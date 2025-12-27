Félelmetes, ami most Svédországban történik, a finneknél még durvább a helyzet: háztartások tízezreinél nincs áram – pusztít az ítéletidő

Vihar okozott áramkimaradásokat Svédországban, több tízezer háztartás maradt áram nélkül – közölték szombaton a hatóságok és a helyi média.

Svédország: tízezreknél nincs áram, a finneknél még nagyobb baj / Fotó: Reuters

A svéd TT hírügynökség közlése szerint a keleti Sandviken városban egy férfi életét vesztette, mert ráesett egy leszakadó faág ráesett. Több száz autó ragadt az E4-es autópályán.

Svédország: tízezreknél nincs áram, a finneknél még nagyobb baj

Az ország egyes térségeiben a reggeli órákban

a hurrikán erejét megközelítő széllökéseket mértek.

Országszerte mintegy 40 ezer háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül,

emellett számos vonatjáratot töröltek.

A fagyos időjárás komoly közlekedési fennakadásokat okozott, több kompjárat közlekedése szünetelt.

A Johannes névre keresztelt vihar Svédország mellett Finnországot is elérte, ahol az erős szél akadályozta a légi közlekedést, és szintén áramkimaradásokat okozott. Állítólag 170 ezer háztartás maradt világítás nélkül.

Norvégia több térségéből szintén áramkimaradásokról érkeztek jelentések.

Délre halad, és mindenkit arra kérek, hogy legyenek óvatosak. Nem csak a csúszós útviszonyokról van szó,

olyan dolgok történnek, amik nem normálisak,

és nem lehet kiszámolni, melyik fák fognak kidőlni – mondja Per Bjurström, a rendőrség regionális parancsnoki központjának tisztje.

Hogy a szolgáltatás, mikor állhat helyre, azt egyelőre becsülni sem merik. A svéd E.ON szerint a javítások akár a jövő hétig is eltarthatnak, annál előbb aligha tér vissza mindenkinél az áram. Miután a Johannes még javában tombol, így nagyon nehéz előrejelzést adni.

Két repülőgép, amelyeken összesen körülbelül 150 utas volt, kitört a kifutópályáról Kittilä városában, ez már Finnország, Lappföld. A gépek oldalra csúsztak az erős szél hatására és a hóban álltak meg. A baleset alacsony sebességnél következett be, ennek is betudható, hogy senki sem sérült meg.

Andreas Carlson, svéd infrastruktúra- és lakásügyi miniszter arra buzdított a lakosságot, hogy vegyék komolyan a narancssárga időjárási figyelmeztetést.

A Svéd Közlekedési Hivatal ma este új riasztást adott ki, amelyben arra kér, hogy az érintett területeken ne menjenek ki az emberek a közúti forgalomba az az egyértelmű veszély miatt. Kövessék az ajánlást! – írta a közösségi médiában.