

Ide tartozik a bevándorlók integrációs támogatása, a gyermek- és ifjúságvédelem, az alapjövedelem-támogatás, valamint a menekültek elhelyezése és gondozása. Ezek olyan szolgáltatások, amelyeket törvény ír elő Stuttgart számára is, de amelyekre – a város úgy véli – a szövetségi és a tartományi kormányok nem biztosítanak elegendő forrást.